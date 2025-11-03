Serie A, dove vedere Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari | Probabili Formazioni, risultati e classifica aggiornata

La giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite in programma: Sassuolo-Genoa alle 18.00 e Lazio-Cagliari alle 20.45. Due sfide che mettono in palio punti pesanti, soprattutto per chi insegue la zona tranquilla della classifica.

Il Genoa cerca disperatamente di sganciarsi dall’ultimo posto in classifica. Lazio e Cagliari sono a metà strada tra tranquillità e coda in una partita importante per entrambe.

I risultati di ieri

L’Inter ha espugnato Verona con un 2-1 che rilancia la squadra di Chivu verso la vetta grazie a un gol allo scadere che ha penalizzato eccessivamente un ottimo Hellas. Ma il vero colpo, che capitalizza il pareggio di sabato del Napoli che ha accorciato la classifica è del Milan che con un gol di Pavlovic piega la Roma, sconfitta per la terza volta in questa stagione. Decisivo Maignan che a pochi minuti dal termine para un rigore a Dybala. Una impresa importante che tuttavia non basta per agganciare la prima posizione che vede sempre il Napoli da solo al comando seguito a un solo punto da Inter, Milan e Roma con Bologna e Juventus un po’ più dietro

Proprio il Bologna ha dominato sul campo del Parma imponendosi 3-1 in rimonta, il Torino si è fatto raggiungere dal Pisa, ancora a caccia della sua prima vittoria, sul 2-2 mentre il secondo colpaccio è del Lecce che ha colto con pieno merito un successo prezioso a Firenze battendo la Fiorentina 1-0 e inguaiando definitivamente Pioli. Squadra in silenzio stampa e in ritiro.

Le partite di oggi

SASSUOLO-GENOA, Stadio Mapei – ore 18.30

Il Sassuolo apre il programma del lunedì con una partita che può pesare tantissimo sulla sua classifica ma, soprattutto, su quella del Genoa. I neroverdi arrivano da una prova solida e hanno finalmente recuperato uomini importanti davanti: Fabio Grosso vuole sfruttare il momento e insistere sul 4-3-3 con Berardi e Laurienté larghi a supporto di Pinamonti, ex particolarmente rimpianto dai tifosi rossoblu. L’idea è quella di aggredire subito la gara, perché il Genoa è in grande sofferenza di risultati e non può permettersi di scoprirsi troppo.

Dall’altra parte i rossoblù, reduci dal cambio improvviso in panchina, dove siederanno Mimmo Criscito e Roberto Murgita dopo l’addio di Vieira, cercano una scossa soprattutto mentale: squadra ultima in classifica, poco pericolosa in avanti, ma ancora dentro al campionato perché la zona salvezza non è certo compromessa con 29 partite ancora da giocare. Murgita e Criscito dovrebbero tenere l’impianto a quattro dietro e puntare sulla qualità di Malinovskyi e Vitinha alle spalle di Ekhator, con Frendrup e Masini a schermare davanti alla difesa. Gara che può diventare sporca e decisa dagli episodi, motivo per cui il Sassuolo dovrà tenere alta intensità e ritmo.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Murgita-Criscito.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Rossi L. – Di Monte. IV: Di Marco. VAR: Maresca. AVAR: Massa.

Assenti e squalificati

Sassuolo: fuori Boloca, Paz, Pieragnolo, Romagna, Satalino, Skjellerup. Nessuno squalificato.

Genoa: nessuno squalificato, rosa quasi al completo.

Dove vederla: in diretta e in esclusiva su DAZN (app, smart TV, console, Fire Stick e web).

LAZIO-CAGLIARI, Stadio Olimpico – ore 20.45

In serata chiude la Lazio, che all’Olimpico non può più sbagliare. I biancocelesti hanno lasciato punti pesanti per strada e questa è la partita giusta per rimettere in moto la corsa europea: Sarri (o chi ne sta gestendo il lavoro in questa fase) resta sul 4-3-3 con Provedel in porta, coppia centrale Gila-Romagnoli e Marusic a sinistra vista l’emergenza sugli esterni. In mezzo Cataldi è il riferimento basso, con Guendouzi e Basic a dargli gamba e palleggio. Davanti, con Castellanos ai box, spazio ancora a Isaksen e Zaccagni larghi per sostenere il riferimento centrale.

Il Cagliari arriva però con l’aria di chi non ha nulla da perdere ma tanti problemi di formazione. Ranieri ha fuori Obert per squalifica e deve ancora fare i conti con un’infermeria lunga: Belotti rientra solo nel 2026, Deiola e Rog restano da valutare, Radunovic è ancora fuori e la linea difensiva dovrà essere adattata. Probabile 3-5-2 di contenimento, con Mina a guidare dietro, Zappa e Palestra sugli esterni e la coppia offensiva scelta più per disponibilità che per gerarchie. L’obiettivo è tenere la partita bassa e portarla il più a lungo possibile sullo 0-0.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Guendouzi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito S., Borrelli. All. Pisacane.

Arbitro: Sacchi J.L. Assistenti: Mondin – Monaco. IV: Galipò. VAR: Paterna. AVAR: Di Paolo.

Assenti e squalificati

Lazio: fuori Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Rovella, Tavares. Nessuno squalificato.

Cagliari: squalificato Obert. Infortunati Belotti (crociato, rientro 2026), Deiola, Radunovic, Rog, da valutare altre situazioni muscolari.

Dove vederla: in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in 4K; streaming anche su NOW e Sky Go.

Serie A, decima giornata | Risultati e programma

Sabato 1 novembre

Udinese-Atalanta 1-0 – 40’ Zaniolo

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2 – 2’ Kostic (J), 68’ Cambiaso (J), 83’ Vardy (C)

Domenica 2 novembre

Verona-Inter 1-2 – 16’ Zielinski (I), 40’ Giovane (V), 90’+3 Frese (I)

Fiorentina-Lecce 0-1 – 23’ Berisha (L)

Torino-Pisa 2-2 – 13’ Moreo (P), 29’ rig. Moreo (P), 42’ Simeone (T), 45’+3 Adams (T)

Parma-Bologna 1-3 – 1’ Bernabé (P), 17’ Castro (B), 68’ Castro (B), 90’+2 Miranda (B)

Milan-Roma 1-0 – 39’ Pavlovic (M)

Lunedì 3 novembre

Sassuolo-Genoa ore 18.30 (DAZN)

Lazio-Cagliari ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica

Napoli 22, Inter Milan e Roma 21, Bologna e Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo Atalanta e Torino 13, Lazio 12, Cagliari e Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.

Serie A, Prossimo turno | Undicesima giornata

Venerdì 7 novembre

Pisa-Cremonese ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 8 novembre

Como-Cagliari ore 15.00 (DAZN)

Lecce-Verona ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Torino ore 18.00 (DAZN)

Parma-Milan ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Napoli ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Fiorentina ore 15.00 (DAZN)

Roma-Udinese ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Lazio ore 20.45 (DAZN)