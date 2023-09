Che fine ha fatto il calcio femminile in tv? La domanda circolava da qualche settimana, esattamente da quando è scaduto l’accordo biennale tra La7 (che ha preferito investire circa 450 mila euro sui diritti tv della Saudi League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita) e Figc. Il quesito ora ha finalmente una risposta.

Serie A calcio femminile in diretta su Dazn

Tutta la Serie A di calcio femminile della stagione in corso (2023-2024) andrà in onda su Dazn, che almeno fino alla fine di questo campionato detiene i diritti in esclusiva di 7 partite su 10 per ogni turno della Serie A maschile (le altre 3 sono condivise con Sky) e che una settimana fa ha chiuso l’accordo con Figc e Aia per il rivoluzionario format Open Var.

La trasmissione del campionato non avverrà solo in Italia ma, sfruttando la presenza a livello globale di Dazn, sarà possibile portare le emozioni della Serie A Femminile anche in USA, Canada, Giappone, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Irlanda, UK, Portogallo, Belgio e Polonia grazie all’accordo siglato con S&T Sports.

La collaborazione con la Serie A femminile è iniziata oggi pomeriggio, con Roma-Como, partita valida per la seconda giornata di campionato al via alle ore 15.00. Domani, domenica 1° ottobre, alle 12:30 Napoli contro Milan, alle 14.30 Sassuolo contro Pomigliano e alle 18:00 la sfida tra Juventus e Sampdoria. A chiudere la giornata, lunedì 2 ottobre alle 18:00, sarà il turno di Inter e Fiorentina. La Serie A Femminile eBay sarà visibile a tutti gli abbonati Dazn che hanno attivato un abbonamento Star, Standard o Plus.

Serie A calcio femminile in diretta su RaiSport

La Serie A di calcio femminile è visibile anche sulle reti Rai. La tv pubblica infatti si è aggiudicata l’asta (è stata l’unica a presentare offerte) per quanto riguarda la trasmissione in chiaro di una partita per ogni giornata (come faceva La7 fino alla scorsa stagione). La rete prescelta è RaiSport. Si parte da lunedì con Inter-Fiorentina delle ore 18.00 (collegamento a partire dalle 17.50). La coppia fissa in telecronaca sarà quella formata da Tiziana Alla e Katia Serra.