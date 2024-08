Serie A 2024-2025, dove vedere in diretta tv le partite della prima giornata (canali e telecronisti)

L’attesa è finita. Questo fine settimana torna il campionato di Serie A con la prima giornata che avrà inizio sabato 17 agosto e che si chiuderà lunedì 19.

Tra le prime squadre a scendere in campo ci sarà l’Inter detentrice del titolo che, lo scorso 22 aprile, ha vinto il campionato per la ventesima volta nella propria storia, conquistando, così, la seconda stella. La squadra Campione d’Italia giocherà in trasferta contro il Genoa mentre i rivali del Milan, che hanno chiuso lo scorso campionato al secondo posto, giocheranno a San Siro contro il Torino, dopo un ottimo precampionato costellato anche da vittorie di prestigio.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte, reduce da un non brillante esordio in Coppa Italia, invece, sarà impegnato in trasferta a Verona contro i padroni di casa scaligeri. La nuova Juventus di Thiago Motta, infine, sarà la squadra protagonista del posticipo serale del lunedì, che chiuderà questa prima giornata, contro il Como neopromosso.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite su DAZN, che trasmette tutti gli incontri della giornata, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: il calendario tv delle partite della prima giornata

Sabato 17 agosto 2024

ore 18:30

Genoa-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Parma-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori-Bazzani

ore 20:45

Empoli-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

Milan-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Ambrosini

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Domenica 18 agosto 2024

ore 18:30

Bologna-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina-Budel

Verona-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ferrara

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Blerim Dzemaili

ore 20:45

Cagliari-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Marcolin

Lazio-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

Lunedì 19 agosto 2024

ore 18:30

Lecce-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi

ore 20:45

Juventus-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo