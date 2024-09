Da venerdì 20 settembre 2024, ha inizio la quinta giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo del sabato pomeriggio tra Cagliari ed Empoli e si chiuderà lunedì sera, 23 settembre, con il posticipo tra Atalanta-Como.

Il quinto turno di campionato offre due big-match interessanti: il derby della Madonnina tra Inter e Milan e lo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Inter e Milan sono reduci dagli impegni di Champions League rispettivamente contro Manchester City (pareggio in trasferta per 0-0) e Liverpool (sconfitta in casa per 1-3): per Paulo Fonseca, allenatore dei rossoneri, si tratta di una gara che potrebbe mettere a serio rischio la sua panchina in caso di sconfitta, nonostante la vittoria di sabato scorso contro il Venezia.

Il Napoli, invece, dopo la sconfitta della prima giornata, ha inanellato tre vittorie di fila e ora si trova al secondo posto in classifica da sola con 9 punti. La squadra di Antonio Conte giocherà in trasferta contro i bianconeri allenati da Thiago Motta, reduci da una vittoria in Champions contro il PSV ma che, in campionato, arrivano da due pareggi consecutivi.

Da segnalare, anche il debutto della nuova Roma di Ivan Jurić, arrivato a Trigoria dopo l’esonero di Daniele De Rossi avvenuto in settimana. I giallorossi ospitano in casa la capolista Udinese, sorprendentemente prima da sola con 10 punti.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della quinta giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite quinta giornata

Venerdì 20 settembre 2024

ore 18:30

Cagliari-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

ore 20:45

Verona-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi

Sabato 21 settembre 2024

ore 15

Venezia-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Budel

ore 18

Juventus-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Balzaretti

ore 20:45

Lecce-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Bazzani

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti

Domenica 22 settembre 2024

ore 12:30

Fiorentina-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Parolo

ore 15

Monza-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 18

Roma-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Marcolin

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Blerim Dzemaili

ore 20:45

Inter-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Lunedì 23 settembre 2024

ore 20:45

Atalanta-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Giaccherini