A partire da oggi, sabato 6 maggio 2023, torna in campo la Serie A, con la 34esima giornata. Si tratta del turno che coinciderà con la grande festa scudetto per il Napoli, che ha conquistato il tricolore aritmeticamente giovedì sera, pareggiando contro l’Udinese. Gli azzurri di Spalletti giocheranno domenica pomeriggio in casa allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina in una gara che ha poco da chiedere in termini di classifica, ma che avrà un altissimo significato in termini simbolici. Molto più decisive invece le sfide tra Milan e Lazio, Roma e Inter e Juventus e Atalanta, tutte in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione televisiva (DAZN e Sky Sport) per vedere in diretta tv le partite di Serie A della 34esima giornata, con i telecronisti e i commentatori tecnici ai quali sarà affidato il compito del racconto del campo (qui la guida completa della Serie A 2022-2023 in tv).

SABATO 6 MAGGIO

ore 15

MILAN-LAZIO

in diretta su Dazn

telecronaca: Dario Mastroianni

commento: Simone Tiribocchi

bordocampo: Federica Zille e Barbara Cirillo

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 18

ROMA-INTER

in diretta su Dazn

telecronaca: Pierluigi Pardo

commento: Andrea Stramaccioni

bordocampo: Tommaso Turci e Federico Sala

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 20.45

CREMONESE-SPEZIA

in diretta su Dazn

telecronaca: Alberto Santi

commento: Sergio Floccari

bordocampo: Ilaria Alesso

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi; bordocampo Marina Presello

DOMENICA 7 MAGGIO

ore 12.30

ATALANTA-JUVENTUS

in diretta su Dazn

telecronaca: Stefano Borghi

commento: Dario Marcolin

bordocampo: Francesco Fontana

in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Massimiliano Nebuloni e

Giovanni Guardalà

ore 15

TORINO-MONZA

in diretta su Dazn

telecronaca: Riccardo Mancini

commento: Stefan Schwoch

bordocampo: Giovanni Barsotti

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 18

NAPOLI-FIORENTINA

in diretta su Dazn

telecronaca: Ricky Buscaglia

commento: Marco Parolo

bordocampo: Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

ore 20.45

LECCE-VERONA

in diretta su Dazn

telecronaca: Edoardo Testoni

commento: Emanuele Giaccherini

bordocampo: Federica Zille

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

LUNEDÌ 8 MAGGIO

ore 18.30

UDINESE-SAMPDORIA

in diretta su Dazn

telecronaca: Federico Zanon

commento: Manuel Pasqual

bordocampo: Maria Pia Beltran

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN – 214 del telecomando Sky)

EMPOLI-SALERNITANA

in diretta su Dazn

telecronaca: Andrea Calogero

commento: Alessandro Budel

bordocampo: Orazio Accomando

in diretta su Sky (app DAZN e canale ZONA DAZN 2 – 215 del telecomando Sky)

ore 20.45

SASSUOLO-BOLOGNA

in diretta su Dazn

telecronaca: Gabriele Giustiniani

commento: Massimo Gobbi

bordocampo: Alessio De Giuseppe

in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello