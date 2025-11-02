Serie A, decima giornata, dove vedere le partite di oggi, il big match è Milan-Roma | Calendario completo, ultimissime, formazioni

La decima giornata si è aperta con tre partite già pesanti: Juventus ok a Cremona, Napoli frenato in casa dal Como, prima sconfitta per l’Atalanta battuta a Udine. Oggi tocca a Inter e al Milan che affronta in casa la Roma capolista

La decima giornata di Serie A si è messa subito di traverso alle certezze della vigilia. Doveva essere il sabato del Napoli capolista che continuava la corsa, invece al Maradona è arrivato un Como molto più solido di quanto si pensasse e la squadra di Conte si è fermata su uno 0-0 che pesa.

Doveva essere anche la giornata in cui l’Atalanta restava attaccata al gruppo di testa, ma a Udine ha trovato una squadra corta, aggressiva, concentrata e ha perso 1-0. A salvare la serata è stata la nuova Juventus di Spalletti: debutto complicato, campo difficile, avversaria in salute, rosa corta… ma 2-1 alla Cremonese e prima risposta immediata.

Clamorosa poi a Genova la decisione di Patrick Vieira di dimettersi, al suo posto in panchina domani a Sassuolo per il Genoa ci saranno Roberto Murgita e Mimmo Criscito.

Oggi entra in scena il resto del turno con le milanesi, con il big match di San Siro che chiude la domenica e con una classifica che, dopo i risultati di ieri, può davvero rimescolarsi.

I risultati di ieri

Il primo scossone è arrivato a Udine: l’Udinese ha battuto l’Atalanta 1-0, partita molto fisica, friulani ordinati e capaci di sfruttare al massimo gli episodi. Per la Dea è uno stop che pesa perché arriva in un momento in cui davanti alcune hanno rallentato, e perché Juric aveva chiesto continuità dopo un buon avvio.

A Napoli, invece, la sorpresa è stata il Como. Non un catenaccio, ma una gara lucida: squadra di Fabregas corta, baricentro medio, raddoppi sulle catene e nessuna paura di ripartire. Il Napoli ha costruito meno del solito e ha pagato le assenze pesanti (soprattutto quella di De Bruyne): lo 0-0 al Maradona è una mezza vittoria per i lariani e una frenata per Conte che può ringraziare anche un clamoroso errore di Morata dal dischetto.

La Juventus di Spalletti, al suo esordio sulla panchina bianconera, ha vinto 2-1 a Cremona. Non era semplice perché la Cremonese di Nicola sta bene, perché i bianconeri avevano fuori parecchia gente e perché era la prima ufficiale del nuovo ciclo. Ma il 2-1 in trasferta è il segnale che alla Juve basta davvero poco per restare lì, agganciata al blocco di testa, e soprattutto che l’impianto di Spalletti sembra essere già riconoscibile.

Le partite di oggi

Verona-Inter, stadio Bentegodi – ore 12.30

L’Inter torna a pranzo per difendere il primato contro un Verona in difficoltà ma mai arrendevole davanti al proprio pubblico. Chivu ha chiesto concentrazione e ritmo, soprattutto dopo il mezzo passo falso contro il Como che ha lasciato un po’ di amarezza per le occasioni sprecate. La squadra nerazzurra resta la più solida del campionato, ma deve migliorare nella gestione dei momenti di gara: troppe volte, dopo aver preso il vantaggio, abbassa i giri e lascia spazio all’avversario.

Il Verona invece ha bisogno di punti pesanti: il pareggio di Lecce ha ridato un minimo di ossigeno, ma i numeri offensivi restano allarmanti. Baroni insisterà su Swiderski come riferimento avanzato, supportato da Noslin e Sucic, con Suslov pronto a rientrare tra i titolari. L’Inter recupera Frattesi e schiera ancora la coppia Thuram-Lautaro, con Dimarco e Dumfries sulle corsie.

Probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Doig; Duda, Serdar; Suslov, Sucic, Noslin; Swiderski. All. Baroni.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

Assenti e squalificati

Verona: fuori Henry e Cabal.

Inter: out Buchanan, Cuadrado, Dumfries (squalificato).

Arbitro: Doveri. Assistenti: Cecconi – Vecchi. VAR: Di Paolo.

Dove vederla: Verona-Inter, domenica 2 novembre ore 12.30 su DAZN (app, smart TV, console, Fire Stick e web).

Torino-Pisa, stadio Olimpico Grande Torino – ore 15.00

Il Torino arriva alla sfida contro il Pisa in un momento molto positivo: otto punti nelle ultime quattro partite, con prestazioni solide e una ritrovata identità. Marco Baroni sta costruendo un gruppo equilibrato, capace di gestire il pallone ma anche di colpire con velocità. La sfida con i toscani diventa l’occasione per confermarsi nella metà alta della classifica e provare ad alzare definitivamente l’asticella.

Il Pisa invece continua a faticare a trasformare in punti le buone prove sul piano del gioco. Gilardino ha insistito sui concetti di compattezza e verticalità: la sua squadra crea, ma concretizza poco. A Torino tornerà Nzola dal primo minuto, con Cuadrado e Moreo a sostegno. I granata rispondono con la coppia Adams-Simeone davanti e Vlasic libero di muoversi alle loro spalle.

Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Moreo; Nzola. All. Gilardino.

Assenti e squalificati

Torino: Schuurs ancora out, Israel non al meglio ma convocabile. Nessuno squalificato.

Pisa: fuori Tramoni, Esteves, Lusuardi, Stengs. Nessuno squalificato.

Arbitro: Arena. Assistenti: Berti – Colarossi. IV uomo: Allegretta. VAR: Camplone. AVAR: Sozza.

Dove vederla: Torino-Pisa, domenica 2 novembre ore 15.00 su DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky).

Fiorentina-Lecce, stadio Artemio Franchi – ore 15.00

La Fiorentina vive un momento complicato e la sfida con il Lecce somiglia a un crocevia. Dopo nove giornate senza vittorie, Pioli chiede ai suoi di ritrovare la leggerezza di gioco e la cattiveria sotto porta. La buona prova di Torino, pur senza punti, ha restituito un po’ di entusiasmo a un gruppo che sta pagando gli infortuni e qualche limite di fiducia.

Il Lecce, dall’altra parte, gioca bene ma raccoglie poco. Di Francesco vuole continuità dopo le buone prestazioni con Bologna e Monza, e sa che il Franchi può diventare un test importante per misurare la tenuta mentale della squadra. Il tridente Stulic-Pierotti-Morente resta confermato, mentre la Viola si affida alla coppia Kean-Gudmundsson, con Fagioli in cabina di regia e Fortini esterno alto a sinistra.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

Assenti e squalificati

Fiorentina: out Gosens e Lamptey, squalificato Viti.

Lecce: out Jean, Perez, Sottil.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Berti – Capaldo. IV uomo: Tremolada. VAR: Maggioni. AVAR: Longo.

Dove vederla: Fiorentina-Lecce, domenica 2 novembre ore 15.00 su DAZN.

Parma-Bologna, stadio Ennio Tardini – ore 18.00

Derby emiliano che promette intensità. Il Parma, fermo a sette punti, cerca la scossa dopo quattro partite senza vittorie e l’ennesimo pareggio a reti bianche contro la Roma. Cuesta lavora sulla compattezza: il problema resta l’attacco, che produce ma finalizza poco. Al Tardini si punta tutto su Cutrone e Pellegrino, coppia che garantisce corsa e profondità.

Il Bologna invece prosegue la striscia positiva ma deve gestire le energie dopo il pareggio contro il Torino. Italiano ha ritrovato equilibrio e vuole continuità anche in trasferta, dove però la squadra fatica a mantenere intensità. Castro torna dal primo minuto, così come Orsolini, e in mediana rivedremo la coppia Freuler-Ferguson, il vero motore del gruppo. Gara che, al netto delle statistiche, si annuncia aperta e con diversi duelli interessanti.

Probabili formazioni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Assenti e squalificati

Parma: fuori Valeri, Ondrejka, Frigan, Oristanio.

Bologna: out Immobile.

Arbitro: Bonacina. Assistenti: Mastrodonato – Politi. IV uomo: Marcenaro. VAR: Gariglio. AVAR: Piccinini.

Dove vederla: Parma-Bologna, domenica 2 novembre ore 18.00 su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.

Milan-Roma, stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45

La partita della giornata. Il Milan arriva un filo nervoso perché i due pareggi con Pisa e Atalanta hanno rallentato la corsa e perché davanti mancano sempre un paio di pedine: Allegri però recupera Leao e soprattutto può riproporre Nkunku dall’inizio, mentre in difesa Tomori è convocato ma resta possibile la partenza di De Winter nel terzetto con Gabbia e Pavlovic.

La Roma di Gasperini si presenta da capolista insieme al Napoli, con la solita struttura a tre dietro e con Dybala “9 leggero” sostenuto da Soulé. Mancherà Ferguson, che in queste partite dava peso e corsa sulla trequarti, quindi il tecnico giallorosso chiederà più campo a El Aynaoui e tanta protezione alla coppia Cristante-Koné. A San Siro si preannuncia un’atmosfera caldissima per un match che vale tantissimo anche in chiave scudetto.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Aynaoui; Dybala. All. Gasperini.

Assenti e squalificati

Milan: out Gimenez, Pulisic, Rabiot; Tomori recuperato ma non al 100%.

Roma: fuori Angelino e Ferguson.

Arbitro: Guida. Assistenti: Dei Giudici – Rossi C. IV uomo: Marchetti. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Bello.

Dove vederla: Milan-Roma, domenica 2 novembre ore 20.45 su DAZN (anche su Zona DAZN per abbonati Sky).

Udinese-Atalanta 1-0, 40′ Zaniolo

Napoli-Como 0-0,

Cremonese-Juventus 1-2, 2′ Kostic, 68′ Cambiaso (J), 83′ Vardy (C)

Serie A, decima giornata | Risultati e programma

Domenica 2 novembre

Verona-Inter ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina-Lecce ore 15.00 (DAZN)

Torino-Pisa ore 15.00 (DAZN)

Parma-Bologna ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Milan-Roma ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 3 novembre

Sassuolo-Genoa ore 18.30 (DAZN)

Lazio-Cagliari ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica

Napoli 22, Roma 21, Inter, Milan e Juventus 18, Como 17, Bologna e Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo e Atalanta 13, Lazio e Torino 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Pisa e Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.

Serie A, Prossimo turno | Undicesima giornata

Venerdì 7 novembre

Pisa-Cremonese ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 8 novembre

Como-Cagliari ore 15.00 (DAZN)

Lecce-Verona ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Torino ore 18.00 (DAZN)

Parma-Milan ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 9 novembre

Atalanta-Sassuolo ore 12.30 (DAZN)

Bologna-Napoli ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Fiorentina ore 15.00 (DAZN)

Roma-Udinese ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Inter-Lazio ore 20.45 (DAZN)