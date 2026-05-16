Serie A, 37esima giornata: il derby di Roma a mezzogiorno, il Milan in emergenza a Marassi, la Juventus cerca la Champions | Programma TV e streaming

C’è una domenica, ogni stagione, che vale da sola una stagione intera. E se lo scudetto è deciso con largo anticipo la 37esima giornata di Serie A vale tutto per la corsa Champions, cinque partite, derby di Roma compreso in un clima pesantissimo anche dal punto di vista dell’ordine pubblico considerando che si giocano anche gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, a pochi passi dall’Olimpico.

Serie A, tutto in 90’

Un blocco simultaneo che riporta la Serie A a una dimensione che sembrava sepolta dai diritti televisivi e dalle finestre orarie dagli slot obbligati e dalle maledette logiche del palinsesto. Si torna alla radiolina, al risultato che arriva da un altro campo e cambia il mondo nel giro di novanta secondi. Il derby di Roma anticipato a mezzogiorno per ragioni di ordine pubblico — nel pomeriggio allo stesso Foro Italico si gioca la finale degli Internazionali di tennis — è la cartolina perfetta di una giornata che non concede tregua.

Serie A, 37esima – Il programma

Como-Parma – Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, ore 12.00

Il Como di Cesc Fabregas chiude la stagione casalinga in una posizione che sarebbe sembrata fantascientifica a inizio anno: sesto posto in classifica con 65 punti, già certo dell’Europa League e ancora in corsa teorica per la Champions. Contro il Parma già salvo e senza più obiettivi, i lariani cercano i tre punti per alimentare fino all’ultimo l’ipotesi del quarto posto.

Assenti e squalificati

COMO — Infortunati: Addai, Valle. Squalificati: nessuno.

PARMA — Infortunati: Bernabé, Cremaschi, Frigan, Ondrejka, Oristanio. Squalificati: Britschgi.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Pellegrino. All. Cuesta.

Arbitro

Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Rossi C. e Laudato. IV ufficiale: Crezzini. VAR: Di Paolo. AVAR: Gariglio.

Dove vedere Como-Parma

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253) e in streaming su NOW e Sky Go.

Genoa-Milan – Stadio Luigi Ferraris di Genova, ore 12.00

La partita più pericolosa del Milan da qui alla fine. I rossoneri arrivano a Marassi decimati e in una situazione emotiva drammatica considerando le ultime partite, tutte disastrose: Leao, Saelemaekers ed Estupinan sono squalificati, Modric non recupera dall’infortunio allo zigomo. Allegri si affida a Fullkrug e Nkunku, una coppia d’attacco inedita, con Ricci, Fofana e Rabiot in mezzo. Il Genoa di Daniele De Rossi, già salvo da tempo, saluta Marassi nell’ultima casalinga con Malinovskyi da capitano e la volontà di finire bene. Pubblico rossoblu scatenato in un clima di festa che vuole a tutti i costi convincere De Rossi a restare rinunciando alle sirene di altre squadre.

Assenti e squalificati

GENOA — Infortunati: Messias. Squalificati: nessuno.

MILAN — Infortunati: Modric. Squalificati: Leao, Saelemaekers, Estupinan.

Probabili formazioni

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri.

Arbitro

Simone Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Lo Cicero e Cecconi. IV ufficiale: Marchetti. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.

Dove vedere Genoa-Milan

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Juventus-Fiorentina – Allianz Stadium di Torino, ore 12.00

La Juventus di Luciano Spalletti ha 68 punti e vuole blindare la Champions con novanta minuti d’anticipo. Con le giuste combinazioni dagli altri campi potrebbe farcela già vincendo lo scontro con la viola, una delle sfide più calde e più classiche del campionato di Serie A. Vlahovic torna titolare dopo il gol di Lecce, David inizialmente in panchina. La Fiorentina è già matematicamente salva — ci è arrivata pareggiando contro il Genoa — e si presenta allo Stadium senza Kean, attesissimo ex di turno: spazio a Piccoli al posto del giovanissimo Braschi, che nell’andata aveva stupito tutti.

Assenti e squalificati

JUVENTUS — Infortunati: Cabal, Milik. Squalificati: nessuno.

FIORENTINA — Infortunati: Kean, Sabiri. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli.

Arbitro

Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti: Meli e Alassio. IV ufficiale: Marinelli. VAR: Chiffi. AVAR: Meraviglia.

Dove vedere Juventus-Fiorentina

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252) e in streaming su NOW e Sky Go.

Pisa-Napoli – Cetilar Arena di Pisa, ore 12.00

Il Napoli di Antonio Conte arriva a Pisa con un solo obiettivo: vincere per chiudere il discorso Champions a 90 minuti dalla fine e non doversi guardare alle spalle nell’ultima giornata blindando un secondo posto che vale anche parecchi soldi. I partenopei sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Bologna, che ha rimescolato le carte in cima alla classifica. Il Pisa è già retrocesso in Serie B e ha perso le ultime sette partite: l’ultima vittoria risale al 25 aprile, contro il Parma. Sulla carta una formalità se il Napoli non la interpreta come una ricreazione di fine stagione.

Assenti e squalificati

PISA — Infortunati: Denoon, Coppola, Tramoni. Squalificati: Bozhinov, Loyola.

NAPOLI — Infortunati: Lukaku, Neres. Squalificati: Politano.

Probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Moreo, Stojikovic. All. Hijlemark.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Arbitro

Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti: Preti e Biffi. IV ufficiale: Galipò. VAR: Maggioni. AVAR: Camplone.

Dove vedere Pisa-Napoli

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Roma-Lazio – Stadio Olimpico di Roma, ore 12.00

Il derby più anomalo degli ultimi anni: fischio d’inizio a mezzogiorno, per ragioni di ordine pubblico legate alla finale degli Internazionali di tennis in programma al Foro Italico nel pomeriggio. La Roma di Gian Piero Gasperini è quinta con 67 punti e ha bisogno di vincere per tenere viva la corsa al quarto posto.

La Lazio di Maurizio Sarri non ha più obiettivi concreti dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, ma il derby resta una partita a sé anche se il tecnico delle Aquile con dichiarazioni molto pesanti ha detto che alle 12 nemmeno andrebbe allo stadio, e che se dipendesse da lui non presenterebbe la squadra. Romagnoli è squalificato. Per il fischietto Fabio Maresca di Napoli è il primo derby della Capitale in carriera.

Assenti e squalificati

ROMA — Infortunati: El Shaarawy, Ferguson, Zaragoza. Squalificati: nessuno.

LAZIO — Infortunati: Provedel. Squalificati: Romagnoli.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Noslin. All. Sarri.

Arbitro

Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti: Peretti e Perrotti. IV ufficiale: Fabbri. VAR: Di Bello. AVAR: Abisso.

Dove vedere Roma-Lazio

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Inter-Hellas Verona – Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ore 15.00

L’ultima a San Siro della stagione per l’Inter campione d’Italia. Chivu può concedersi il turnover dopo la finale di Coppa Italia in settimana contro la Lazio: Calhanoglu è l’unico infortunato, Esposito potrebbe fare coppia con Lautaro dal primo minuto. Il Verona, già retrocesso, ha un solo obiettivo: evitare di chiudere la stagione all’ultimo posto. Al termine del match, la premiazione per la conquista dello scudetto e la festa nerazzurra per le strade di Milano.

Assenti e squalificati

INTER — Infortunati: Calhanoglu. Squalificati: nessuno.

VERONA — Infortunati: Serdar, Bella-Kotchap, Mosquera, Niasse. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco.

Arbitro

Andrea Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV ufficiale: Collu. VAR: Santoro. AVAR: Giua.

Dove vedere Inter-Verona

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Atalanta-Bologna – New Balance Arena di Bergamo, ore 18.00

Scontro diretto europeo tra due squadre che arrivano entrambe da una vittoria in trasferta per 3-2: l’Atalanta ha espugnato San Siro la scorsa settimana, il Bologna ha vinto al Maradona di Napoli. L’Atalanta di Palladino è settima con 58 punti e può qualificarsi alla Conference League anche in caso di sconfitta con meno di tre gol di scarto. Il Bologna di Italiano è ottavo a 52 e insegue un posto europeo che sembrava sfumato e che un finale di stagione straordinario ha rimesso in discussione. Hien è squalificato.

Assenti e squalificati

ATALANTA — Infortunati: Bernasconi, Djimsiti, Scalvini. Squalificati: Hien.

BOLOGNA — Infortunati: Cambiaghi, Casale, Vitik. Squalificati: Lucumì.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Bakker, Kolasinac; Ederson, De Roon, Zalewski, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Miranda, Helland, Heggem, Joao Mario; Orsolini, Ferguson, Bernardeschi, Pobega; Freuler; Castro. All. Italiano.

Arbitro

Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Assistenti: Garzelli e Grasso. IV ufficiale: Zanotti. VAR: Pezzuto. AVAR: Serra.

Dove vedere Atalanta-Bologna

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Cagliari-Torino – Unipol Domus di Cagliari, ore 20.45

Il Cagliari di Fabio Pisacane ha bisogno di un solo punto per raggiungere la salvezza matematica e liberarsi dell’incubo retrocessione. Contro un Torino senza più obiettivi di classifica, la partita in casa dovrebbe essere favorevole ai rossoblù. Ma la contemporaneità con Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese trasforma ogni aggiornamento dagli altri campi in una variabile emotiva potenzialmente devastante.

Assenti e squalificati

CAGLIARI — Infortunati: Borrelli, Felici, Idrissi, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro. Squalificati: nessuno.

TORINO — Infortunati: Aboukhlal, Gineitis, Ismajli, Sazonov. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Obrador; Simeone, Njie. All. D’Aversa.

Arbitro

Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Bercigli e Regattieri. IV ufficiale: Perri. VAR: Ghersini. AVAR: Prontera.

Dove vedere Cagliari-Torino

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Sassuolo-Lecce – Stadio MAPEI di Reggio Emilia, ore 20.45

Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva al Mapei con la necessità di fare risultato per allontanare definitivamente la zona retrocessione. I salentini sono a 32 punti, un punto sopra la Cremonese che gioca in contemporanea a Udine. Il Sassuolo di Fabio Grosso è già tranquillo in classifica e si presenta all’ultima casalinga senza particolari pressioni.

Assenti e squalificati

SASSUOLO — Infortunati: Boloca, Cande, Idzes, Pieragnolo. Squalificati: nessuno.

LECCE — Infortunati: Berisha, Fofana, Sottil, Veiga. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.

Arbitro

Federico La Penna della sezione di Roma 1. Assistenti: Rossi L. e Fontemurato. IV ufficiale: Di Marco. VAR: Doveri. AVAR: Dionisi.

Dove vedere Sassuolo-Lecce

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e su Sky Sport, in streaming su NOW e Sky Go.

Udinese-Cremonese – Bluenergy Stadium di Udine, ore 20.45

La partita con più in palio dell’intera giornata per le sue implicazioni dirette sulla retrocessione. La Cremonese di Marco Giampaolo è a 31 punti, un punto sotto il Lecce: una vittoria a Udine con contemporanea sconfitta o pareggio del Lecce significherebbe sorpasso e salvezza. L’Udinese non ha obiettivi europei raggiungibili ma ha trovato un ottimo finale di stagione: due vittorie nelle ultime due, contro Cagliari e Torino.

Assenti e squalificati

UDINESE — Infortunati: Mlacic, Zanoli. Squalificati: Ehizibue.

CREMONESE — Infortunati: Baschirotto, Floriani Mussolini, Pezzella, Payero. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis; Zaniolo. All. Runjaic.

CREMONESE (4-3-3): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. All. Giampaolo.

Arbitro

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Assistenti: Berti e Vecchi. IV ufficiale: Ferrieri Caputi. VAR: Marini. AVAR: Cosso.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in streaming su DAZN via app e sito ufficiale.

Serie A Dirette Radio e TV

Sarà una delle rarissime giornate di diretta televisiva che coinvolge più di una partita contemporaneamente, addirittura quattro nello slot europeo delle 12 e tre in quello salvezza delle 20,45. Ci si attende un pubblico da record per le grandi reti come SKY e DAZN ma anche per i network locali che si apprestano a dirette lunghissime e a uno sforzo di produzione senza precedenti. Tra queste Sky Calcio Show su Netweek, che ha annunciato la diretta fin dalle 11.45.

Classifica Serie A

Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Hellas Verona 20, Pisa 18.

Prossimo Turno

Verona-Roma

Torino-Juventus

Parma-Sassuolo

Napoli-Udinese

Milan-Cagliari

Lecce-Genoa

Lazio-Pisa

Fiorentina-Atalanta

Cremonese-Como

Bologna-Inter