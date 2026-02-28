Serie A, le partite di oggi in tv: Como-Lecce, Verona-Napoli e Inter-Genoa | Arbitri, formazioni, programma TV e streaming
Tre le partite in programma oggi nella 27ª giornata di Serie A: alle 15.00 Como-Lecce, alle 18.00 Verona-Napoli, alle 20.45 Inter-Genoa. Dove vederle, formazioni e arbitri.
Tre le partite nella 27ª giornata di Serie A in programma oggi, sabato 28 febbraio, con un palinsesto che va dalla lotta Champions alla lotta salvezza, passando per la capolista Inter impegnata a mantenere il largo vantaggio in campionato in una sfida non semplice contro un rilanciatissimo Genoa. Si comincia alle 15.00 con Como-Lecce al Sinigaglia, si continua alle 18.00 con Verona-Napoli al Bentegodi e si chiude alle 20.45 con Inter-Genoa a San Siro.
I risultati di ieri
La 27ª giornata è cominciata venerdì 27 febbraio con Parma-Cagliari al Tardini: 1-1 il risultato finale, con un primo tempo a reti inviolate e una ripresa che ha regalato emozioni. Al 63′ Folorunsho, appena entrato dalla panchina, ha portato in vantaggio il Cagliari su assist di Esposito. Gol davvero splendido il suo. I ducali hanno reagito e all’83’ Oristanio, anche lui subentrato a inizio ripresa, ha pareggiato i conti.
Un punto che porta il Parma a quota 33, a -1 dalla Lazio ma lontano dalla zona pericolosa. Il Cagliari sale a 30 punti, portandosi a +6 sulla zona retrocessione, che al momento è a quota 24.
Le partite di oggi
Como – Lecce, stadio Giuseppe Sinigaglia – ore 15.00
Una sfida che racchiude due mondi opposti della classifica. Il Como di Fabregas, reduce dalla bella vittoria in trasferta contro la Juventus, è a quota 45 punti, a soli cinque lunghezze dal quarto posto occupato da Napoli e Roma: i lariani sognano concretamente la Champions League per la prima volta nella loro storia. Dall’altra parte c’è un Lecce terzultimo a 24 punti, che ha bisogno di punti salvezza con urgenza. I salentini vengono dalla sconfitta interna contro l’Inter e sanno che ogni punto conta. Nel precedente di dicembre il Como aveva espugnato Lecce con un netto 3-0.
Fabregas ha quasi il gruppo al completo: out gli infortunati Baturina e Addai, nessuno squalificato. Ballottaggio sulla fascia sinistra tra Rodriguez e Kuhn, Da Cunha favorito su Caqueret in mediana. Di Francesco deve rinunciare agli infortunati Berisha, Camarda e Gaspar: in difesa Siebert prende il posto del difensore brasiliano, in attacco Cheddira è favorito su Stulic come centravanti, Gandelman si candida per una maglia da titolare sulla trequarti.
Assenti
Como: Baturina (infortunato), Addai (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Da Cunha, Addai.
Lecce: Berisha (infortunato), Camarda (infortunato), Gaspar (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Tiago Gabriel.
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.
Arbitro
Francesco Fourneau (Roma 1). Assistenti: Vecchi – Mastrodonato. IV uomo: Marcenaro. VAR: Marini. AVAR: Manganiello.
Dove vederla
DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).
Hellas Verona – Napoli, stadio Marcantonio Bentegodi – ore 18.00
Un’altra partita con due facce di classifica distanti tra loro. Il Verona è ultimo in coabitazione con il Pisa a 15 punti, a -9 dalla zona salvezza: la squadra di Sammarco non riesce a trovare la scossa nonostante il cambio in panchina, e arriva da cinque sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Il Napoli invece deve riscattare la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e difendere il terzo posto condiviso con la Roma: i campioni d’Italia vedono Como e Atalanta avvicinarsi pericolosamente e non possono permettersi altri passi falsi.
Sammarco deve fare a meno di una lista di infortunati lunghissima – Serdar (crociato), Lirola, Bernede, Belghali – e degli squalificati Al-Musrati e Orban: al posto del secondo uno tra Sarr e Mosquera in attacco. Conte non recupera McTominay né Anguissa (rientrato in gruppo ma non ancora convocabile), oltre agli indisponibili Di Lorenzo, De Bruyne, Neres e Rrahmani. Torna Politano dal primo minuto a destra, Spinazzola a sinistra; in mediana ballottaggio tra Gilmour e Alisson Santos al fianco di Lobotka ed Elmas.
Assenti
Verona: Serdar (infortunato, stagione finita), Lirola (infortunato), Bernede (infortunato), Belghali (da valutare), Gagliardini (da valutare), Valentini (da valutare). Squalificati: Al-Musrati, Orban. Diffidati: nessuno.
Napoli: De Bruyne (infortunato), Di Lorenzo (infortunato), McTominay (infortunato), Neres (infortunato), Rrahmani (infortunato), Anguissa (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.
Probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.
Arbitro
Andrea Colombo di Como. Assistenti: Dei Giudici – Rossi M. IV uomo: Bonacina. VAR: Gariglio. AVAR: Di Bello.
Dove vederla
DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).
Inter – Genoa, stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45
Il big match della serata è il posticipo di San Siro, con l’Inter che vuole archiviare la delusione dell’eliminazione in Champions League contro il Bodo/Glimt e allungare in campionato in vista del derby della prossima giornata. I nerazzurri sono a +10 sul Milan secondo e hanno vinto tredici delle ultime quattordici partite di Serie A. Il Genoa di De Rossi è a soli tre punti dalla zona retrocessione e ha bisogno di muovere la classifica: i rossoblù vengono però dalla bella vittoria per 3-0 sul Torino e arrivano a San Siro con una certa fiducia.
Chivu deve rinunciare allo squalificato Bastoni – out per somma di ammonizioni – e all’infortunato Lautaro Martinez: Carlos Augusto si sposta in difesa, ballottaggio in mezzo tra Sucic e Mkhitaryan e tra Zielinski e Calhanoglu, con Bonny favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram. De Rossi non avrà Siegrist, Otoa e Norton-Cuffy: formazione tipo confermata con Baldanzi sulla trequarti e Vitinha-Colombo in attacco. Ballottaggio Ellertsson-Sabelli sulla fascia.
Assenti
Inter: Bastoni (squalificato), Lautaro Martinez (infortunato). Diffidati: nessuno.
Genoa: Siegrist (infortunato), Otoa (infortunato), Norton-Cuffy (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Masini, Marcandalli.
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
Arbitro
Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Zingarelli – Bercigli. IV uomo: Perri. VAR: Maggioni. AVAR: Guida.
Dove vederla
DAZN e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). In streaming anche su NOW e Sky Go.
Il programma completo della 27ª giornata
Parma-Cagliari 1-1 63’ Folorunsho, 82’ Oristanio
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 15.00
Hellas Verona-Napoli 18.00
Inter-Genoa 20.45
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan 12.30
Sassuolo-Atalanta 15.00
Torino-Lazio 18.00
Roma-Juventus 20.45
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
Classifica Serie A
- Inter 64
- Milan 54
- Napoli 50
- Roma 50
- Juventus 46
- Como 45
- Atalanta 45
- Bologna 36
- Sassuolo 35
- Lazio 34
- Parma 33
- Udinese 32
- Cagliari 30
- Genoa 27
- Torino 27
- Fiorentina 24
- Cremonese 24
- Lecce 24
- Pisa 15
- Hellas Verona 15
Il prossimo turno (28ª giornata)
Venerdì 6 marzo
Napoli-Torino 20.45
Sabato 7 marzo
Cagliari-Como 15.00
Atalanta-Udinese 18.00
Juventus-Pisa 20.45
Domenica 8 marzo
Lecce-Cremonese 12.30
Bologna-Verona 15.00
Fiorentina-Parma 15.00
Genoa-Roma 18.00
Milan-Inter 20.45
Lunedì 9 marzo
Lazio-Sassuolo 20.45