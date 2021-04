Oggi, mercoledì 7 aprile, torna in campo la Serie A con il recupero di due partite. In particolare alle ore 18.45 (l’insolita collocazione oraria è motivata dal fatto che in serata sono previste le gare di Champions League, competizione per la quale non ci sono più club italiani in corsa) si giocano Juventus-Napoli (terza giornata) e Inter-Sassuolo (ventottesima giornata). Le gare saranno trasmesse in diretta rispettivamente da Sky e da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Il dettaglio della programmazione televisiva la trovate in fondo all’articolo, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo.

Il pre e post partita di Sky, dalle 18 alle 18.35 e dalle 20.40 alle 21.40, sono affidati a Marco Cattaneo, in studio con Matteo Marani, Stefano De Grandis e Massimo Ambrosini.

Quelle in programma oggi sono partite che potrebbero essere decisive ai fini della classifica finale. In caso di vittoria, infatti, l’Inter sarebbe ad un passo dallo scudetto, mentre gli azzurri di Gattuso se avessero la meglio sui bianconeri di Pirlo (a rischio esonero) balzerebbero al terzo posto, buttando fuori clamorosamente dalla Champions League i campioni d’Italia in carica.

La Serie A tornerà in campo al completo nel prossimo weekend (da sabato a lunedì), con la 30esima giornata.

Serie A, le partite di oggi in diretta tv

MERCOLEDÌ 7 APRILE

ore 18.45

Juventus-Napoli (recupero 3a giornata) in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 e Sky Sport 254 (satellite e internet); streaming NOW

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Massimo Ugolini

Inter-Sassuolo (recupero 28esima giornata) in diretta su Dazn