Da venerdì 31 gennaio 2025, avrà inizio la 23esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Parma e Lecce e che si chiuderà lunedì 3 febbraio con il posticipo serale tra Cagliari e Lazio.

Questo turno di campionato offre due big-match: il derby della Madonnina tra Milan e Inter e il derby del Sole tra Roma e Napoli. I rossoneri e i nerazzurri si affrontano per la terza volta in stagione ed entrambi i precedenti sorridono al Milan che, però, è reduce da una brutta prestazione in Croazia, contro la Dinamo Zagabria, che ha rovinato il buon percorso in Champions League. L’Inter, invece, per quanto riguarda l’Europa, ha centrato il passaggio diretto agli ottavi di finale.

All’Olimpico di Roma, invece, il Napoli di Antonio Conte proverà ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive, arrivata a 7. Per i partenopei, però, ancora non si può parlare di fuga visto che l’Inter dista a soli 3 punti di distanza in classifica e ha anche una partita da recuperare.

Turno sulla carta agevole, invece, per l’Atalanta che ospiterà in casa il Torino mentre la Lazio giocherà in trasferta contro il Cagliari. La Juventus, reduce anche lei da una sconfitta in Europa che ha appesantito l’ambiente, proverà a rifarsi in campionato, ospitando in casa l’Empoli.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 23esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: 23esima giornata calendario partite

Venerdì 31 gennaio

ore 20:45

Parma-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina-Bazzani

Sabato 1° febbraio

ore 15

Monza-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

Udinese-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni

ore 18

Atalanta-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Parolo

ore 20:45

Bologna-Como

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Giaccherini

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Giancarlo Marocchi

Domenica 2 febbraio

ore 12:30

Juventus-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

ore 15

Fiorentina-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Budel

ore 18

Milan-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

ore 20:45

Roma-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Ambrosini

Lunedì 3 febbraio

ore 20:45

Cagliari-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Marcolin

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Fernando Orsi