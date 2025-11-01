La decima giornata si apre oggi con tre partite, Udineser-Atalantam Napoli-Como e Cremonese-Juventus, tutte le ultime notizie sulle squadre in campo oggi, la classifica aggiornata dopo il turno infrasettimanale e le probabili formazioni

Serie A, decima giornata: il programma | Dove vederle in TV e streaming, formazioni e ultime notizie

Serie A, decima giornata: il campionato riparte con Milan-Roma il big match, che chiude il programma della domenica, tre anticipi oggi e due posticipi lunedì.

Il Napoli di Conte, capolista e sempre più convincente, ospita al Maradona il Como rivelazione, squadra che ha sorpreso tutti per gioco e solidità e che si trova in piena corsa per le posizioni europee. La Juventus di Spalletti, che fa il suo esordio sulla panchina bianconera, affronta a Cremona un avversario scorbutico, reduce da una splendida vittoria esterna a Marassi, in una trasferta che nasconde più insidie di quanto sembri.

È un weekend che chiude un mini ciclo intenso di tre turni in dieci giorni ma con le coppe europee alle porte: condizione, turnover e profondità delle rose diventeranno i veri arbitri di questo tratto di stagione.

Serie A, la decima giornata

UDINESE-ATALANTA, Bluenergy Stadium – ore 15.00

La decima giornata si apre con una partita già molto interessante. L’Udinese deve cancellare il ko con la Juve e tornare a fare punti in casa, l’Atalanta è ancora imbattuta e non vuole perdere il treno delle prime.

Runjaic chiede più attenzione sulle corsie e una partita “cattiva” sui duelli, perché la Dea di Juric palleggia ma soprattutto allarga il gioco per far entrare in partita gli esterni. I friulani si aggrappano alla qualità di Zaniolo e alla profondità di Bayo, mentre l’Atalanta punta sul solito pacchetto di trequartisti (De Ketelaere e Lookman) per rompere la linea bianconera.

Juric ha qualche assenza dietro ma recupera molto in mezzo: Ederson e Pasalic al via, gli esterni saranno Zappacosta e Zalewski, davanti Krstovic è confermato. Gli orobici restano senza Scalvini e Bakker e con De Roon ancora da gestire, ma l’impianto di gioco è lo stesso.

Indisponibili/squalificati

Udinese: Kristensen (infortunio al bicipite femorale), Davis (affaticamento), Toure e Sanchez da valutare; nessuno squalificato.

Atalanta: Scalvini, Bakker out; Kolasinac e De Roon da valutare; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2) Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

Arbitro: Fabbri – Yoshikawa – Ricci – IV Calzavara – VAR Serra – AVAR Piccinini

Dove vederla: DAZN, sabato 1 novembre ore 15.00

NAPOLI-COMO, stadio Diego Armando Maradona – ore 18.00

Partita da capolista per il Napoli, ma non sarà una passeggiata. Gli azzurri vengono da un filotto positivo ma hanno perso Kevin De Bruyne per una lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori fino al 2026, e devono fare i conti anche con alcune situazioni da gestire (Meret ancora ko al piede, Politano e Lang in dubbio, Lobotka verso il rientro ma non al 100%). Conte però ha una certezza: la squadra gira col 4-3-3 e davanti Hojlund può dare profondità contro una difesa che ama alzarsi.

Il Como di Fabregas è una delle squadre più piacevoli del torneo e anche qui arriva con l’idea di giocarsela: 4-2-3-1, palleggio e tanta qualità tra le linee con Nico Paz e Jesus Rodriguez. Manca qualche pedina (Dossena e Sergi Roberto out), ma la struttura resta. E i lariani hanno già dimostrato di saper fare punti sui campi “pesanti”.

Indisponibili/squalificati

Napoli: De Bruyne (out lungo), Meret (metatarso) e Contini fuori, Lukaku e Rrahmani segnalati tra gli infortunati a inizio settimana, Politano-Lang-Lobotka in dubbio ma convocabili; nessuno squalificato.

Como: Dossena e Sergi Roberto out; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas

Arbitro: Zufferli – Mokhtar – Fontemurato – IV Crezzini – VAR Di Bello – AVAR Abisso

Dove vederla: DAZN, sabato 1 novembre ore 18.00

CREMONESE-JUVENTUS, stadio Giovanni Zini – ore 20.45

Posticipo molto più intrigante dopo le notizie dell’ultima ora: Spalletti debutta con una squadra dal fiato davvero corto. La Juventus non avrà Kelly (problema alla schiena) e soprattutto non avrà Kenan Yildiz, fermato per una tendinopatia rotulea e lasciato a Torino per gestione dei carichi. Fuori anche Bremer dopo l’intervento al menisco, fuori Milik e il terzo portiere Pinsoglio: panchina cortissima, ma Spalletti ha deciso comunque di non cambiare modulo e di ripartire dal 3-4-2-1 con Vlahovic riferimento offensivo.

La Cremonese di Nicola è una delle squadre più in forma: viene dal 2-0 di Marassi e ha perso solo con l’Inter. Confermata la coppia Bonazzoli-Vardy perché Sanabria non è al meglio; ai box anche Collocolo, Grassi, Moumbagna e Pezzella, Zerbin da valutare. Ma il blocco di centrocampo c’è e fisicamente i grigiorossi stanno bene.

Indisponibili/squalificati

Cremonese: Collocolo, Grassi, Moumbagna, Pezzella out; Zerbin da valutare; nessuno squalificato.

Juventus: Bremer, Kelly, Yildiz, Milik, Pinsoglio out; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti

Arbitro: Chiffi – Cecconi – Moro – IV Pezzuto – VAR Maggioni – AVAR Sozza

Dove vederla: DAZN/NOW/SKY, sabato 1 novembre ore 20.45

Serie A, decima giornata

Sabato 1 novembre

Udinese-Atalanta ore 15.00 (DAZN)

Napoli-Como ore 18.00 (DAZN)

Cremonese-Juventus ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 2 novembre

Verona-Inter ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina-Lecce ore 15.00 (DAZN)

Torino-Pisa ore 15.00 (DAZN)

Parma-Bologna ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Milan-Roma ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 3 novembre

Sassuolo-Genoa ore 18.30 (DAZN)

Lazio-Cagliari ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica

Napoli e Roma 21, Inter e Milan 18, Como 16, Bologna e Juventus 15, Cremonese 14, Atalanta e Sassuolo 13, Lazio e Udinese 12, Torino 11, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Pisa e Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.

Prossimo turno – Undicesima giornata

Venerdì 7 novembre

Pisa-Cremonese ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 8 novembre

Como-Cagliari ore 15.00 (DAZN)

Lecce-Verona ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Torino ore 18.00 (DAZN)

Parma-Milan ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Napoli ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Fiorentina ore 15.00 (DAZN)

Roma-Udinese ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Lazio ore 20.45 (DAZN)