Da sabato 28 dicembre 2024, avrà inizio la diciottesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con gli anticipi pomeridiani tra Empoli e Genoa e Parma e Monza e che si chiuderà lunedì 30 dicembre, con il posticipo serale tra Bologna e Verona.

Nell’ultima giornata dell’anno solare, la capolista Atalanta è a caccia della dodicesima vittoria consecutiva all’Olimpico di Roma contro la Lazio, dopo aver vinto, non senza qualche sofferenza, in casa contro l’Empoli. Impegno più semplice, perlomeno sulla carta, invece, per il Napoli di Antonio Conte che affronterà il Venezia in casa.

Oltre a Lazio-Atalanta, questo turno proporrà anche un altro scontro diretto nei piani alti della classifica, quello tra Juventus e Fiorentina, che occupano entrambe il quinto posto con 31 punti. Da segnalare, infine, anche la gara di San Siro tra Milan e Roma, entrambe reduce da una vittoria, che potrebbero approfittare degli scontri diretti per avanzare in classifica.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della diciassettesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: diciottesima giornata calendario partite

Sabato 28 dicembre

ore 15

Empoli-Genoa

In diretta su DAZN

Parma-Monza

In diretta su DAZN

ore 18

Cagliari-Inter

In diretta su DAZN

ore 20:45

Lazio-Atalanta

In diretta su DAZN

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani

Domenica 29 dicembre

ore 12:30

Udinese-Torino

In diretta su DAZN

ore 15

Napoli-Venezia

In diretta su DAZN

ore 18

Juventus-Fiorentina

In diretta su DAZN

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Blerim Dzemaili

ore 20:45

Milan-Roma

In diretta su DAZN

Lunedì 30 dicembre

ore 18:30

Como-Lecce

In diretta su DAZN

ore 20:45

Bologna-Verona

In diretta su DAZN

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi