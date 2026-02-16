Serie A oggi in TV: Cagliari-Lecce chiude la 25ª giornata | Orari, arbitro e dove vederla

Questa sera si chiude la 25ª giornata di Serie A con il monday night in chiave salvezza Cagliari-Lecce. Si gioca all’Unipol Domus alle 20.45. Orari, probabili formazioni, arbitro e dove vederla in TV e streaming

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude oggi – lunedì 16 febbraio – con il monday night tra Cagliari e Lecce. All’Unipol Domus di Cagliari va in scena una sfida importante in chiave salvezza: i rossoblù vogliono consolidare la posizione a quota 28 punti e allontanarsi dalle zone calde, mentre i salentini cercano conferme dopo la prima vittoria del 2026 ottenuta sabato scorso contro l’Udinese per 2-1 in extremis.

Serie A, le partite di ieri

La domenica di Serie A ha offerto risultati importanti su tutti i fronti. A Udine il Sassuolo ha espugnato il Bluenergy Stadium per 2-1 con le reti di Laurienté e Pinamonti che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Solet. Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Cremonese e Genoa, risultato che serve poco a entrambe le squadre ancora impelagate nella lotta per non retrocedere.

Al Tardini il Parma ha battuto 2-1 il Verona fanalino di coda grazie alle reti di Bernabé e Pellegrino in pieno recupero che hanno ribaltato il rigore di Harroui. Espulso Orban all’11’ per proteste: il Verona resta ultimo con soli 15 punti.

A Torino il Bologna ha conquistato tre punti fondamentali battendo 2-1 i granata: decisiva l’autorete di Vlasic e il gol di Castro che hanno ribaltato la rete dello stesso Vlasic. Sui granata si sta facendo sempre più pesante la contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà. In serata il big match tra Napoli e Roma è terminato 2-2: Spinazzola e Santos per i partenopei, doppietta di Malen (uno su rigore) per i giallorossi che hanno agguantato il pareggio al 71′ al termine di una partita generosa, bella ed equilibrata.

Il programma di oggi

Cagliari-Lecce, stadio Unipol Domus – ore 20.45

Il Cagliari è reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Roma che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. I rossoblù possono contare sul recupero di Yerry Mina, pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa a discapito di Dossena. Si ferma invece Gaetano per un problema agli adduttori: al suo posto Sulemana. Sempre out Zé Pedro per problemi muscolari, mentre in attacco è confermato Kilicsoy al fianco di Esposito.

Il Lecce celebra la prima vittoria del 2026 ottenuta in extremis sabato scorso contro l’Udinese e cerca continuità per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di Francesco dovrà fare a meno di Banda, squalificato dopo il rosso rimediato proprio contro i friulani. Sottil dovrebbe prendere il suo posto sulla fascia sinistra del tridente offensivo alle spalle di Cheddira, favorito su Stulic come unica punta. In difesa è ballottaggio tra Gaspar e Siebert per completare il duo centrale con Tiago Gabriel.

I precedenti recenti sono equilibrati: nelle ultime cinque sfide due vittorie per parte e un pareggio. L’ultimo confronto, il 19 settembre 2025, è terminato 2-1 per il Cagliari. I rossoblù non perdono contro il Lecce in casa dal 2018.

Arbitro

Emanno Feliciani di Teramo. Assistenti: Lo Cicero, Mokhtar. Quarto uomo: Bonacina. VAR: Camplone. AVAR: Guida.

Assenti e squalificati

CAGLIARI – Squalificati: nessuno. Infortunati: Belotti (lesione del legamento crociato, rientro aprile), Borrelli (problema muscolare, da valutare), Deiola (problema fisico, da valutare), Felici (rottura del legamento crociato, stagione finita), Folorunsho (operato al legamento collaterale mediale del ginocchio, rientro metà febbraio), Gaetano (problema agli adduttori, da valutare), Zé Pedro (problema al polpaccio, da valutare). Diffidati: Esposito, Gaetano.

LECCE – Squalificati: Banda (1 giornata). Infortunati: Berisha (lesione di secondo grado al retto femorale, rientro febbraio), Camarda (problema alla spalla, rientro aprile). Diffidati: nessuno.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Dove vederla in TV e streaming

Cagliari-Lecce sarà trasmessa su DAZN e Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match tramite app e sito ufficiale, mentre su Sky la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, oltre che sull’app DAZN.

Serie A, 25esima giornata

Pisa-Milan 1-2 (Loyola 71′ – Loftus-Cheek 39′, Modric 85′)

Como-Fiorentina 1-2 (Parisi aut. 77′ – Fagioli 26′, Kean rig. 54′)

Lazio-Atalanta 0-2 (Ederson rig. 41′, Zalewski 60′) I

Inter-Juventus 3-2 (Cambiaso aut. 17′, Pio Esposito 76′, Zielinski 90′ – Cambiaso 26′, Locatelli 83′)

Udinese-Sassuolo 1-2 (Solet 10′ – Laurienté 56′, Pinamonti 58′)

Cremonese-Genoa 0-0

Parma-Verona 2-1 (Bernabé 4′, Pellegrino 90+3′ – Harroui rig. 43′)

Torino-Bologna 1-2 (Vlasic 62′ – Vlasic aut. 49′, Castro 70′)

Napoli-Roma 2-2 (Spinazzola 40′, Santos 82′ – Malen 7′, 71′ rig.)

Lunedì 16 febbraio

Cagliari-Lecce – ore 20.45

La classifica

Inter 61

Milan 53

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 45

Como 41

Bologna 33

Lazio 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 21

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

Prossimo turno

Mercoledì 18 febbraio

Milan-Como (recupero 24ª giornata) – ore 20.45

Venerdì 20 febbraio

Sassuolo-Hellas Verona – ore 20.45

Sabato 21 febbraio

Juventus-Como – ore 15.00

Lecce-Inter – ore 18.00

Cagliari-Lazio – ore 20.45

Domenica 22 febbraio

Genoa-Torino – ore 12.30

Atalanta-Napoli – ore 15.00

Milan-Parma – ore 18.00

Roma-Cremonese – ore 20.45

Lunedì 23 febbraio:

Fiorentina-Pisa – ore 18.30

Bologna-Udinese – ore 20.45