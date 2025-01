Da venerdì 24 gennaio 2025, avrà inizio la 22° giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Torino e Cagliari e che si chiuderà lunedì 27, con il posticipo serale tra Genoa e Monza.

Dopo la vittoria in un campo difficile come quello dell’Atalanta, il Napoli ha lanciato un messaggio forte e chiaro alle altre pretendenti allo scudetto. Attualmente i partenopei si trovano a +3 dalla seconda classificata, l’Inter, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare. Dopo la trasferta vincente di Bergamo, il Napoli, in questo ventiduesimo turno, ospiterà al Maradona la Juventus di Thiago Motta, attualmente al quinto posto con 37 punti, reduce dalla vittoria contro il Milan.

Impegni in trasferta, invece, per Inter e Atalanta che affronteranno rispettivamente il Lecce e il Como. Per gli orobici, l’impegno in trasferta a Como non è da sottovalutare visto che i lariani allenati da Cesc Fàbregas arrivano da una convincente vittoria in casa contro l’Udinese.

Restando sempre nelle posizioni più alte della classifica, da segnalare anche il match tra Lazio e Fiorentina, rispettivamente quarta e sesta in classifica, con i viola che non ottengono i tre punti da sei giornate.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 22° giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: 22° giornata calendario partite

Venerdì 24 gennaio

ore 20:45

Torino-Cagliari

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Budel

Sabato 25 gennaio

ore 15

Como-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Behrami

ore 18

Napoli-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ambrosini

ore 20:45

Empoli-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi

Domenica 26 gennaio

ore 12:30

Milan-Parma

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Marcolin

ore 15

Udinese-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Giaccherini

ore 18

Lecce-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Behrami

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti

ore 20:45

Lazio-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Stramaccioni

Lunedì 27 gennaio

ore 18:30

Venezia-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina

ore 20:45

Genoa-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani-Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi