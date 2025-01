Il campionato di Serie A non si ferma nonostante Inter, Juventus, Milan e Atalanta, attualmente, siano impegnate in Arabia Saudita per l’edizione 2025 della Supercoppa Italiana. Sabato 4 e domenica 5, quindi, si giocheranno sette dei dieci incontri della diciannovesima giornata mentre gli altri tre saranno recuperati il 14 e il 15 gennaio.

Questa due giorni di Serie A proporrà Fiorentina-Napoli e il derby capitolino tra Roma e Lazio. Il Napoli di Antonio Conte ha approfittato del pareggio in trasferta dell’Atalanta contro la Lazio e ha riacciuffato gli orobici al primo posto in classifica, con 41 punti. I viola, invece, al quinto posto insieme alla Juventus, sono reduci dal pareggio in trasferta ottenuto proprio contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La squadra allenata da Raffaele Palladino, però, non vede i tre punti da tre giornate.

Roma e Lazio, invece, si affronteranno per il 184esimo derby di Roma della storia. Il divario in classifica tra le due squadre è netto, con i biancocelesti quarti a 35 punti e i giallorossi decimi a 20.

Il big-match di questa giornata, infine, vede protagoniste proprio due tra le quattro squadre impegnate in Supercoppa ossia Atalanta e Juventus. La partita verrà recuperata il prossimo 14 gennaio.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della diciannovesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: diciannovesima giornata calendario partite

Sabato 4 gennaio

ore 15

Venezia-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

ore 18

Fiorentina-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Behrami

ore 20:45

Verona-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi

Domenica 5 gennaio

ore 12:30

Monza-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia

ore 15

Lecce-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Budel

ore 18

Torino-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Giaccherini

ore 20:45

Roma-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Ambrosini

Martedì 14 gennaio

ore 18:30

Como-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Marcolin

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo

ore 20:45

Atalanta-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

Mercoledì 15 gennaio

ore 20:45

Inter-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo