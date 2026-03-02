Weekend ricchissimo di colpi di scena in Serie A: il Sassuolo batte l’Atalanta in dieci uomini, Roma e Juventus si dividono in una notte di sei gol all’Olimpico, il Milan vince in rimonta nel recupero a Cremona, il Torino inaugura il D’Aversa-bis con un 2-0 alla Lazio. Stasera si chiude il turno con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina alle 20.45.

Serie A, 27ª giornata, stasera Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina | Dove vedere le partite in TV e in streaming

La 27esima giornata di Serie A ha regalato spettacolo e qualche sorpresa di rilievo. Si era aperta venerdì sera con il pareggio tra Parma e Cagliari (1-1), poi nel sabato il Como ha strapazzato il Lecce 3-1 al Sinigaglia — rimonta completata nel primo tempo — e il Napoli ha espugnato Verona 2-1 con un gol di Romelu Lukaku al 96′, uno di quei colpi che valgono la stagione. La sera l’Inter ha liquidato il Genoa 2-0 a San Siro con Dimarco e Calhanoglu su rigore, ottava vittoria consecutiva in campionato: i nerazzurri sono ora a +13 sul Milan, la fuga verso lo scudetto è sempre più nitida.

Serie A, i risultati

La domenica ha distribuito moltissime emozioni nell’arco di tutta la giornata. A Cremona il Milan ha sofferto più del previsto ma ha vinto 2-0 grazie a due reti in pieno recupero firmate da Pavlovic e Leao, confermando quella straordinaria vocazione ai colpi di coda che è diventata il marchio di questa stagione rossonera.

pei Stadium il Sassuolo ha compiuto un’impresa: in dieci uomini dal sedicesimo minuto per l’espulsione di Pinamonti, ha battuto l’Atalanta 2-1 con le reti di Koné e Thorstvedt, resistendo nel finale grazie a un Muric monumentale.

Al Grande Torino il nuovo allenatore Roberto D’Aversa ha esordito nel migliore dei modi: i granata hanno dominato la Lazio con un 2-0 firmato da Simeone e Zapata, che torna al gol dopo mesi difficili.

La serata si è chiusa con il grande classico dell’Olimpico: Roma-Juventus 3-3, una partita vibrante che ha tenuto i tifosi incollati allo schermo fino all’ultimo secondo, con il pareggio bianconero firmato da Gatti al 93′.

Le partite di oggi

Pisa – Bologna, Cetilar Arena di Pisa – ore 18.30

Una partita che vale tantissimo per il Pisa, penultimo in classifica a 15 punti e in crisi nera: un solo punto nelle ultime cinque di campionato, nessuna vittoria dal novembre scorso. Per i toscani di Hiljemark è ormai quasi un’ultima spiaggia, con il divario dalla zona salvezza salito a nove punti. Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva invece in grande forma, con quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e tre clean sheet di fila. I felsinei sono ottavi a 36 punti, troppo lontani dall’Europa per sognare ma abbastanza in salute per affrontare la sfida con serenità. Il precedente più recente tra le due squadre parla chiaro: a ottobre il Bologna trionfò 4-0 all’andata. I nerazzurri toscani non segnano ai rossoblù addirittura dal gennaio 1991.

Hiljemark si affida al 3-5-2 con Nicolas in porta, la linea difensiva Canestrelli-Caracciolo-Bozhinov e Aebischer a centrocampo. In attacco Stojilkovic è favorito su Durosinmi come partner di Moreo. Italiano schiera il 4-3-3 con Skorupski tra i pali, Dallinga centravanti con Orsolini e Cambiaghi ai suoi lati.

Assenti

Pisa: Denoon, Scuffet, Stengs, Vural (tutti infortunati). Squalificati: nessuno. Diffidati: Aebischer.

Bologna: Lykogiannis, Miranda (entrambi infortunati). Squalificati: nessuno. Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler.

Probabili formazioni

PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Iling-Junior; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano.

Arbitro

Matteo Feliciani (Pesaro). Assistenti: Baccini – Belsanti. IV uomo: Marinelli. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Vuolo.

Dove vederla

DAZN in esclusiva (canale 214 di Sky per gli abbonati Zona DAZN).

Udinese – Fiorentina, Bluenergy Stadium di Udine – ore 20.45

Chiude il turno una sfida di grande importanza in chiave salvezza. L’Udinese di Kosta Runjaic è dodicesimo a 32 punti, ma viene da tre sconfitte consecutive che hanno frenato una stagione fino a poco fa positiva. La Fiorentina di Paolo Vanoli, invece, è sedicesima a 24 punti — appena fuori dalla zona retrocessione — ma ha invertito la rotta con 7 punti nelle ultime tre di campionato, compreso il passaggio ai playoff di Conference League dopo la rimonta memorabile contro il Jagiellonia. Le due squadre sono separate da 8 punti in classifica: una vittoria viola ridurrebbe il distacco e avvicinerebbe ulteriormente la quota salvezza, una vittoria friulana consoliderebbe il vantaggio e metterebbe il turbo a una stagione che rischiava di complicarsi. Nei cinque precedenti più recenti la Fiorentina conduce 3-1 con un pareggio.

Runjaic si affida al 3-5-2 con Okoye in porta e Zaniolo confermato titolare. Al suo fianco in attacco Buksa favorito su Davis. Vanoli deve rinunciare allo squalificato Dodò: sulla fascia destra agirà Fortini. Kean è il riferimento offensivo nel tridente completato da Harrison e Gudmundsson. Rientra Gosens dalla convocazione ma parte dalla panchina. Out Solomon, infortunatosi in Conference League.

Assenti

Udinese: Kamara, Solet, Zanoli (tutti infortunati). Squalificati: nessuno. Diffidati: Davis, Karlstrom.

Fiorentina: Lamptey, Lezzerini, Solomon (tutti infortunati). Squalificati: Dodò. Diffidati: Fagioli, Parisi.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Buksa, Zaniolo. All. Runjaic.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

Arbitro

Luca Pairetto (Nichelino). Assistenti: Passeri – Mondin. IV uomo: Rapuano. VAR: Paterna. AVAR: Doveri.

Dove vederla

DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (251). In streaming anche su NOW e Sky Go.

Il programma completo della 27ª giornata

Parma-Cagliari 1-1 | 63′ Folorunsho, 83′ Oristanio

Como-Lecce 3-1 | 13′ Coulibaly (L), 18′ Douvikas, 36′ J. Rodríguez, 44′ Kempf

Hellas Verona-Napoli 1-2 | 2′ Hojlund, 64′ Akpa Akpro, 90’+6′ Lukaku

Inter-Genoa 2-0 | 31′ Dimarco, 70′ Calhanoglu (rig.)

Cremonese-Milan 0-2 | 89′ Pavlovic, 90’+4′ Leao

Sassuolo-Atalanta 2-1 | 23′ Koné (S), 69′ Thorstvedt (S), 88′ Musah (A)

Torino-Lazio 2-0 | 21′ Simeone, 53′ Zapata

Roma-Juventus 3-3 | 39′ Wesley (R), 47′ Conceicao (J), 54′ N’Dicka (R), 65′ Malen (R), 78′ Boga (J), 90’+3′ Gatti (J)

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna ore 18.30

Udinese-Fiorentina ore 20.45

La classifica

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Sassuolo 38

Bologna 36

Lazio 34

Parma 33

Udinese 32

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Hellas Verona 15

Il prossimo turno (28ª giornata)

Venerdì 6 marzo

Napoli-Torino 20.45

Sabato 7 marzo

Cagliari-Como 15.00

Atalanta-Udinese 18.00

Juventus-Pisa 20.45

Domenica 8 marzo

Lecce-Cremonese 12.30

Bologna-Verona 15.00

Fiorentina-Parma 15.00

Genoa-Roma 18.00

Milan-Inter 20.45

Lunedì 9 marzo

Lazio-Sassuolo 20.45