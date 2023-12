A partire da oggi, venerdì 29 dicembre 2023, torna in campo la Serie A 2023-2024 con la diciottesima giornata di campionato.

Il turno si concluderà già domani, sabato 30 dicembre, per via, ovviamente, del Capodanno.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva per vedere in diretta tv le partite di questa diciottesima giornata: tutte le partite saranno visibili su DAZN mentre tre match andranno in onda in co-esclusiva con Sky. Troverete anche i telecronisti e commentatori tecnici ai quali sarà affidato il compito del racconto dal campo.

Questa sera gioca la capolista Inter, impegnata in trasferta contro il Genoa. Domani, invece, il match clou sarà sicuramente Juventus-Roma.

Serie A: il calendario tv delle partite della 18esima giornata

Venerdì 29 dicembre 2023

Ore 18:30

Fiorentina-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca di Dario Mastroianni, commento tecnico di Alessandro Budel

Napoli-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Stefan Schwoch

Ore 20:45

Genoa-Inter

In diretta su DAZN

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Manuel Pasqual

Lazio-Frosinone

In diretta su DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Fabio Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani

Sabato 30 dicembre 2023

Ore 12:30

Atalanta-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Alessandro Budel

Ore 15

Cagliari-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca di Federico Zanon

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan; commento Fernando Orsi

Udinese-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca di Alberto Santi

Ore 18

Verona-Salernitana

In diretta su DAZN

Telecronaca di Andrea Calogero

Milan-Sassuolo

In diretta su DAZN

Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Marco Parolo

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Lorenzo Minotti

Ore 20:45

Juventus-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin