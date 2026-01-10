Il girone di ritorno riparte con quattro partite: Como–Bologna e Udinese–Pisa alle 15.00, poi Roma–Sassuolo alle 18.00 e Atalanta–Torino alle 20.45. Formazioni, arbitri, squalificati e assenti, tutti i temi della 20esima giornata con gli appuntamenti in TV e in streaming

Serie A, 20ª giornata: Como–Bologna e Udinese–Pisa alle 15.00, poi Roma–Sassuolo e Atalanta–Torino | Le partite di oggi in TV e in streaming

L’avvio del girone di ritorno porta subito in dote una giornata piena di incroci pesanti, tra ambizioni europee e lotta salvezza. In alto, l’Inter ha provato a prendere margine e a dettare il ritmo: dietro, però, la bagarre resta apertissima e ogni passo falso può cambiare la prospettiva in una manciata di settimane.

Serie A, la 20esima giornata

La 20ª giornata parte con un doppio appuntamento alle 15.00: Como–Bologna è uno scontro diretto con vista Europa, Udinese–Pisa mette a confronto i piani alti della colonna di sinistra e un fanalino di coda che ha bisogno di punti subito. Alle 18.00 la Roma cerca continuità contro il Sassuolo, mentre in serata l’Atalanta prova a chiudere il sabato con un’altra spinta verso l’Europa contro un Torino chiamato a reagire.

Como–Bologna, Stadio Giuseppe Sinigaglia (ore 15.00)

Il girone di ritorno della Serie A si apre sulle rive del lago con una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Como e Bologna arrivano al confronto con ambizioni europee dichiarate, ma con stati d’animo differenti, in un incrocio che può incidere in modo significativo sulla corsa alle posizioni che contano.

Il Como di Cesc Fabregas è una delle rivelazioni più luminose di questa stagione. I lariani hanno chiuso il girone d’andata in crescita costante e si presentano all’appuntamento forti di tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali il netto 3-0 ottenuto sul campo del Pisa. Il Sinigaglia è diventato un fortino e l’identità di gioco è ormai chiara: possesso palla, ritmo alto e grande qualità tra le linee, con Nico Paz sempre più centrale nel progetto tecnico. La classifica sorride, con il Como sesto e a ridosso della zona Champions, un traguardo che a inizio stagione sembrava impensabile.

Il Bologna, invece, vive una fase più complessa. La squadra di Vincenzo Italiano non vince in campionato da fine novembre e arriva dal ko contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale, risultato che ha allungato una striscia negativa fatta di pochi punti raccolti e prestazioni altalenanti. L’ottavo posto non compromette le ambizioni, ma impone una svolta immediata per non perdere contatto con il gruppo che lotta per l’Europa. Servirà solidità difensiva e maggiore incisività offensiva, aspetti che nelle ultime settimane sono mancati con continuità.

I precedenti recenti non sorridono al Como. I lariani non battono il Bologna dal clamoroso 5-1 del marzo 2003 e, dal ritorno in Serie A, hanno raccolto un solo pareggio in tre confronti. All’andata, al Dall’Ara, si impose il Bologna per 1-0, risultato che aggiunge ulteriore motivazione alla squadra di Fabregas. Curiosamente, nelle ultime cinque sfide complessive tra le due formazioni l’equilibrio è stato totale, con una vittoria per parte e tre successi rossoblù, e un numero di gol segnati praticamente identico.

Assenti e squalificati

Nel Como l’assenza più pesante è quella di Ramon, squalificato per un turno. Restano indisponibili anche Addai, Diao, Goldaniga e Morata. Fabregas dovrebbe ritrovare Diego Carlos dal primo minuto al centro della difesa, accanto a Kempf.

Nel Bologna l’unico indisponibile certo è Bernardeschi, mentre Skorupski non è convocato e lascia spazio ancora a Ravaglia tra i pali. Nessuno squalificato per Italiano.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Arbitro

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo); assistenti Berti e Scarpa; quarto ufficiale Di Marco; VAR Mazzoleni; AVAR Marini.

Dove vederla

Como–Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara sarà visibile tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky con Zona DAZN attiva potranno seguirla anche sul canale 214.

Udinese–Pisa, Bluenergy Stadium (ore 15.00)

Il girone di ritorno si apre a Udine con una partita che, per motivi diversi, pesa parecchio. L’Udinese ha chiuso l’andata nella parte sinistra della classifica e prova a costruirsi un percorso credibile verso l’Europa, mentre il Pisa arriva da fanalino di coda ma con distacchi ancora gestibili e la necessità di muovere la classifica subito, per non trasformare gennaio in un mese di rincorsa disperata.

I friulani di Runjaic si presentano con entusiasmo dopo l’ultima vittoria in campionato e con una buona notizia legata alle condizioni di Zaniolo: l’attaccante, reduce da un piccolo problema fisico, sembra aver recuperato e va verso la titolarità. Il Pisa, al contrario, è chiamato a una risposta dopo lo 0-3 incassato dal Como e con la sensazione di dover ritrovare compattezza prima ancora che brillantezza. La gestione degli episodi può fare la differenza: qui i punti valgono doppio, perché significano serenità da una parte e speranza dall’altra.

C’è anche un filo di storia dentro questa sfida. All’andata l’Udinese ha vinto 1-0 in Toscana con gol di Bravo. E, tornando indietro, l’ultimo Udinese–Pisa giocato in Friuli risale all’8 dicembre 1991: vinsero i toscani 1-0 con rete di Marco Ferrante. Curiosità ulteriore: negli ultimi cinque incroci complessivi, il bilancio premia il Pisa (tre successi contro due), e l’ultimo pareggio tra queste due squadre è addirittura del 1986, uno 0-0 che oggi sembra un reperto d’archivio.

Assenti e squalificati

Nell’Udinese non risultano squalificati. Sono in diffida Karlstrom e Zaniolo. Restano indisponibili Buksa e Zemura.

Nel Pisa non risultano squalificati. Sono in diffida Aebischer, Calabresi e Caracciolo. Restano indisponibili Albiol, Cuadrado, Lusuardi, Stengs e Vural.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Tramoni.

Arbitro

Arbitro: Giovanni Ayroldi; assistenti Marco Rossi e Davide Zezza; quarto ufficiale Kevin Bonacina; VAR Giuseppe Camplone; AVAR Michael Fabbri.

Dove vederla

Udinese–Pisa sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati Sky con Zona DAZN attiva, la partita è disponibile anche su DAZN 2, canale 215.

Roma–Sassuolo, Stadio Olimpico (ore 18.00)

Il sabato di Serie A propone all’Olimpico una sfida con obiettivi diversi ma con la stessa urgenza di fare punti. La Roma di Gasperini vuole dare continuità alla vittoria di Lecce e tenere vivo il sogno Champions, mentre il Sassuolo di Grosso cerca una scossa dopo un periodo complicato, tra risultati negativi e assenze che stanno pesando sulle rotazioni.

La Roma arriva alla partita con il morale in risalita. Il 2-0 in trasferta nell’infrasettimanale ha rimesso ordine dopo il ko contro l’Atalanta e ha confermato che, quando riesce a trovare equilibrio tra intensità e qualità, questa squadra ha armi da alta classifica. L’Olimpico, in questo senso, diventa un banco di prova fondamentale: la corsa al quarto posto passa anche dalla capacità di trasformare partite “da pronostico” in punti certi.

Il Sassuolo, invece, è chiamato a reagire. Lo 0-3 interno contro la Juventus ha fatto male, non solo per il risultato ma per la sensazione di impotenza maturata lungo i novanta minuti. La vittoria manca da cinque partite e il rischio è di scivolare in una terra di mezzo scomoda, dove basta poco per vedere allontanarsi gli obiettivi di inizio stagione. In questo quadro, i neroverdi proveranno a restare compatti e a sfruttare gli spazi, perché contro una Roma aggressiva l’errore più grande sarebbe concedere campo e inerzia.

I precedenti recenti raccontano una sfida spesso vivace, con gol e momenti di ribaltamento. Nelle ultime cinque tra Roma e Sassuolo, i giallorossi hanno vinto tre volte, i neroverdi una, con un pareggio. All’andata la Roma si è imposta 1-0 in casa del Sassuolo, dato che aggiunge ulteriore pressione agli ospiti, chiamati a invertire un trend non favorevole.

Assenti e squalificati

Nella Roma non ci sarà Cristante, squalificato per un turno. Restano indisponibili Baldanzi, Bailey, Dovbyk, Gollini e Pellegrini. C’è anche il tema Wesley, influenzato e in dubbio: se non dovesse farcela, Gasperini ha alternative pronte.

Nel Sassuolo non risultano squalificati. Restano indisponibili Berardi, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Thorstvedt e Volpato, oltre a Candé. Un pacchetto di assenze che obbliga Grosso a ridisegnare soprattutto la mediana e il tridente.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Arbitro

Arbitro: Matteo Marcenaro; assistenti Davide Mondin e Giorgio Monaco; quarto ufficiale Alberto Marchetti; VAR Gianluca Maggioni; AVAR Marco Di Bello.

Dove vederla

Roma–Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati Sky con Zona DAZN attiva, la partita è disponibile anche su DAZN 1, canale 214.

Atalanta–Torino, New Balance Arena (ore 20.45)

Il sabato di Serie A si chiude a Bergamo con una partita che, per motivazioni diverse, mette in palio punti pesanti. L’Atalanta arriva al ritorno di campionato con l’inerzia giusta e con una classifica che resta da zona Europa, mentre il Torino deve ripartire dopo l’ultimo stop e provare a non perdere contatto con il gruppo di metà classifica, dove basta poco per scivolare in una zona più scomoda.

La Dea si presenta forte di due successi consecutivi di grande valore: l’1-0 contro la Roma e il 2-0 sul campo del Bologna. Due vittorie che raccontano di una squadra solida, capace di gestire i momenti della partita e di colpire con lucidità. Palladino sa bene che, per continuare la scalata, servono punti anche contro avversari pronti a sporcare il ritmo e ad abbassare il livello di comfort, ed è esattamente il tipo di partita che ci si può aspettare contro il Torino.

I granata arrivano invece dalla sconfitta interna contro l’Udinese, che ha interrotto una fase di risultati altalenanti. Baroni dovrà fare i conti con un centrocampo da rivedere e con assenze che obbligano a cambiare assetto e gerarchie, ma l’obiettivo è chiaro: restare dentro la partita, reggere l’urto e sfruttare le occasioni, perché a Bergamo si rischia soprattutto quando si perde compattezza.

I precedenti recenti aggiungono un elemento interessante. All’andata, a Torino, l’Atalanta ha vinto 3-0, ma negli ultimi cinque confronti il bilancio è molto più equilibrato: due vittorie per parte e un pareggio. E in quattro di quelle cinque gare si è superata la soglia dei 2,5 gol, segnale che spesso questa sfida accende situazioni e spazi, anche quando le squadre partono con prudenza.

Assenti e squalificati

Nell’Atalanta non risultano squalificati. De Roon è diffidato. Restano indisponibili Bakker e Bellanova, mentre Kolasinac e Scamacca sono in dubbio e vanno valutati.

Nel Torino non ci sarà Casadei, squalificato per un turno. Restano indisponibili Gineitis, Ilic e Ilkhan, mentre la situazione in mezzo al campo impone a Baroni soluzioni alternative.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Ahanor, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Tameze, Anjorin, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Zapata.

Arbitro

Arbitro: Francesco Fourneau; assistenti Rachid Bahri e Mattia Ceolin; quarto ufficiale Marco Galipò; VAR Gianpaolo Di Paolo; AVAR Maurizio Mariani.

Dove vederla

Atalanta–Torino sarà visibile su DAZN tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet. La partita sarà trasmessa anche su Sky, con disponibilità in streaming su Sky Go e NOW.

Serie A, 20esima giornata

Sabato 10 gennaio

Como–Bologna 15.00

Udinese–Pisa 15.00

Roma–Sassuolo 18.00

Atalanta–Torino 20.45

Domenica 11 gennaio

Lecce–Parma 12.30

Fiorentina–Milan 15.00

Hellas Verona–Lazio 18.00

Inter–Napoli 20.45

Lunedì 12 gennaio

Genoa–Cagliari 18.30

Juventus–Cremonese 20.45

Classifica

Inter 42, Milan 39, Napoli 38, Juventus e Roma 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio e Udinese 25, Sassuolo e Torino 23, Cremonese 20, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Hellas Verona e Fiorentina 13, Pisa 12

Prossimo Turno

Venerdì 16 gennaio

Pisa–Atalanta 20.45

Sabato 17 gennaio

Udinese–Inter 15.00

Napoli–Sassuolo 18.00

Domenica 18 gennaio

Parma–Genoa 12.30

Bologna–Fiorentina 15.00

Torino–Roma 18.00

Milan–Lecce 20.45

chiude Cremonese–Hellas Verona 18.30

Lazio–Como 20.45