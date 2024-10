Serie A 2024-2025, partite ottava giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da sabato 19 ottobre 2024, avrà inizio l’ottava giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con due anticipi pomeridiani (Como-Parma e Genoa-Bologna) e si chiuderà lunedì sera, 21 ottobre, con il posticipo tra Verona e Monza.

Il campionato, quindi, dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale in Nations League, torna con due big-match: Juventus-Lazio e Roma-Inter. Sulla carta, quindi, questo turno appare favorevole al Napoli capolista, impegnato in trasferta ad Empoli, contro i toscani che, comunque, fino ad ora, hanno raccolto ben 10 punti.

Dopo il passo falso di Firenze, con altre polemiche, invece, il Milan affronterà in casa l’Udinese che, attualmente, occupa il terzo posto in classifica insieme a Juve e Lazio. Giornata favorevole anche per l’Atalanta che potrebbe riguadagnare posizioni, facendo punti a Venezia.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite dell’ottava giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite ottava giornata

Sabato 19 ottobre 2024

ore 15

Como-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

Genoa-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Bazzani

ore 18

Milan-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Stramaccioni

ore 20:45

Juventus-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Marcolin

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Riccardo Montolivo

Domenica 20 ottobre 2024

ore 12:30

Empoli-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

ore 15

Lecce-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni

Venezia-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Giaccherini

ore 18

Cagliari-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti

ore 20:45

Roma-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ambrosini

Lunedì 21 ottobre 2024

ore 20:45

Verona-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori-Behrami

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi