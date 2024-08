Serie A 2024-2025, dove vedere in diretta tv le partite della seconda giornata (canali e telecronisti)

Dopo l’esordio della scorsa settimana, questo weekend torna la Serie A Enilive 2024-2025 con la seconda giornata che si svolgerà da sabato 24 a lunedì 26 agosto.

Già il primo turno di questo nuovo campionato non ha mancato di riservare sorprese. Alle false partenze di Inter e Milan, che non sono andate oltre un pareggio rispettivamente contro Genoa e Torino, c’è da registrare infatti l’esordio shock del nuovo Napoli di Antonio Conte che è uscito sconfitto dal Bentegodi di Verona, contro i padroni di casa scaligeri, con un sonoro 0-3.

Partenza ok, invece, per Juventus e Atalanta che hanno vinto rispettivamente contro Como e Lecce e che fanno parte del gruppo delle squadre a punteggio pieno in classifica insieme a Verona e Lazio.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della seconda giornata su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della seconda giornata

Sabato 24 agosto 2024

ore 18:30

Parma-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

Udinese-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi

ore 20:45

Inter-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

Monza-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori

Domenica 25 agosto 2024

ore 18:30

Fiorentina-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

Torino-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Budel

ore 20:45

Napoli-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ferrara

Roma-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Marcolin

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti

Lunedì 26 agosto 2024

ore 18:30

Cagliari-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Giaccherini

Verona-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin