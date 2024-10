Da venerdì 25 ottobre 2024, avrà inizio la nona giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo pomeridiano tra Udinese e Cagliari e si chiuderà domenica sera, 27 ottobre, con il posticipo tra Fiorentina e Roma.

Il big-match di questa giornata vede protagoniste Inter e Juventusche, nel precedente turno, hanno avuto la meglio rispettivamente contro Roma e Lazio. Per quanto riguarda la classifica, i nerazzurri Campioni d’Italia in carica si trovano al secondo posto con 17 punti mentre i bianconeri occupano la terza posizione con un punto in meno.

Il Napoli, in vetta con 19 punti, invece, ospita in casa il Lecce e potrebbe approfittarne per allungare ulteriormente in classifica e fare un primo tentativo di fuga. Il Milan, invece, sarà impegnato in trasferta contro il Bologna ma la partita è a rischio rinvio: il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, infatti, ha predisposto il rinvio della partita a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano; la Lega Serie A, però, vorrebbe far giocare la partita e sta valutando sedi alternative.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della nona giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: calendario partite nona giornata

Venerdì 25 ottobre 2024

ore 18:30

Udinese-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti

ore 20:45

Torino-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Bazzani

Sabato 26 ottobre 2024

ore 15

Napoli-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Ferrara

ore 18 (rinviata)

Bologna-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

ore 20:45

Atalanta-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando-Budel

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi

Domenica 27 ottobre 2024

ore 12:30

Parma-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Giaccherini

ore 15

Lazio-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Marcolin

Monza-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 18

Inter-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani;

ore 20:45

Fiorentina-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Behrami