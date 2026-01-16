Serie A, al via la 21ª giornata: subito Pisa–Atalanta, i recuperi che hanno chiuso l’andata | Programma completo in TV e in streaming

La Serie A riparte senza nemmeno un giorno di riposo: archiviati i recuperi che solo ieri sera hanno completato il quadro del girone d’andata, si torna subito in campo per aprire la 21ª giornata, la prima di un calendario di ritorno che inizia subito con alcuni scontri davvero importanti.

Il primo appuntamento è Pisa-Atalanta: ai toscani serve ossigeno, perché la classifica è cortissima in coda e ogni punto pesa come un macigno. L’Atalanta, invece, ha bisogno di continuità per riavvicinare l’Europa dopo la cura Palladino e c’è grande attesa per l’esordio di Raspadori che ha firmato fino al 2030 per ricostruire la coppia del Sassuolo con Scamacca.

Serie A, i risultati dei recuperi

La metà settimana ha chiuso l’andata con quattro recuperi. Mercoledì 14 gennaio il Napoli si è fermato al Maradona sullo 0-0 contro il Parma, un pari che ha lasciato amaro in bocca ai partenopei perché maturato in una gara controllata a lungo ma senza la stoccata decisiva. Nella serata, l’Inter ha invece strappato l’1-0 al Lecce con il gol di Francesco Pio Esposito al 78’, risultato prezioso per restare davanti e presentarsi al nuovo turno con ulteriore fiducia.

Ieri al Bentegodi, Verona–Bologna è finita 2-3 in una partita vivace e piena di episodi: padroni di casa avanti presto, poi la rimonta emiliana e un finale acceso che vede il Bologna strappare tre punti e rimettersi in corsa. Rossoneri vincenti in rimonta con una vittoria importantissima in chiave classifica.

Serie A, la 21esima giornata

Pisa–Atalanta, Arena Garibaldi Romeo Anconetani – ore 20.45

La 21ª giornata si apre con una sfida che, pur partendo da presupposti diversi, mette pressione a entrambe. Il Pisa arriva all’anticipo di venerdì sera in piena emergenza di classifica: la vittoria manca da novembre e la squadra di Alberto Gilardino è chiamata a dare segnali concreti per non restare impantanata nella zona rossa. La sensazione è che il margine di errore sia ormai ridotto al minimo, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte c’è un’Atalanta in crescita, reduce da una serie di risultati che hanno rilanciato le ambizioni europee. La squadra di Raffaele Palladino ha ritrovato solidità difensiva e continuità, come dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, e si presenta a Pisa con l’obiettivo dichiarato di non interrompere il momento positivo.

L’attenzione, inevitabilmente, è anche su Giacomo Raspadori. Il suo ritorno in Serie A e l’approdo a Bergamo riaccendono il filo narrativo con Gianluca Scamacca, con cui aveva formato una coppia molto prolifica ai tempi del Sassuolo. Non è detto che l’ex Napoli sia subito protagonista dall’inizio, ma la sua presenza amplia il ventaglio di soluzioni offensive e rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni atalantine per la seconda parte di stagione.

Per il Pisa la partita passa soprattutto dalla capacità di restare compatto e dentro il match il più a lungo possibile. Gilardino chiede ordine, attenzione difensiva e la capacità di sfruttare eventuali cali di ritmo degli avversari. L’Atalanta, invece, proverà a imporre qualità e intensità, cercando di indirizzare la gara già nella prima metà, consapevole che sbloccarla presto potrebbe semplificare la gestione.

Arbitro

Matteo Marchetti (Ostia Lido), assistenti: Daniele Meli (Parma), Alessandro Luciani (Milano)

IV ufficiale: Livio Marinelli (Tivoli). VAR: Valerio Marini (Roma 1), AVAR: Federico La Penna (Roma 1)

Assenti e squalificati

Pisa – Caracciolo (squalificato); Albiol, Cuadrado, Lusuardi, Vural (infortunati), Stengs (in recupero).

Atalanta – Bakker, Bellanova (infortunati); Djimsiti (da valutare).

Probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1) – Semper; Canestrelli, Calabresi, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Gilardino.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Dove vederla

Pisa–Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251), con streaming disponibile tramite Sky Go e NOW.

Serie A, recuperi 16esima giornata

Napoli–Parma 0-0

Inter–Lecce 78’ Esposito

Verona–Bologna 2-3 13’ Orban, 21’ Orsolini, 29’ Odgaard, 44’ Castro, 71’ aut. Freuler

Como–Milan 1-3 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’ e 88’ Rabiot,

Serie A, 21esima giornata

Venerdì 16 gennaio

Pisa–Atalanta 20.45

Sabato 17 gennaio

Udinese–Inter 15.00

Napoli–Sassuolo 18.00

Domenica 18 gennaio

Parma–Genoa 12.30

Bologna–Fiorentina 15.00

Torino–Roma 18.00

Milan–Lecce 20.45

Lunedì 19 gennaio

Cremonese–Hellas Verona 18.30

Lazio–Como 20.45

Classifica

Inter 46, Milan 42, Napoli 40, Juventus e Roma 39, Como 34, Atalanta 31, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Torino 23, Cremonese e Parma 22, Genoa e Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Hellas Verona e Pisa 13

Prossimo turno, 22esima giornata

Venerdì 23 gennaio

Inter–Pisa 20.45

Sabato 24 gennaio

Como–Torino 15.00

Fiorentina–Cagliari 18.00

Lecce–Lazio 20.45

Domenica 25 gennaio

Sassuolo–Cremonese 12.30

Atalanta–Parma 15.00

Genoa–Bologna 15.00

Juventus–Napoli 18.00

Roma–Milan 20.45

Lunedì 26 gennaio

Verona–Udinese 20.45