Questa sera si completano i recuperi della 16ª giornata di Serie A, con punti pesanti in palio tra salvezza, Europa e alta classifica. Il Napoli rallenta ancora contro una ‘piccola’ e l’Inter vince di misura e va in fuga

Serie A, due recuperi per la 16ª giornata: Verona–Bologna e Como–Milan chiudono il turno | Partite, orari e palinsesto

La Serie A completa i recuperi della 16ª giornata, ma il quadro del turno si è già arricchito con le partite disputate ieri sera. Risultati che hanno inciso in modo concreto sulla corsa al vertice e sugli equilibri di metà classifica, lasciando in eredità spunti tecnici e qualche rimpianto, soprattutto per chi cercava continuità e punti pesanti.

Le partite di ieri

La serata di mercoledì ha consegnato un’Inter sempre più solida in vetta e un Napoli costretto a fare i conti con l’ennesima occasione mancata. A San Siro, i nerazzurri hanno piegato di misura il Lecce con un 1-0 che pesa: una gara non scintillante, ma gestita con maturità, risolta dal guizzo di Pio Esposito nella ripresa. Tre punti che consentono all’Inter di allungare in classifica e dare sostanza alla mini fuga in testa, confermando la sensazione di una squadra capace di vincere anche senza dominare.

Al Maradona, invece, è arrivato uno 0-0 che ha lasciato più di un mugugno. Il Napoli ha sbattuto contro l’organizzazione del Parma, trovando poche soluzioni offensive e pagando una certa sterilità negli ultimi venti metri. Cuore e generosità non sono bastati agli azzurri, mentre i gialloblù hanno portato via un punto prezioso in chiave salvezza, confermando solidità e spirito di sacrificio. Napoli che perde ancora una volta punti preziosi contro una squadra coinvolta nella parte bassa della classifica e vede aumentare il divario dall’Inter nonostante il preziosissimo pareggio conquistato proprio a San Siro.

Due risultati diversi per peso e significato, ma accomunati da un dato chiaro: la Serie A resta un campionato in cui ogni partita richiede lucidità e profondità di soluzioni. E il programma di oggi, con i due recuperi, promette di aggiungere nuovi tasselli a un quadro che resta apertissimo.

Le partite di oggi – 16esima giornata (recuperi)

Verona–Bologna (Stadio Marc’Antonio Bentegodi, 18.30)

Venti giorni dopo il rinvio legato alla Supercoppa, Verona e Bologna si ritrovano al Bentegodi con la sensazione di giocarsi molto più di un semplice recupero. Per gli scaligeri è una serata da “dentro o fuori” emotivo: la classifica li tiene incollati alla zona rossa e ogni punto pesa come un macigno, soprattutto in casa, dove serve trasformare l’urgenza in energia e non in ansia. Dall’altra parte c’è un Bologna che negli ultimi mesi ha perso ritmo e certezze nella corsa europea: non è una partita da gestire, è una partita da azzannare, perché il gruppo di Italiano ha bisogno di ritrovare continuità e di rimettere in carreggiata un rendimento che ha lasciato troppi punti per strada.

Sul piano tattico, la chiave sta tutta nel duello tra l’aggressività del Verona e la qualità del Bologna tra le linee. Zanetti sembra orientato a confermare un assetto che protegga la squadra senza rinunciare a colpire: una partita “sporca” può diventare un vantaggio se gli episodi girano dalla parte giusta. Italiano, invece, dovrà scegliere quanto rischiare: spingere subito per indirizzarla oppure costruire con pazienza, evitando di esporsi alle transizioni. In un recupero così, spesso vince chi resta più lucido quando la partita si spezza.

Arbitro

Maurizio Mariani (Roma 1), assistenti Valerio Bindoni (Venezia) e Davide Alassio (Imperia), IV ufficiale Davide Massa (Imperia), VAR Giacomo Camplone (Pescara), AVAR Marco Di Bello (Brindisi).

Squalificati e infortunati

Verona – Assenti Bella Kotchap, Frese, Suslov. Squalificati nessuno; diffidati Akpa-Akpro, Nunez, Orban.

Bologna – Assenti Bernardeschi, Lucumì. Squalificati Cambiaghi; diffidati Cambiaghi, Miranda.

Probabili formazioni

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Immobile. All. Italiano.

Dove vederla

Diretta in esclusiva su DAZN. Per chi ha attivo “Zona DAZN” su Sky, visibile anche sul canale 214. Streaming su app e sito DAZN.

Como–Milan (Stadio Giuseppe Sinigaglia, 20.45)

A chiudere il quadro dei recuperi c’è una partita dal profumo alto, perché mette insieme l’ambizione del Como e le necessità “da grande” del Milan. I lariani arrivano con una classifica che racconta un percorso sorprendente e, soprattutto, con un’identità già riconoscibile: organizzazione, coraggio, qualità nei piedi dei giocatori chiave. Il Milan, invece, vive un momento in cui i risultati tengono in piedi la corsa, ma la sensazione è che serva uno scatto: dopo i pareggi recuperati in extremis, la parola d’ordine è tornare a vincere per non restare appeso agli episodi.

Il Sinigaglia, in questo senso, è un test vero: ritmo, intensità e gestione emotiva. Il Como proverà a sporcare le linee di passaggio e a far male quando il Milan si allunga, puntando sull’imprevedibilità e su un trequartista come Nico Paz, capace di cambiare la giocata in un lampo. I rossoneri, dal canto loro, hanno più esperienza e più alternative, ma devono dimostrarlo sul campo: se la partita diventa una sfida di nervi, Allegri cerca solidità e cinismo, non solo possesso. E la serata offre anche un incrocio suggestivo, con Nico Paz e Luka Modric uno di fronte all’altro, simbolo di due generazioni che si toccano.

Arbitri

Marco Guida (Torre Annunziata), assistenti Daniele Lo Cicero (Brescia) e Hiroshi Yoshikawa (Roma 1), IV ufficiale Luca Pairetto (Nichelino), VAR Daniele Doveri (Roma 1), AVAR Francesco Di Paolo (Avezzano).

Squalificati e assenti

Como – Assenti Addai, Diao, Goldaniga, Morata. Squalificati nessuno; diffidati Paz.

Milan – Assenti Gimenez. Squalificati nessuno; diffidati Fofana.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

Dove vederla

Diretta in esclusiva su DAZN. Per chi ha “Zona DAZN” su Sky, canale 214. Streaming su app e sito DAZN.

Serie A, recuperi 16esima giornata

Napoli–Parma 0-0

Inter–Lecce 78’ Esposito

Verona–Bologna giovedì 15 gennaio, ore 18.30

Como–Milan giovedì 15 gennaio, ore 20.45

Classifica

Inter 46, Milan e Napoli 40, Juventus e Roma 39, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Torino 23, Cremonese e Parma 22, Genoa e Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Hellas Verona e Pisa 13

Prossimo Turno

Venerdì 16 gennaio

Pisa–Atalanta 20.45

Sabato 17 gennaio

Udinese–Inter 15.00

Napoli–Sassuolo 18.00

Domenica 18 gennaio

Parma–Genoa 12.30

Bologna–Fiorentina 15.00

Torino–Roma 18.00

Milan–Lecce 20.45

Lunedì 19 gennaio

Cremonese–Hellas Verona 18.30

Lazio–Como 20.45