Serie A, le partite di oggi in tv: Como-Lecce, Verona-Napoli e Inter-Genoa | Arbitri, formazioni, programma TV e streaming

Tre le partite nella 27ª giornata di Serie A in programma oggi, sabato 28 febbraio, con un palinsesto che va dalla lotta Champions alla lotta salvezza, passando per la capolista Inter impegnata a mantenere il largo vantaggio in campionato in una sfida non semplice contro un rilanciatissimo Genoa. Si comincia alle 15.00 con Como-Lecce al Sinigaglia, si continua alle 18.00 con Verona-Napoli al Bentegodi e si chiude alle 20.45 con Inter-Genoa a San Siro.

I risultati di ieri

La 27ª giornata è cominciata venerdì 27 febbraio con Parma-Cagliari al Tardini: 1-1 il risultato finale, con un primo tempo a reti inviolate e una ripresa che ha regalato emozioni. Al 63′ Folorunsho, appena entrato dalla panchina, ha portato in vantaggio il Cagliari su assist di Esposito. Gol davvero splendido il suo. I ducali hanno reagito e all’83’ Oristanio, anche lui subentrato a inizio ripresa, ha pareggiato i conti.

Un punto che porta il Parma a quota 33, a -1 dalla Lazio ma lontano dalla zona pericolosa. Il Cagliari sale a 30 punti, portandosi a +6 sulla zona retrocessione, che al momento è a quota 24.

Le partite di oggi

Como – Lecce, stadio Giuseppe Sinigaglia – ore 15.00

Una sfida che racchiude due mondi opposti della classifica. Il Como di Fabregas, reduce dalla bella vittoria in trasferta contro la Juventus, è a quota 45 punti, a soli cinque lunghezze dal quarto posto occupato da Napoli e Roma: i lariani sognano concretamente la Champions League per la prima volta nella loro storia. Dall’altra parte c’è un Lecce terzultimo a 24 punti, che ha bisogno di punti salvezza con urgenza. I salentini vengono dalla sconfitta interna contro l’Inter e sanno che ogni punto conta. Nel precedente di dicembre il Como aveva espugnato Lecce con un netto 3-0.

Fabregas ha quasi il gruppo al completo: out gli infortunati Baturina e Addai, nessuno squalificato. Ballottaggio sulla fascia sinistra tra Rodriguez e Kuhn, Da Cunha favorito su Caqueret in mediana. Di Francesco deve rinunciare agli infortunati Berisha, Camarda e Gaspar: in difesa Siebert prende il posto del difensore brasiliano, in attacco Cheddira è favorito su Stulic come centravanti, Gandelman si candida per una maglia da titolare sulla trequarti.

Assenti

Como: Baturina (infortunato), Addai (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Da Cunha, Addai.

Lecce: Berisha (infortunato), Camarda (infortunato), Gaspar (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Tiago Gabriel.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

Arbitro

Francesco Fourneau (Roma 1). Assistenti: Vecchi – Mastrodonato. IV uomo: Marcenaro. VAR: Marini. AVAR: Manganiello.

Dove vederla

DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).

Hellas Verona – Napoli, stadio Marcantonio Bentegodi – ore 18.00

Un’altra partita con due facce di classifica distanti tra loro. Il Verona è ultimo in coabitazione con il Pisa a 15 punti, a -9 dalla zona salvezza: la squadra di Sammarco non riesce a trovare la scossa nonostante il cambio in panchina, e arriva da cinque sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Il Napoli invece deve riscattare la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e difendere il terzo posto condiviso con la Roma: i campioni d’Italia vedono Como e Atalanta avvicinarsi pericolosamente e non possono permettersi altri passi falsi.

Sammarco deve fare a meno di una lista di infortunati lunghissima – Serdar (crociato), Lirola, Bernede, Belghali – e degli squalificati Al-Musrati e Orban: al posto del secondo uno tra Sarr e Mosquera in attacco. Conte non recupera McTominay né Anguissa (rientrato in gruppo ma non ancora convocabile), oltre agli indisponibili Di Lorenzo, De Bruyne, Neres e Rrahmani. Torna Politano dal primo minuto a destra, Spinazzola a sinistra; in mediana ballottaggio tra Gilmour e Alisson Santos al fianco di Lobotka ed Elmas.

Assenti

Verona: Serdar (infortunato, stagione finita), Lirola (infortunato), Bernede (infortunato), Belghali (da valutare), Gagliardini (da valutare), Valentini (da valutare). Squalificati: Al-Musrati, Orban. Diffidati: nessuno.

Napoli: De Bruyne (infortunato), Di Lorenzo (infortunato), McTominay (infortunato), Neres (infortunato), Rrahmani (infortunato), Anguissa (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Arbitro

Andrea Colombo di Como. Assistenti: Dei Giudici – Rossi M. IV uomo: Bonacina. VAR: Gariglio. AVAR: Di Bello.

Dove vederla

DAZN (anche su Sky canale 214 per gli abbonati Zona DAZN).

Inter – Genoa, stadio Giuseppe Meazza – ore 20.45

Il big match della serata è il posticipo di San Siro, con l’Inter che vuole archiviare la delusione dell’eliminazione in Champions League contro il Bodo/Glimt e allungare in campionato in vista del derby della prossima giornata. I nerazzurri sono a +10 sul Milan secondo e hanno vinto tredici delle ultime quattordici partite di Serie A. Il Genoa di De Rossi è a soli tre punti dalla zona retrocessione e ha bisogno di muovere la classifica: i rossoblù vengono però dalla bella vittoria per 3-0 sul Torino e arrivano a San Siro con una certa fiducia.

Chivu deve rinunciare allo squalificato Bastoni – out per somma di ammonizioni – e all’infortunato Lautaro Martinez: Carlos Augusto si sposta in difesa, ballottaggio in mezzo tra Sucic e Mkhitaryan e tra Zielinski e Calhanoglu, con Bonny favorito su Pio Esposito per affiancare Thuram. De Rossi non avrà Siegrist, Otoa e Norton-Cuffy: formazione tipo confermata con Baldanzi sulla trequarti e Vitinha-Colombo in attacco. Ballottaggio Ellertsson-Sabelli sulla fascia.

Assenti

Inter: Bastoni (squalificato), Lautaro Martinez (infortunato). Diffidati: nessuno.

Genoa: Siegrist (infortunato), Otoa (infortunato), Norton-Cuffy (infortunato). Squalificati: nessuno. Diffidati: Masini, Marcandalli.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Arbitro

Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Zingarelli – Bercigli. IV uomo: Perri. VAR: Maggioni. AVAR: Guida.

Dove vederla

DAZN e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). In streaming anche su NOW e Sky Go.

Il programma completo della 27ª giornata

Parma-Cagliari 1-1 63’ Folorunsho, 82’ Oristanio

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 15.00

Hellas Verona-Napoli 18.00

Inter-Genoa 20.45

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan 12.30

Sassuolo-Atalanta 15.00

Torino-Lazio 18.00

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45

Classifica Serie A

Inter 64 Milan 54 Napoli 50 Roma 50 Juventus 46 Como 45 Atalanta 45 Bologna 36 Sassuolo 35 Lazio 34 Parma 33 Udinese 32 Cagliari 30 Genoa 27 Torino 27 Fiorentina 24 Cremonese 24 Lecce 24 Pisa 15 Hellas Verona 15

Il prossimo turno (28ª giornata)

Venerdì 6 marzo

Napoli-Torino 20.45

Sabato 7 marzo

Cagliari-Como 15.00

Atalanta-Udinese 18.00

Juventus-Pisa 20.45

Domenica 8 marzo

Lecce-Cremonese 12.30

Bologna-Verona 15.00

Fiorentina-Parma 15.00

Genoa-Roma 18.00

Milan-Inter 20.45

Lunedì 9 marzo

Lazio-Sassuolo 20.45