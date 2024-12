Da venerdì 6 dicembre 2024, avrà inizio la quindicesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo pomeridiano tra Inter e Parma e che si chiuderà lunedì 9 dicembre, con il posticipo tra Monza e Udinese.

Il big match offerto da questo quindicesimo turno di campionato si gioca sicuramente a Bergamo dove l’inarrestabile Atalanta affronterà in casa il Milan, reduce da quattro risultati utili consecutivi e la goleada in Coppa Italia contro il Sassuolo. I nerazzurri bergamaschi potrebbero approfittare del risultato di Napoli-Lazio per tentare di acciuffare il primo posto e iniziare così ad accarezzare l’idea scudetto.

I biancocelesti, dopo aver eliminato in Coppa Italia proprio il Napoli, riaffronteranno i partenopei anche in campionato, a campi invertiti, e potrebbero tentare il bis visto il convincente 3-1 visto in coppa. Incontri agevoli, perlomeno sulla carta, per Inter e Juventus, che giocheranno in casa rispettivamente contro Parma e Bologna.

La Fiorentina, dopo la grande paura vissuta domenica scorsa con il malore improvviso di Edoardo Bove, affronterà in casa il Cagliari mentre la Roma, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, è in cerca disperata di punti per uscire dalla zona salvezza, in una sfida tutta giallorossa contro il Lecce.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della quindicesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: quindicesima giornata calendario partite

Venerdì 6 dicembre

ore 18:30

Inter-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Stramaccioni

ore 20:45

Atalanta-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Ambrosini

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Riccardo Montolivo

Sabato 7 dicembre

ore 15

Genoa-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

ore 18

Juventus-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

ore 20:45

Roma-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Giaccherini

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti

Domenica 8 dicembre

ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

ore 15

Verona-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini

ore 18

Venezia-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina-Parolo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi

ore 20:45

Napoli-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin

Lunedì 9 dicembre

ore 20:45

Monza-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori-Budel