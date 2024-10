Da venerdì 4 ottobre 2024, avrà inizio la settima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo del venerdì pomeriggio tra Napoli e Como e si chiuderà domenica sera, 6 ottobre, con il posticipo tra Fiorentina e Milan.

Dopo sei giornate di campionato, al primo posto in classifica troviamo il Napoli di Antonio Conte, capolista in solitaria con 13 punti. La Juventus, reduce dal secondo successo consecutivo in Champions League, ha ritrovato la vittoria anche in campionato, dopo tre pareggi a reti bianche consecutive, e ora è seconda con 12 punti. Il Milan, che invece ha perso in Europa, in campionato, però, arriva da tre vittorie consecutive ed è terzo insieme a Inter e Torino.

Insieme al sorprendente Empoli (unica squadra insieme alla Juventus a non aver ancora perso), al sesto posto, invece, troviamo Lazio e Udinese a 10 punti. Da segnalare, anche la Roma in ripresa che, con l’arrivo del nuovo allenatore, ha conquistato due vittorie in due partite.

La giornata di campionato sorride sia al Napoli, che però non deve sottovalutare il Como, in striscia positiva da tre giornate, che alla Juve, impegnata in casa contro il Cagliari. Impegni non semplici invece per le milanesi.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della sesta giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite settima giornata

Venerdì 4 ottobre 2024

ore 18:30

Napoli-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ferrara

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

ore 20:45

Verona-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Budel

Sabato 5 ottobre 2024

ore 15

Udinese-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

ore 18

Atalanta-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

ore 20:45

Inter-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Beppe Bergomi

Domenica 6 ottobre 2024

ore 12:30

Juventus-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Parolo

ore 15

Bologna-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

Lazio-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

ore 18

Monza-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi

ore 20:45

Fiorentina-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Stramaccioni