Serie A 2024-2025, partite quarta giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da sabato 14 settembre 2024, ha inizio la quarta giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo del sabato pomeriggio tra Como e Bologna e si chiuderà lunedì sera, 16 settembre, con il posticipo tra Lazio e Verona.

Dopo tre giornate, nessuna squadra si trova più a punteggio pieno e al primo posto in classifica c’è un gruppo di quattro squadre a 7 punti composto da Inter, Juventus, Torino e Udinese. A 6 punti, invece, troviamo il Verona e il Napoli di Antonio Conte che, dopo la falsa partenza della prima giornata, ha inanellato due vittorie consecutive e che, in questo turno di campionato, giocherà contro il Cagliari in trasferta.

Il Milan di Paulo Fonseca, invece, è ancora a caccia dei tre punti. I rossoneri, in questo inizio campionato da dimenticare, hanno ottenuto solo 2 punti e il pareggio contro la Lazio ha alimentato ancora di più il malcontento dei tifosi. Il Milan proverà a conquistare la sua prima vittoria stagionale in Serie contro il Venezia in casa.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della quarta giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite quarta giornata

Sabato 14 settembre 2024

ore 15

Como-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni

ore 18

Empoli-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Parolo

20:45

Milan-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi

Domenica 15 settembre 2024

ore 12:30

Genoa-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin

ore 15

Atalanta-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Bazzani

Torino-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 18

Cagliari-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Blerim Dzemaili

ore 20:45

Monza-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Stramaccioni

Lunedì 16 settembre 2024

ore 18:30

Parma-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Budel

ore 20:45

Lazio-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Marcolin

Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Nando Orsi