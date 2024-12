Serie A 2024-2025, partite diciassettesima giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da venerdì 20 dicembre 2024, avrà inizio la diciassettesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Verona e Milan e che si chiuderà lunedì 16 dicembre, con il posticipo serale tra Inter e Como.

Sulla carta, le squadre che occupano i primi posti in classifica avranno tutte un turno agevole. L’Atalanta capolista, infatti, affronterà in casa l’Empoli mentre il Napoli, seconda a due punti di distanza, affronterà in trasferta il Genoa che ha rovinato la festa dei 125 anni del Milan, pareggiando a San Siro nel turno precedente.

L’Inter, invece, reduce dall’incredibile goleada all’Olimpico di Roma contro la Lazio, affronterà a San Siro il Como, reduce dalla bella vittoria contro la Roma. I giallorossi, che stazionano nelle parti basse della classifica, a due punti dal terzultimo posto, sono alla ricerca disperata di punti. Il loro prossimo avversario sarà il Parma.

Udinese e Monza, invece, saranno le avversarie rispettivamente di Fiorentina (in casa) e Juventus (in trasferta). I bianconeri arrivano da un deludente pareggio interno contro il fanalino di coda Venezia. Impegno, sempre sulla carta, semplice, infine, anche per la Lazio che proverà a dimenticare la batosta presa contro i nerazzurri, vincendo a Lecce.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della diciassettesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: diciassettesima giornata calendario partite

Venerdì 20 dicembre

ore 20:45

Verona-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

Sabato 21 dicembre

ore 15

Torino-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni

ore 18

Genoa-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

ore 20:45

Lecce-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Giaccherini

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Lorenzo Minotti

Domenica 22 dicembre

ore 12:30

Roma-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin

ore 15

Venezia-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 18

Atalanta-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Blerim Dzemaili;

ore 20:45

Monza-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Ambrosini

Lunedì 23 dicembre

ore 18:30

Fiorentina-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Budel

ore 20:45

Inter-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Beppe Bergomi