Serie A, è Cagliari-Milan la preview della 18esima giornata | Dove vedere la partita in TV e in streaming

La Serie A riparte per il primo turno del 2026 con l’anticipo della diciottesima giornata tra Cagliari e Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci dal convincente 3-0 contro il Verona a San Siro, si presentano in Sardegna con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica, a solo un punto dall’Inter capolista. Il Cagliari di Pisacane, invece, vuole dare continuità al prezioso successo per 2-1 conquistato sul campo del Torino nell’ultimo turno, risultato che ha permesso ai rossoblù di portare a sei i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Serie A, oggi

La Preview di Cagliari-Milan

Il Milan torna in campo con la trasferta sarda, un appuntamento che può dire molto sulle reali ambizioni di scudetto da parte dei rossoneri. La squadra di Allegri arriva all’Unipol Domus con il morale alto dopo il netto 3-0 rifilato al Verona a San Siro, una vittoria che ha confermato la crescita del gruppo e la solidità del progetto tecnico. Con 35 punti in classifica, il Diavolo è a un solo punto dall’Inter capolista e non può permettersi passi falsi se vuole restare in scia ai nerazzurri.

Il Cagliari, dal canto suo, ha ritrovato il sorriso grazie alla rimonta vincente sul campo del Torino, un successo fondamentale per la classifica che ha portato a sei i punti di margine sulla zona retrocessione. I rossoblù di Pisacane sanno che ogni punto conquistato contro le big può fare la differenza in ottica salvezza e proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una grande del nostro campionato.

Il precedente più recente risale al gennaio 2025, quando all’andata le due squadre pareggiarono 1-1 a San Siro. L’ultimo successo del Cagliari contro il Milan risale addirittura al maggio 2017, mentre nella scorsa stagione i sardi strapparono un clamoroso 3-3 in casa, dopo aver perso 5-1 nel girone d’andata.

Assenti e squalificati

CAGLIARI – Infortunati Belotti (lesione legamento crociato, rientro aprile), Felici (rottura legamento crociato, stagione finita), Folorunsho (operato legamento collaterale mediale, rientro inizio febbraio), Zé Pedro (meniscectomia, rientro fine dicembre)

Diffidati: Prati, Esposito. Squalificati: Nessuno

MILAN – Infortunati Gimenez (operato caviglia, rientro fine febbraio), Nkunku (problema caviglia) Pavlovic (attacco febbrile, in dubbio)

Diffidati: Tomori. Squalificati: Nessuno

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano, Palestra; Kilicsoy. All. PisacaneMILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Arbitro

A dirigere il match sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Barone. Il quarto uomo sarà Marchetti. Al VAR ci saranno Camplone e Di Bello.

Dove vederla

La partita Cagliari-Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si giocherà venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su DAZN e su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Sarà inoltre disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Serie A, 18esima giornata

Venerdì 02 Gennaio

Cagliari–Milan ore 20.45

Sabato 03 Gennaio

Como–Udinese ore 12.30

Genoa–Pisa ore 15.00

Sassuolo–Parma ore 15.00

Juventus–Lecce ore 18.00

Atalanta–Roma ore 20.45

Domenica 04 Gennaio

Lazio–Napoli ore 12.30

Fiorentina–Cremonese ore 15.00

Hellas Verona–Torino ore 18.00

Inter–Bologna ore 20.45

Classifica

Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese e Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9

Serie A, Prossimo Turno – 19esima

Martedì 6 gennaio

Pisa–Como ore 15.00

Lecce–Roma ore 18.00

Sassuolo–Juventus ore 20.45

Mercoledì 7 gennaio

Bologna–Atalanta ore 18.30

Napoli–Verona ore 18.30

Lazio–Fiorentina ore 20.45

Parma–Inter ore 20.45

Torino–Udinese ore 20.45

Giovedì 8 gennaio

Cremonese–Cagliari ore 18.30

Milan–Genoa ore 20.45