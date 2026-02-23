La 26ª giornata di Serie A prosegue oggi con le ultime due partite: alle 18.30 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, alle 20.45 il Bologna ospita l’Udinese. Tutti gli orari e i canali dove vederle in diretta.

Serie A, le partite di oggi in tv: Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese | Arbitri, formazioni, programma TV e streaming

La 27ª giornata di Serie A si conclude oggi, lunedì 23 febbraio, con due partite che chiudono il turno. Si parte alle 18,.30 con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, seguito alle 20:45 dal posticipo tra Bologna e Udinese. Un lunedì di calcio che arriva dopo una domenica ricchissima di gol e colpi di scena, che hanno rimescolato la classifica dalla zona Champions fino alla lotta salvezza.

Serie A, 26esima giornata

I risultati di ieri

La giornata di ieri è cominciata a mezzogiorno e mezzo con Genoa-Torino, chiusa con un netto 3-0 al Ferraris. I grifoni di De Rossi hanno approfittato di due clamorosi errori del portiere granata Paleari: prima Norton-Cuffy al 22′ si è avventato sul pallone respinto male, poi Ekuban al 40′ ha fatto lo stesso. Ilkhan si è fatto espellere nel recupero del primo tempo, complicando ulteriormente la ripresa dei granata, che nella gestione finale si sono fatti beffare anche da Messias per il definitivo tris. Il Torino di Baroni ora deve guardarsi seriamente alle spalle: squadra contestata, tifosi granata furiosi con la proprietà di Cairo e allenatore in bilico.

Alle 15.00 l’Atalanta ha battuto il Napoli 2-1 alla New Balance Arena in una gara giocata su due tempi completamente diversi. La prima frazione è stata di marca partenopea, con Beukema che ha sfruttato un cross vellutato di Miguel Gutiérrez per portare avanti i suoi di testa al 18′. Napoli che recrimina sul gol del raddoppio annullato – moltissime le proteste e le polemiche su questo episodio – ma nella ripresa con Palladino che cambia le cartee l’Atalanta ribalta tutto: Pasalic pareggia al 61′ su corner, poi Samardzic firma il sorpasso vincente all’81’ di testa su cross di Bernasconi. La Dea aggancia il Como e si inserisce prepotentemente nella lotta per il quarto posto.

Alle 18.00 San Siro ha assistito a una delle sorprese di giornata: il Milan è caduto in casa contro il Parma 0-1. Una partita opaca per i rossoneri, che hanno sprecato l’occasione più clamorosa con il palo interno di Leão al 64′. All’80’ Troilo ha segnato di testa su corner di Valeri, con il gol inizialmente annullato per un presunto blocco di Valenti su Maignan e poi convalidato dopo il VAR-check. Tantissime contestazioni anche su questa rete. Da segnalare anche il brutto infortunio di Loftus-Cheek, uscito in barella all’11’ per un colpo alla mandibola. Una complicata frattura che costerà al giocatore inglese diverse settimane di stop. Con questo risultato il Milan resta secondo ma il suo distacco sale a -10 dall’Inter, ormai in fuga a due settimane dal derby.

In serata la Roma ha chiuso la domenica con un netto 3-0 alla Cremonese all’Olimpico, risultato che vale oro nella corsa Champions. Primo tempo sonnacchioso, poi nella ripresa i giallorossi di Gasperini si sono scatenati: Cristante ha aperto al 59′ su corner di Pellegrini, Ndicka ha raddoppiato al 77′ con un tap-in su sponda dello stesso Cristante, Pisilli ha calato il tris all’86’. La Roma aggancia il Napoli al terzo posto a quota 50 punti e si prepara allo scontro diretto con la Juventus tra una settimana.

Le partite di oggi

Fiorentina – Pisa, stadio Artemio Franchi – ore 18.45

Un derby toscano che ha tutto il sapore di uno scontro diretto salvezza. La Fiorentina di Vanoli viene da due vittorie consecutive — contro il Como in campionato e contro lo Jagiellonia in Conference League — e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa: i viola sono diciottesimi a 21 punti. Il Pisa è ultimo a 15 punti e non vince in Serie A da inizio novembre, inanellando da allora sei pareggi e otto sconfitte. Una situazione critica che rende questo match quasi un’ultima spiaggia per gli uomini di Hiljemark.

Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Mandragora, mentre Gudmundsson e Rugani sono ancora in dubbio. In mediana chance per Ndour, davanti il tridente con Kean al centro supportato da Harrison e Solomon. Nel Pisa out entrambi i portieri di riserva Scuffet e Semper, tra i pali ancora Nicolas. Incerto il ballottaggio a sinistra tra Iling-Junior e Angori, in attacco Stojilkovic favorito su Durosinmi.

Assenti

Fiorentina: Mandragora (squalificato), Lamptey (infortunato), Gudmundsson (da valutare), Rugani (da valutare), De Gea (da valutare). Diffidati: Dodò, Fagioli, Parisi.

Pisa: Scuffet (infortunato), Semper (infortunato), Denoon (da valutare), Vural (da valutare). Diffidati Pisa: Aebischer.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) – De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Nicolas – Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. All. Hiljemark.

Arbitro

Maurizio Mariani. Assistenti: Bindoni – Tegoni. IV uomo: Fabbri. VAR: Gariglio. AVAR: Fourneau.

Dove vederla

DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN.

Bologna – Udinese, stadio Renato Dall’Ara – ore 20.45

Il monday night chiude la giornata con una sfida che vale molto per entrambe le squadre nella corsa alle coppe europee. Il Bologna di Italiano viene dal blitz di Torino e dal successo in Europa League contro il Brann, ma al Dall’Ara manca la vittoria da novembre. L’Udinese ha perso le ultime due in campionato contro Lecce e Sassuolo e cerca discontinuità di rendimento. In classifica i rossoblu sono decimi a 33 punti, i friulani undicesimi a 32.

Italiano ritrova Pobega, recuperato dal problema muscolare patito in Europa. Il dubbio principale è Orsolini, che si gioca una maglia con Bernardeschi; Castro è il riferimento offensivo, con Rowe a sinistra. Nell’Udinese ancora out Davis: al fianco di Zaniolo ci sarà Buksa. In dubbio anche Solet: pronto Kabasele al suo posto.

Assenti

Bologna: Lykogiannis (infortunato), Pobega (da valutare). Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler.

Assenti Udinese: Davis (infortunato), Kamara (da valutare), Solet (da valutare), Zanoli (infortunato). Diffidati: Davis, Karlstrom.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3) – Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

UDINESE (3-5-2) – Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

Arbitro

Matteo Marcenaro di Genova. Assistenti: Rossi L. – Laghezza. IV uomo: Massimi. VAR: Marini. AVAR: Sozza.

Dove vederla

DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202) / Sky Sport 251. In streaming anche su NOW e Sky Go.

I risultati della 27ª giornata

Sassuolo-Hellas Verona 3-0 — 40′ Pinamonti, 44′ Berardi, 62′ Berardi

Juventus-Como 0-2 — 11′ Vojvoda, 61′ Caqueret

Lecce-Inter 0-2 — 75′ Mkhitaryan, 82′ Akanji

Cagliari-Lazio 0-0

Genoa-Torino 3-0 — 21′ Norton-Cuffy, 40′ Ekuban, 83′ Messias

Atalanta-Napoli 2-1 — 18′ Beukema, 61′ Pasalic, 81′ Samardzic

Milan-Parma 0-1 — 80′ Troilo

Roma-Cremonese 3-0 — 59′ Cristante, 77′ Ndicka, 86′ Pisilli

Lunedì 23 febbraio

Fiorentina-Pisa 18.30

Bologna-Udinese 20.45

Classifica Serie A

Inter 64 Milan 54 Napoli 50 Roma 50 Juventus 46 Como 45 Atalanta 45 Sassuolo 35 Lazio 34 Bologna 33 Udinese 32 Parma 32 Cagliari 29 Genoa 27 Torino 27 Cremonese 24 Lecce 24 Fiorentina 21 Pisa 15 Hellas Verona 15

Il prossimo turno (28ª giornata)

Venerdì 27 febbraio

Parma-Cagliari 20.45

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 15.00

Hellas Verona-Napoli 18.00

Inter-Genoa 20.45

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan 12.30

Sassuolo-Atalanta 15.00

Torino-Lazio 18.00

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45