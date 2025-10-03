Serie A, 6ª giornata: Parma-Lecce, Lazio-Torino, Inter-Cremonese, Atalanta-Como | Arbitri, probabili formazioni, dove vederle

Si amplia il turno di Serie A con quattro anticipi in considerazione di un sesto turno di Serie A che deve essere necessariamente più compatto per consentire il rompete le righe per gli impegni della Nazionale che vedranno l’Italia di Gattuso sabato prossimo a Tallinn contro l’Estonia e poi al Fruli di Udine per Israele.

Parma – Lecce (sabato, ore 15.00)

Scontro diretto che ha già un certo peso per la corsa salvezza e le tranquillità delle due panchine. Il Parma arriva dal 2-1 al Torino e in casa ha perso una sola volta nelle ultime otto partite (3V, 4N), inseguendo una mini-striscia interna che in A gli manca dal 2020. Storicamente, in questi anni Duemila si tratta di una sfida “aperta”: in 20 incroci solo uno 0-0 (gennaio 2000), poi 64 reti complessive con una media regi molto alta e segni alterni al Tardini, dove però i salentini hanno espugnato due volte nelle ultime quattro visite. Occhio alle fasce ducali (Britschgi/Valeri) e alla coppia Cutrone-Pellegrino: l’argentino ha segnato tutti i suoi gol in Italia in casa.

Il Lecce, ancora senza vittorie finora, resta pericoloso nelle transizioni e si affida alla struttura 4-3-3: Stulic favorito su Camarda, reduce dal primo centro in A. Arbitra Doveri, diretta alle 15 in esclusiva su DAZN.

Parma (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino. Indisp.: Frigan, Hernani, Ondrejka, Valenti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic.

Lazio – Torino (sabato, ore 15.00)

All’Olimpico la Lazio cerca conferme dopo il bel 3-0 di Marassi ai danni del Genoa, ma con qualche emergenza a centrocampo anche in considerazione dell’assenza di Guendouzi squalificato. Nei 140 precedenti di A, è la sfida più “X” del Toro (59 pareggi), e i biancocelesti sono imbattuti in 11 delle ultime 12 contro i granata (6V, 5N), con unico KO nel 2023.

La squadra di Sarri vuole spezzare la recente altalena casalinga (2 sconfitte nelle ultime 3) e puntare sui rifornimenti a Castellanos, con Dia candidato a partire sotto punta e Zaccagni a sinistra. Il Torino dell’ex Baroni, la cui proprietà è contestatissima dai tifosi, è reduce da due stop di fila e con molte assenze dietro, ha però già violato l’Olimpico quest’anno (contro la Roma) e si aggrappa alla fisicità di Simeone e alle tracce tra le linee di Vlašić e Ngonge. Arbitra Doveri, diretta alle 15 in esclusiva su DAZN.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Torino (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripán, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlašić, Aboukhlal; Simeone.

Inter – Cremonese (sabato, ore 18.00)

A San Siro l’Inter torna in A dopo la sua seconda vittoria europea e insegue la quinta affermazione di fila tra campionato e coppe. I precedenti sorridono ai nerazzurri: 13 successi in 16 sfide di A (2N, 1P) e 6 vittorie su 8 a Milano contro la neopromossa che però si presenta alla Scala del calcio senza nemmeno una sconfitta nelle prime cinque giornate. Tuttavia quando l’incrocio coi grigiorossi arriva all’andata e al Meazza, l’Inter ha sempre vinto (cinque su cinque). La squadra di Chivu è prima per tiri totali e per gol originati da cross, ma ha concesso reti in 7 delle ultime 9 gare interne di campionato: out Thuram, chance a Bonny accanto a Lautaro (3 gol in 2 presenze contro la Cremo).

Nicola come detto arriva a Milano imbattuto (2V, 3N) e forte di una squadra capace di agire spesso di rimonta, testimonianza di una bella identità diu gruppo: Silvestri ancora tra i pali per l’infortunio di Audero, davanti favoriti Bonazzoli-Sanabria, con Zerbin e Pezzella a fornire ampiezza. Arbitra Feliciani, diretta alle 18 in esclusiva su DAZN.

Inter (3-5-2): Sommer (o Martinez); Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.

Atalanta – Como (sabato, ore 20.45)

Altro derby lombardo anche al New Balance Stadium con la Dea imbattuta (2V, 3N) ma decimata: 10 assenze tra infortuni e squalifiche, con De Roon fermato dal Giudice Sportivo e una lunga lista ai box (da Scamacca a De Ketelaere, da Bellanova a Scalvini). Negli ultimi 10 precedenti interni di A col Como, l’Atalanta ha perso solo due volte—curiosamente entrambe all’andata (0-2 nel 1949 e 2-3 nel 2024)—e oggi punta a tornare a due successi casalinghi di fila per la prima volta nel 2025. La squadra di Juric segna con continuità (25 reti nelle ultime 12 gare di A) e si affida alla creatività di Samardžić e agli strappi di Sulemana, con Krstović uomo chiave (già 5 partecipazioni-gol).

Il Como di Fàbregas è tra le più aggressive nel recupero alto (46 recuperi offensivi), ha vinto 4 delle ultime 6 trasferte e si presenta organizzato in 4-2-3-1: attenzione alle conduzioni di Pazm subito travolgente in termini di gol e di assist, e ai tagli di Kühn, con Douvikas riferimento. Arbitra Zufferli, diretta alle 20.45 su DAZN e SKY

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pašalić, Bernasconi; Samardžić, Sulemana (o Lookman); Krstović.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kühn; Douvikas.

Serie A, il programma

Verona – Sassuolo 0-1 (71’ Pinamonti)

Lazio – Torino 3-3 (39’ Simeone, 24’ e 40’ Cancellieri, 73’ Adams, 90’+2 Coco, 90’+12 Cataldi su rigore

Parma – Lecce – 0-1 (38’ Sottil)

Sabato 4 ottobre ore 18.00

Inter – Cremonese – Arbitro Feliciani (Lo Cicero–Politi) 4° Rapuano Var Gariglio Avar Di Bello DAZN

Sabato 4 ottobre ore 20.45

Atalanta – Como – Arbitro Zufferli (Preti-Luciani) 4 ° Zanotti Var Marini Avar Maggioni DAZN e SKY

Domenica 5 ottobre ore 12.30

Udinese – Cagliari – Arbitro Arena (Baccini-Ceccon) 4° Mucera Var Di Paolo Avar Prontera DAZN

Domenica 5 ottobre ore. 15.00

Bologna – Pisa – Arbitro Abisso (Vecchi–Di Gioia) 4° Collu Var Meraviglia Avar Volpi DAZN

Fiorentina-Roma – Arbitro Colombo (Perrotti–Moro) 4° Massimi Var Chiffi Avar Gariglio DAZN

Domenica 5 ottobre ore 18.00

Napoli – Genoa – Arbitro La Penna (Passeri-Trinchieri) 4° Galipò Var Pezzuto Avar Sozza DAZN e SKY

Domenica 5 ottobre ore 20.45

Juventus – Milan – Arbitro Guida (Colarossi-Rossi) 4° Ayroldi Var Di Bello Avar Ghersini