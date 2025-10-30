Con le ultime due partite si completa la nona giornata, primo turno infrasettimanale di Serie A che conferma la prima posizione di Napoli e Roma riportando alla vittoria la Juventus. Vittorie anche di Inter, Como e Cremonese

Serie A, Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio dove vederle in TV e in streaming | Formazioni e ultimissime del turno infrasettimanale

La nona giornata di Serie A è proseguita con un turno ricco di spunti e risultati pesanti. Questa sera le ultime due partite in programma, Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio, prima di aggiornare definitivamente la classifica e impostare il prossimo turno che torna alla normale programmazione del fine settimana.

Serie A, nona giornata: i risultati

A San Siro l’Inter ha travolto la Fiorentina per 3-0, tornando al successo con un atteggiamento dominante e segnando il passo a un’avversaria in crisi nera, rimasta anche in dieci uomini nel finale a causa dell’espulsione di Viti. Un successo che restituisce ossigeno e fiducia alla squadra di Chivu dopo la sconfitta di Roma. Sempre più a rischio la panchina di Pioli.

Torna alla vittoria dopo otto partite la Juventus, capace di superare 3-1 un’Udinese ordinata ma poco incisiva, con una prestazione concreta e un ritrovato cinismo sotto porta. In panchina Brambilla ma nelle prossime ore verrà ufficializzata la nomina di Luciano Spalletti.

La Roma di De Rossi ha battuto 2-1 il Parma all’Olimpico in una gara più complicata del previsto, mentre il Como ha centrato la sua vittoria più convincente di questo avvio superando 3-1 il Verona, confermandosi così rivelazione assoluta del campionato.

Poche emozioni invece nel match reti bianche tra Bologna e Torino mentre la clamorosa vittoria della Cremonese a Marassi con un secco 2-0 inguaia definitivamente i rossoblu, ultimi in classifica, e la posizione di Vieira – contestato dai tifosi – ma confermato dal proprietario del club, l’imprenditore rumeno Sucu che in settimana ha liquidato l’ex presidente Zangrillo e chiuso i conti con un debito meno pesante.

Serie A, le partite di oggi

CAGLIARI-SASSUOLO, Unipol Domus – ore 18.30

Sfida diretta per uscire dalla zona calda. Il Cagliari non vince da quattro partite e davanti al proprio pubblico deve dare un segnale di continuità dopo il 2-2 conquistato in rimonta a Verona: rientra Mina, Esposito torna dal 1’, Borrelli è favorito al centro dell’attacco. Pisacane chiede soprattutto maggiore attenzione difensiva, perché in casa nel 2025 i rossoblù hanno subito troppo.

Il Sassuolo arriva dalla sconfitta con la Roma ma sta meglio del Cagliari come continuità di risultati. Grosso però perde Berardi, fermato per precauzione dopo il colpo alla testa: al suo posto Volpato con Laurienté e Pinamonti. Gara equilibrata, con in palio un sorpasso pesante in classifica.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1) Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Laurienté, Pinamonti, Volpato. All. Grosso

Dove vederla – Diretta esclusiva su DAZN.

PISA-LAZIO, Arena Garibaldi – ore 20.45

La Lazio cerca conferme dopo la vittoria con la Juventus in una trasferta che nasconde più insidie di quanto non dica la classifica. I biancocelesti di Sarri, tornati a respirare dopo settimane difficili, devono ora mostrare continuità e ritrovare brillantezza offensiva contro un Pisa che in casa ha già fatto soffrire Milan, Napoli e Roma. L’undici resta quasi invariato, con Romagnoli in dubbio e Isaksen e Zaccagni a supporto di Dia.

Il Pisa di Gilardino è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga, ma l’identità non manca: squadra corta, compatta, capace di giocarsela a viso aperto anche con le grandi. Nzola e Moreo guideranno l’attacco, con Akinsanmiro e Marin chiamati a reggere l’urto a centrocampo. L’Arena Garibaldi sarà il solito catino, e la Lazio sa che servirà pazienza per venirne a capo.

Probabili formazioni

PISA (3-5-2) Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Dove vederla – Diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canali 202 e 251), oltre che in streaming su NOW.

Serie A, nona giornata – risultati e marcatori

Martedì 28 ottobre

Lecce–Napoli 0-1 – 69′ Anguissa (N)

Atalanta–Milan 1-1 – 31′ Ricci (ATA), 54′ Lookman (MIL)

Mercoledì 29 ottobre

Como–Verona 3-1 – 9′ Douvikas (C), 25′ Serdar (V), 62′ Posch (C), 90+2′ Vojvoda (C)

Juventus–Udinese 3-1 – 5′ rig. Vlahovic (J), 45+1′ Zaniolo (U), 67′ Gatti (J), 90+6′ rig. Kenan Yildiz (J)

Roma–Parma 2-1 – 63′ Hermoso (R), 81′ Dovbyk (R), 86′ Circati (P)

Bologna-Torino 0-0

Genoa–Cremonese 0-2 – 4′ Bonazzoli (C), 49′ Bonazzoli (C)

Inter–Fiorentina 3-0 – 66′ Çalhanoglu (I), 71′ Sucic (I), 90′ rig. Çalhanoglu (I)

Classifica – Napoli e Roma 21, Inter e Milan 18, Como 16, Bologna e Juventus 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Udinese e Torino 12, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa e Fiorentina 4, Genoa 3.

Prossimo Turno

Sabato 1 novembre

Udinese–Atalanta 15.00 (DAZN)

Napoli–Como 18.00 (DAZN)

Cremonese–Juventus 20.45 (SKY)

Domenica 2 novembre

Hellas Verona–Inter 12.30 (DAZN)

Fiorentina–Lecce 15.00 (DAZN)

Torino–Pisa 15.00 (DAZN)

Parma–Bologna 18.00 (SKY)

Milan–Roma 20.45 (DAZN)

Lunedì 3 novembre

Sassuolo–Genoa 18.30 (DAZN)

Lazio–Cagliari 20.45 (DAZN)