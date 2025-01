Da venerdì 10 gennaio 2025, avrà inizio la ventesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Lazio e Como e che si chiuderà lunedì 13 gennaio, con il posticipo serale tra Monza e Fiorentina.

Con la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli ha riconquistato la vetta della classifica in solitaria, seppur momentaneamente, approfittando dell’impegno dell’Atalanta in Supercoppa Italiana che recupererà il match contro la Juventus il prossimo 14 gennaio. Per la squadra di Antonio Conte, si prospetta un turno di campionato tranquillo, con la partita in casa contro il Verona mentre gli orobici, attualmente al secondo posto, affronteranno l’Udinese in trasferta.

L’Inter, terza in classifica, reduce dalla bruciante sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, si rituffa in campionato con la trasferta a Venezia. Anche i nerazzurri, il prossimo 15 gennaio, recupereranno un match di campionato in casa contro il Bologna.

La Lazio, attualmente al quarto posto, invece, ospiterà all’Olimpico il Como mentre la Juventus, in quinta posizione, sarà impegnata nel derby della Mole contro il Torino. Il Milan, infine, proverà a dare continuità alla Supercoppa vinta inaspettatamente in Arabia Saudita, cercando la vittoria in casa contro il Cagliari.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della ventesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: ventesima giornata calendario partite

Venerdì 10 gennaio

ore 20:45

Lazio-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Giaccherini

Sabato 11 gennaio

ore 15

Empoli-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni

Udinese-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Bazzani

ore 18

Torino-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

ore 20:45

Milan-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Domenica 12 gennaio

ore 12:30

Genoa-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 15

Venezia-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Behrami

ore 18

Bologna-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Massimo Gobbi

ore 20:45

Napoli-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ambrosini

Lunedì 13 gennaio

ore 20:45

Monza-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Blerim Dzemaili