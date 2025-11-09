Serie A, undicesima giornata: dove vedere le partite in programma | Ultimissime, formazioni, arbitri

L’undicesima giornata di Serie A arriva all’atto finale con un programma domenicale che promette spettacolo: cinque partite tra corsa Champions e salvezza, con il grande posticipo Inter-Lazio a chiudere il turno. Dopo i quattro pareggi di ieri, la classifica resta cortissima e ancora tutta da definire, con big e sorprese divise da pochi punti.

Ieri quattro pareggi, tutto ancora aperto

Sabato di equilibrio e rimpianti per molte squadre: in serata Parma-Milan è finita 2-2 con i rossoneri che sprecano un doppio vantaggio iniziale mentre Juventus-Torino ha regalato un derby senza reti ma con un’intensità altissima. Per la squadra di Allegri sprecata anche una clamorosa opportunità di andare al comando della classifica

Anche Como-Cagliari si è chiusa a reti inviolate dopo un match più combattuto che spettacolare, così come anche Lecce-Verona è terminata a reti bianche. Quattro pareggi che mantengono inalterate le distanze in classifica e preparano una domenica piena di incroci cruciali.

Le partite di oggi

Atalanta-Sassuolo, New Balance Arena – ore 12.30

L’undicesima giornata di Serie A si apre a Bergamo con una sfida che promette ritmo e gol. L’Atalanta di Juric torna al campionato dopo il successo europeo di Marsiglia e cerca una vittoria che manca dal 21 settembre. La Dea non vince da sei partite in Serie A ma ha costruito una tradizione favorevole contro il Sassuolo, battuto in casa nelle ultime sette occasioni. Gli emiliani arrivano con gli stessi punti dei nerazzurri ma con un trend in calo e diversi infortuni pesanti.

Juric recupera De Roon e Scalvini ma deve ancora rinunciare a Bakker, fermo per la rottura del crociato. Grosso, invece, conferma il 4-3-3 con Berardi, Pinamonti e Laurienté in avanti, ma deve fare i conti con sei assenze, soprattutto in difesa.

Assenti e squalificati

Atalanta: out Bakker per la rottura del crociato; recuperano De Roon e Scalvini, nessuno squalificato.

Sassuolo: indisponibili Boloca, Paz, Pieragnolo, Romagna, Satalino e Skjellerup; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Arbitro

Crezzini (Mokhtar e Ceccon). IV: Marinelli. VAR: Paterna. AVAR: La Penna.

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Bologna-Napoli, Stadio Renato Dall’Ara – ore 15.00

Big match del pomeriggio al Dall’Ara, dove il Bologna di Vincenzo Italiano si gioca un pezzo importante della propria credibilità europea contro il Napoli campione d’Italia. I rossoblù sono a quota 18 punti, imbattuti in Serie A da cinque giornate e reduci da una striscia di prestazioni solide soprattutto in casa: Orsolini e compagni stanno confermando standard molto alti e vogliono dare un segnale forte proprio contro una big, in una sfida che negli ultimi anni è tornata ad essere equilibrata, con tre pareggi interni di fila contro gli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte arriva a Bologna dopo due pareggi consecutivi, contro il Como in campionato e contro il Francoforte in Champions, con qualche difficoltà realizzativa in più rispetto alla scorsa stagione ma una fase difensiva che resta tra le migliori del torneo. Le assenze pesanti in avanti e a centrocampo obbligano il tecnico a gestire le rotazioni: confermato il 4-3-3 con Hojlund riferimento centrale, Politano a destra ed Elmas favorito a sinistra, mentre in mezzo Lobotka guida un reparto completato da Anguissa e McTominay.

Assenti e squalificati

Bologna: out Immobile e Freuler; non convocato Ravaglia; nessuno squalificato.

Napoli: indisponibili Contini, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret e Spinazzola; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Arbitro

Chiffi (Bercigli e Yoshikawa). IV: Sozza. VAR: Meraviglia. AVAR: Massa.

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Genoa-Fiorentina, Stadio Luigi Ferraris – ore 15.00

Sfida ad altissima tensione al Ferraris tra due squadre in crisi di risultati e reduci da un cambio di panchina. Il Genoa inaugura la gestione di Daniele De Rossi, subentrato dopo la parentesi Criscito e l’esonero di Vieira, mentre la Fiorentina debutta con Paolo Vanoli dopo il doppio scossone tecnico che ha portato all’addio di Stefano Pioli e alla breve transizione di Galloppa.

In palio ci sono punti pesanti per la zona salvezza: i rossoblù non vincono da cinque gare casalinghe e cercano un segnale immediato davanti al loro pubblico, mentre i viola — ultimi in classifica e ancora senza successi in campionato — vogliono interrompere una serie negativa che dura da dieci giornate.

Il Genoa deve fare i conti con la squalifica di Malinovskyi, ma De Rossi, che osserverà il match dalla tribuna, non cambia modulo: 3-5-2 con Vitinha e Colombo in avanti e un centrocampo di corsa e fisicità. La Fiorentina, priva di Kean, Gosens e Lamptey, riparte dallo stesso sistema di gioco e dal talento di Gudmundsson, che agirà accanto a Piccoli. Numeri e statistiche raccontano una supremazia recente viola: imbattuta da nove confronti con il Genoa, con cinque vittorie e quattro pareggi, la squadra toscana ha sempre segnato almeno una rete in questo parziale.

Assenti e squalificati

Genoa: squalificato Malinovskyi; nessun infortunato.

Fiorentina: indisponibili Gosens, Kean e Lamptey; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi (squalificato).

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

Arbitro

Guida (Meli e Zingarelli). IV: Feliciani. VAR: Gariglio. AVAR: Serra.

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Roma-Udinese, Stadio Olimpico – ore 18.00

La Roma torna all’Olimpico dopo il ko di San Siro e il successo in Europa League contro i Rangers per blindare la corsa ai piani alti prima della sosta. I giallorossi, terza miglior difesa dei top 5 campionati per gol subiti, hanno una tradizione recentissima favorevole contro l’Udinese: otto vittorie nelle ultime dieci sfide in Serie A e cinque successi consecutivi, con un complessivo 13-3 che racconta bene la differenza di forza vista fin qui negli scontri diretti. Gasperini resta fedele al 3-4-2-1, con Dovbyk terminale offensivo e la qualità di Soulé e Pellegrini tra le linee per provare a scardinare la retroguardia friulana.

L’Udinese arriva nella Capitale con entusiasmo dopo il colpo contro l’Atalanta e un avvio solido da 15 punti in dieci giornate. Runjaic si affida al 3-5-2 con il grande ex Zaniolo al centro del progetto offensivo, affiancato da Buksa e sostenuto da un centrocampo molto aggressivo, chiamato a reggere l’urto del pressing romanista: Roma e Udinese sono tra le squadre che recuperano più palloni nella metà campo avversaria, dettaglio che promette una gara intensa, fisica e giocata a ritmo alto fin dai primi minuti.

Assenti e squalificati

Roma: out Angelino, Bailey, Dybala e Ferguson; nessuno squalificato.

Udinese: indisponibili Davis e Kristensen; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

Arbitro

Collu (Cipressa e Trinchieri) IV Mucera, VAR Dionisi, AVAR Fabbri.

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Diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport; streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Inter-Lazio, Stadio Meazza – ore 20.45

Luci a San Siro per il big match che chiude l’undicesima giornata di Serie A. L’Inter di Cristian Chivu ospita la Lazio di Maurizio Sarri in una sfida che può valere l’aggancio alla vetta per i nerazzurri e un ulteriore salto in avanti per i biancocelesti, reduci da un avvio complicato ma ora in risalita. L’Inter arriva dagli ultimi successi contro Hellas Verona in campionato e Kairat in Europa, confermandosi una delle squadre più continue del torneo; la Lazio ha vinto due delle ultime tre (Juventus e Cagliari) intervallate dal pari a reti bianche col Pisa.

I numeri raccontano una tradizione recente favorevole ai padroni di casa: l’Inter è imbattuta nelle ultime cinque sfide di Serie A contro la Lazio (3V, 2N) e non perde da sei gare interne consecutive contro i biancocelesti (4V, 2N), con una media di oltre tre gol complessivi a partita al Meazza. La squadra di Chivu è anche l’unica ad aver sempre segnato nelle prime dieci giornate (media 2,4 reti a match), mentre la Lazio di Sarri punta a blindare una difesa reduce da una lunga serie di clean sheet e a sfruttare la qualità del tridente Isaksen-Dia-Zaccagni.

Nell’Inter si rivede dal primo minuto Marcus Thuram: il francese torna ad affiancare Lautaro Martinez dopo l’infortunio, ricomponendo la ThuLa. A centrocampo out Mkhitaryan, dentro Sucic con Calhanoglu e Barella. In difesa linea a tre con Akanji, Bisseck e Bastoni e soliti quinti Dumfries e Dimarco. Nella Lazio pesano ancora gli infortuni di Castellanos e Cancellieri e, soprattutto, quello di Romagnoli: al fianco di Gila in mezzo ci sarà Provstgaard, con Lazzari e Marusic sugli esterni. In mediana confermati Guendouzi, Cataldi e Basic, davanti spazio a Isaksen e Dia insieme a Zaccagni.

Assenti e squalificati

Inter: indisponibili Di Gennaro, Mkhitaryan, Palacios; nessuno squalificato.

Lazio: indisponibili Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Romagnoli, Rovella, Tavares; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro

Manganiello (assistenti Berti e Cecconi). IV uomo: Bonacina. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.

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I Risultati e il protramma di oggi

Pisa-Cremonese 1-0 75’ Touré

Como-Cagliari 0-0

Lecce-Verona 0-0

Juventus-Torino 0-0

Parma-Milan 2-2 12’ Saelemaekers, 25’ Leao su rigore, 45+1 Bernabé, 62’ Delprato

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo – ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Napoli – ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Fiorentina – ore 15.00 (DAZN)

Roma-Udinese – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Lazio – ore 20.45 (DAZN)

Classifica

Napoli e Milan 22, Inter e Roma 21, Juventus 19, Bologna e Como 18, Lazio e Udinese 15, Cremonese e Torino 14, Atalanta e Sassuolo 13, Cagliari e Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa e Verona 6, Fiorentina 4.

Serie A, prossimo turno, 12esima giornata

Sabato 22 novembre

Cagliari-Genoa – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Bologna – ore 15.00 (DAZN)

Fiorentina-Juventus – ore 18.00 (DAZN)

Napoli-Atalanta – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 23 novembre

Verona-Parma – ore 12.30 (DAZN)

Cremonese-Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Lecce – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Milan – ore 20.45 (DAZN)Milan Leao

Torino-Como – ore 18.30 (DAZN/NOW/SKY)

Sassuolo-Pisa – ore 20.45 (DAZN)