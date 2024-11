Serie A 2024-2025, partite 14 giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)

Da venerdì 29 novembre 2024, avrà inizio la quattordicesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo serale tra Cagliari e Verona e che si chiuderà lunedì 2 dicembre, con il posticipo serale tra Roma e Atalanta.

Nel precedente turno, per quanto riguarda il “gruppone” di squadre presenti ai primi posti della classifica, solamente la Juventus ha rallentato il passo, pareggiando a San Siro contro il Milan. Il Napoli continua a guidare la classifica con 29 punti ma, alle sue spalle, distaccate di un solo punto, troviamo ben 4 squadre: Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio.

Fiorentina-Inter è lo scontro diretto di questo quattordicesimo turno. Il Napoli, invece, giocherà in casa del Torino che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite. Trasferte anche per Atalanta e Lazio che giocheranno rispettivamente contro Roma e Parma. Incontri sulla carta semplici, infine, per Milan e Juve che possono provare a rosicchiare qualche punto rispettivamente contro Empoli e Lecce.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della quattordicesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: 14 giornata calendario partite

Venerdì 29 novembre 2024

ore 20:45

Cagliari-Verona

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina-Giaccherini

Sabato 30 novembre 2024

ore 15

Como-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Behrami

ore 18

Milan-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Parolo

ore 20:45

Bologna-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Blerim Dzemaili

Domenica 1° dicembre 2024

ore 12:30

Udinese-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

ore 15

Parma-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Budel

Torino-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Giaccherini

ore 18

Fiorentina-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Marcolin

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

ore 20:45

Lecce-Juventus

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Ferrara

Lunedì 2 dicembre 2024

ore 20:45

Roma-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi