Serie A 2024-2025, partite terza giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da venerdì 30 agosto 2024, ha inizio la terza giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo pomeridiano Venezia-Torino e si chiuderà domenica sera, 1° settembre, con i due posticipi serali.

Sarà un turno ricco di big-match interessanti. Venerdì sera, infatti, l’Inter ospiterà in casa l’Atalanta mentre sabato 31 agosto, il Milan giocherà in trasferta all’Olimpico di Roma contro la Lazio; domenica sera, invece, la Juventus, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate, affronterà in casa la Roma che ha raccolto un solo punto nelle prime due partite.

Il Napoli di Antonio Conte, invece, che si è ripreso dopo la batosta della prima giornata, giocherà al Maradona contro il Parma che, nella seconda giornata, ha battuto il Milan in casa con il risultato di 2-1. Come i giallorossi, anche i rossoneri di Paulo Fonseca hanno ottenuto un solo punto dopo i primi due turni di campionato.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della terza giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite terza giornata

Venerdì 30 agosto 2024

ore 18:30

Venezia-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Budel

ore 20:45

Inter-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Parolo

Sabato 31 agosto 2024

ore 18:30

Bologna-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Bazzani

Lecce-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Blerim Dzemaili

ore 20:45

Lazio-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Ambrosini-Marcolin

Napoli-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ferrara

Domenica 1° settembre 2024

ore 18:30

Fiorentina-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Behrami

Genoa-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, commento Massima Gobbi

ore 20:45

Juventus-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

Udinese-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina