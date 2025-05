Da venerdì 21 febbraio 2025, avrà inizio la 26esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Lecce e Udinese e che si chiuderà lunedì 24 con il posticipo tra Roma e Monza.

Reduci da una settimana disastrosa per quanto riguarda le italiane in Europa, con le eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus dalla Champions League, il campionato, con questo ventiseiesimo turno, non offre nessun big-match in particolare. Il Napoli, che non vince da tre partite, ha mantenuto la prima posizione ma è impegnata in trasferta contro il Como, reduce da una bella vittoria in casa della Fiorentina.

L’Inter, che ha fallito l’aggancio al primo posto, perdendo in casa della Juve, ospiterà in casa il Genoa che, attualmente, occupa un tranquillo undicesimo posto. Impegni in trasferta, invece, per Atalanta, Juventus, Lazio e Milan che affronteranno rispettivamente l’Empoli, il Cagliari, il Venezia e il Torino. La Roma, invece, può avvicinarsi ancora di più in zona Europa, vincendo contro l’ormai condannato alla retrocessione Monza.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 26esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A in tv 26° giornata

Venerdì 21 febbraio

ore 20:45

Lecce-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori-Budel

Sabato 22 febbraio

ore 15

Parma-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni

Venezia-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

ore 18

Torino-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

ore 20:45

Inter-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Massimo Gobbi

Domenica 23 febbraio

ore 12:30

Como-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Stramaccioni

ore 15

Verona-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia

ore 18

Empoli-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Fernando Orsi

ore 20:45

Cagliari-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin

Lunedì 24 febbraio

ore 20:45

Roma-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo