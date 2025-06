Da venerdì 28 febbraio 2025, avrà inizio la 27esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Fiorentina e Lecce e che si chiuderà lunedì 3 marzo con il posticipo tra Juventus e Verona.

Questo turno di campionato propone lo scontro al vertice tra Napoli e Inter. I nerazzurri hanno approfittato del periodo di crisi della squadra di Antonio Conte, che manca l’appuntamento con i tre punti da ormai quattro partite, e hanno conquistato la vetta della classifica con la vittoria di misura contro il Genoa. Davanti al proprio pubblico, però, il Napoli ha la possibilità di riappropriarsi subito del primo posto e, in caso di vittoria, allungare sull’Inter a +2.

L’Atalanta potrebbe approfittare del big-match tra Napoli e Inter per avanzare ulteriormente in classifica, vincendo in casa contro un avversario più che abbordabile, il Venezia che, però, ha fermato la Lazio nella scorsa giornata. Turno favorevole sulla carta anche per la Juventus, reduce però dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. I bianconeri affronteranno in casa il Verona. Per la zona Champions, da ricordare anche la sfida Milan-Lazio.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 27esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A in tv 27° giornata

Venerdì 28 febbraio

ore 20:45

Fiorentina-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

Sabato 1° marzo

ore 15

Atalanta-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Parolo

ore 18

Napoli-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

ore 20:45

Udinese-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Budel

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti

Domenica 2 marzo

ore 12:30

Monza-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

ore 15

Bologna-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

Genoa-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia

ore 18

Roma-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo

ore 20:45

Milan-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Ambrosini

Lunedì 3 marzo

ore 20:45

Juventus-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Marcolin

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi