Serie A, i recuperi dopo la Supercoppa: quattro partite per rimettere in ordine la classifica | Le due sfide di oggi in TV e in streaming

Oggi si giocano Napoli-Parma e Inter-Lecce partite con importantissime implicazioni sia per la testa che per la coda della classifica, domani Verona-Bologna e Como-Milan: la Serie A recupera le gare rinviate per la Supercoppa.

La Serie A prova a riallineare il calendario dopo la pausa forzata legata alla Supercoppa di dicembre. Tra oggi e domani, giovedì 15 gennaio, vanno in scena quattro recuperi di partite non disputate nelle settimane scorse, appuntamenti che incidono direttamente su classifica, lotta europea e zona salvezza. Napoli-Parma e Inter-Lecce aprono il programma del mercoledì, mentre il giorno successivo tocca a Verona-Bologna e Como-Milan.

Gare diverse per peso specifico e obiettivi, ma accomunate dalla necessità di rimettere ordine in un campionato rimasto spezzato proprio dagli impegni extra-nazionali di inizio anno.

Napoli–Parma, Stadio Diego Armando Maradona – ore 18.30

Recupero vero, non “partita di mezzo”: perché rimette in ordine la classifica e perché arriva in un punto della stagione in cui ogni dettaglio pesa doppio. Il Napoli torna al Maradona dopo il 2-2 di San Siro contro l’Inter e prova a trasformare il rinvio (nato dalla Supercoppa) in un assist: tre punti qui vorrebbero dire restare agganciati al treno di testa senza dover più inseguire con l’asterisco.

Il Parma arriva con un umore diverso rispetto a dicembre: la vittoria in rimonta a Lecce ha dato ossigeno e margine sulla zona calda. A Napoli servirà una gara “sporca” e ordinata, con il baricentro pronto ad abbassarsi e la capacità di sfruttare quei pochi palloni buoni che capiteranno. Dall’altra parte, Conte (e il suo Napoli) deve fare i conti con un tema pratico: far male senza perdere equilibrio, perché i ducali hanno gamba e non hanno problemi a correre negli spazi.

In mezzo c’è anche un precedente “mentale” che pesa: il Parma negli ultimi anni, quando si è trovato a dover soffrire, ha spesso scelto di abbassarsi e portare la partita su una linea sporca, fatta di seconde palle e ripartenze. È un tipo di gara che al Napoli può dare fastidio se la manovra diventa troppo prevedibile o se manca la gamba per riaggredire subito dopo la perdita. Per questo il recupero col Parma è anche un test di pazienza: sbloccarla presto cambia tutto, lasciarla aperta troppo a lungo può diventare pericoloso.

E poi c’è un tema imprevedibile”: il Napoli arriva a questo recupero con l’obbligo di capitalizzare una serata che, sulla carta, è da tre punti. Il Parma, invece, gioca con un vantaggio psicologico: arriva galvanizzato dal successo di Lecce e con la classifica che gli concede la possibilità di scegliere un piano prudente senza l’assillo di dover fare la partita. Sono le classiche sfide che di tanto in tanto il Napoli interpreta con il freno a mano turato

Assenti e squalificati

Napoli – Squalificati: Juan Jesus. Diffidati: nessuno

Assenti/infortunati: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret

Parma – Squalificati: nessuno. Diffidati: Delprato

Assenti/infortunati: Almqvist, Frigan, Guaita, Lovik, Ndiaye, Suzuki

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Arbitro

Michael Fabbri della sezione di Ravenna, assistenti: Giuseppe Perrotti (Campobasso), Gamal Mokhtar (Lecco) IV ufficiale: Giovanni Ayroldi (Molfetta). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo) AVAR: Federico La Penna (Roma 1)

Dove vederla

Napoli–Parma si vede in diretta su DAZN (app e sito). Per chi ha DAZN + Sky e attiva Zona DAZN, la partita è disponibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Inter–Lecce, Stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45

Recupero con dentro parecchia classifica: l’Inter arriva dal 2-2 contro il Napoli che ha frenato l’idea di fuga, e la partita col Lecce diventa subito un “riavvio” obbligatorio, perché in un campionato così compresso anche una serata storta rimette tutti in scia. Chivu ha bisogno di ritmo e pulizia nelle scelte: la sensazione è che il tema principale sia far valere il peso tecnico senza trasformare la gara in un corpo a corpo sporco, dove l’episodio può fare danni.

Il Lecce, invece, deve prima di tutto sopravvivere all’emergenza. Di Francesco arriva a Milano con rotazioni ridotte, soprattutto a causa di ben tre squalifiche pesantissime rimediate nell’ultimo turno, e con la necessità di proteggere la partita il più a lungo possibile. Tradotto: blocco basso, densità centrale e ripartenze con pochissimi uomini ma lucidità massima quando si libera campo.

Quella di San Siro è la 43ª sfida ufficiale tra Inter e Lecce. Il bilancio è nettamente favorevole ai nerazzurri: 31 vittorie Inter, 7 pareggi e 4 successi del Lecce. Un dominio che si è accentuato soprattutto negli ultimi anni.

Il dato più netto riguarda il Meazza: il Lecce non vince a San Siro contro l’Inter dal 2000, quando si impose 1-0 con il gol di Vugrinec. Da allora, solo successi nerazzurri, spesso anche con margini ampi. Le ultime cinque sfide tra le due squadre parlano chiarissimo: cinque vittorie Inter, 14 gol segnati e nessuna rete subita.

Numeri che spiegano perché, sulla carta, il recupero sembri segnato. Ma è proprio questo il rischio principale per l’Inter: pensare che la partita si vinca da sola. In un campionato così compresso, anche una gara apparentemente semplice può diventare un nodo pesante se non viene indirizzata subito.

Assenti e squalificati

Inter – Squalificati: nessuno. Diffidati: Calhanoglu

Assenti/infortunati: Calhanoglu, Di Gennaro, Dumfries, Frattesi, Josep Martinez, Palacios

Lecce – Squalificati: Banda, Gaspar, Ramadani. Diffidati: nessuno.

Assenti/infortunati: Berisha, Camarda, Fruchtl, Pierret, Tete Morente

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

Lecce (4-4-1-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Pierotti, Coulibaly, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro

Fabio Maresca (sezione di Napoli) assistenti Matteo Passeri (Gubbio), Vittorio Di Gioia (Nola) IV ufficiale: Gianluca Manganiello (Pinerolo) VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco) AVAR: Daniele Chiffi (Padova)

Dove vederla

Inter–Lecce è trasmessa in diretta e in eslcusiva su su DAZN. Con Zona DAZN attiva, la gara è visibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Serie A, recuperi 16esima giornata

Napoli–Parma mercoledì 14 gennaio, ore 18.30

Inter–Lecce mercoledì 14 gennaio, ore 20.45

Verona–Bologna giovedì 15 gennaio, ore 18.30

Como–Milan giovedì 15 gennaio, ore 20.45

Classifica

nter 43, Milan 40, Napoli, Juventus e Roma 39, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Genoa e Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Hellas Verona e Pisa 13

Prossimo Turno

Venerdì 16 gennaio

Pisa–Atalanta 20.45

Sabato 17 gennaio

Udinese–Inter 15.00

Napoli–Sassuolo 18.00

Domenica 18 gennaio

Parma–Genoa 12.30

Bologna–Fiorentina 15.00

Torino–Roma 18.00

Milan–Lecce 20.45

Lunedì 19 gennaio

Cremonese–Hellas Verona 18.30

Lazio–Como 20.45