A partire da oggi, venerdì 26 maggio 2023, torna in campo la Serie A, con la 37esima giornata. Il turno, il penultimo della stagione, si chiuderà domenica 28 con il posticipo tra Juventus e Milan, sfida che potrebbe fornire risposte più o meno decisive per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (DAZN e Sky Sport) per vedere in diretta tv le partite di Serie A della 37esima giornata, con i telecronisti e i commentatori tecnici ai quali sarà affidato il compito del racconto del campo (qui la guida completa della Serie A 2022-2023 in tv).

VENERDÌ 26 MAGGIO

ore 20.45

SAMPDORIA-SASSUOLO

in diretta su Dazn

telecronaca: Luca Farina

commento: Alessandro Budel

bordocampo: Francesco Fontana

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi; bordocampo Riccardo Re

SABATO 27 MAGGIO

ore 15

SPEZIA-TORINO

in diretta su Dazn

telecronaca: Alberto Santi

commento: Massimo Gobbi

bordocampo: Orazio Accomando

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

SALERNITANA-UDINESE

in diretta su Dazn

telecronaca: Gabriele Giustiniani

commento: Valon Behrami

bordocampo: Maria Beltran

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN 2 – 215 del telecomando Sky)

ore 18

FIORENTINA-ROMA

in diretta su Dazn

telecronaca: Edoardo Testoni

commento: Massimo Ambrosini

bordocampo: Tommaso Turci

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 20.45

INTER-ATALANTA

in diretta su Dazn

telecronaca: Stefano Borghi

commento: Andrea Stramaccioni

bordocampo: Giovanni Barsotti e Francesco Fontana

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani, bordocampo Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 12.30

VERONA-EMPOLI

in diretta su Dazn

telecronaca: Ricky Buscaglia

commento: Fabio Bazzani

bordocampo: Ilaria Alesso

in diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara, commento Nando Orsi; bordocampo Francesco Cosatti

ore 15

BOLOGNA-NAPOLI

in diretta su Dazn

telecronaca: Dario Mastroianni

commento: Stefan Schwoch

bordocampo: Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

MONZA-LECCE

in diretta su Dazn

telecronaca: Andrea Calogero

commento: Emanuele Giaccherini

bordocampo: Federico Sala

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN 2 – 215 del telecomando Sky)

ore 18

LAZIO-CREMONESE

in diretta su Dazn

telecronaca: Riccardo Mancini

commento: Simone Tiribocchi

bordocampo: Barbara Cirillo

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 20.45

JUVENTUS-MILAN

in diretta su Dazn

telecronaca: Pierluigi Pardo

commento: Marco Parolo

bordocampo: Davide Bernardi e Federica Zille

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)