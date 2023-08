Nonostante il fallimento della spedizione azzurra in Australia e in Nuova Zelanda in occasione del mondiale (attualmente in onda su Rai 2 e Rai Sport), terminata con l’eliminazione alla fase a gironi e una polemica tra le calciatrici e l’ormai ex commissario tecnico Milena Bertolini, Rai Sport ha deciso di puntare ancora sul calcio femminile, aggiudicandosi i diritti in chiaro della prossima edizione del campionato di Serie A.

Durante l’assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica che si è tenuta giovedì 10 agosto, infatti, sono stati assegnati due dei tre pacchetti per i diritti audiovisivi.

La Rai si è aggiudicata il pacchetto “Campionato in chiaro”, che prevede la messa in onda in chiaro di una partita per ogni turno di campionato, più le finali della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

S&T Group, invece, si è aggiudicata il pacchetto “Diritti internazionali” mentre per il pacchetto non esclusivo “Pay”, il termine per presentare offerte è stato prorogato al 31 agosto.

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, ha commentato con soddisfazione l’accordo:

Siamo molto felici del fatto che la Rai abbia voluto investire sul calcio femminile in chiaro. Anche attraverso una collocazione degli eventi che possa garantire ancora maggiore visibilità al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa, siamo convinti che possa essere un’occasione straordinaria per promuovere il movimento calcistico femminile italiano.

Il campionato di Serie A femminile, quindi, passa da La7, dove è andato in onda durante le ultime due edizioni, a Rai Sport.

La Serie A Femminile eBay 2023-24 avrà inizio il prossimo 16 settembre e vi prenderanno parte 10 squadre. La scorsa edizione del campionato è terminata con la vittoria della Roma che si è laureata Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia, dopo cinque scudetti consecutivi vinti dalla Juventus. Le giallorosse hanno vinto anche l’ultima edizione della Supercoppa Italiana.

La scorsa edizione della Coppa Italia, invece, è stata vinta dalla Juventus.