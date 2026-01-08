Serie A, 19 giornata: l’Inter allunga in vetta, il Napoli frena | Le partite di oggi in tv e streaming

Si chiude il girone d’andata della Serie A con un turno infrasettimanale che ha regalato verdetti importanti in chiave scudetto e zona europea. L’Inter consolida il primato solitario battendo il Parma, il Napoli inciampa a sorpresa contro il Verona e il Milan può approfittarne stasera

Si chiude oggi la prima giornata del 2026, l’ultima del girone d’andata. Il campionato di Serie A gira la boa con l’Inter al comando in quello che al momento, e in attesa della partita del Milan di questa sera, è il massimo vantaggio stagionale di un torneo fin qui equilibratissimo.

Serie A, le partite di ieri

Il mercoledì ha regalato emozioni e risultati a sorpresa. Al Dall’Ara l’Atalanta conquista tre punti fondamentali nella corsa all’Europa battendo il Bologna 2-0 grazie alla doppietta di Krstovic, ispirato da un sontuoso De Ketelaere. I nerazzurri di Palladino centrano la quinta vittoria nelle ultime sette giornate e scavalcano proprio i rossoblù in classifica, mentre per la squadra di Italiano si tratta del secondo ko consecutivo e della sesta sconfitta stagionale, con una vittoria che manca dal 22 novembre.

Al Maradona il Napoli viene fermato sul 2-2 da un sorprendente Verona. Gli scaligeri passano in vantaggio nel primo tempo con il magnifico gol di tacco di Frese e il rigore di Orban, portandosi sul doppio vantaggio. Nella ripresa gli azzurri di Conte reagiscono e pareggiano con McTominay e Di Lorenzo, ma nel mezzo il VAR annulla due reti al Napoli (a Hojlund per un tocco di mano e a McTominay per fuorigioco di Rrahmani). Nel finale è addirittura il Verona a sfiorare il colpo grosso con Giovane che spreca una clamorosa occasione. Un punto d’oro per i gialloblù di Zanetti nella lotta salvezza, una frenata inaspettata per i partenopei che rischiano di pagare caro questo passo falso nella corsa scudetto.

Spettacolo ed emozioni all’Olimpico, dove Lazio e Fiorentina si dividono la posta con un pirotecnico 2-2. I biancocelesti passano in vantaggio con Cataldi, poi i viola ribaltano il risultato con Gosens e il rigore di Gudmundsson all’89’. Sembra fatta per la Fiorentina, ma Pedro al 95′ trasforma un altro penalty e firma il definitivo 2-2.

Nel posticipo serale il Torino cede 2-1 all’Udinese: i friulani si impongono grazie alle reti di Zaniolo e Ekkelenkamp, inutile il gol nel finale di Casadei per i granata.

Serie A, Cremonese-Cagliari, Stadio Giovanni Zini – ore 18.30

Si apre il giovedì del turno infrasettimanale con una sfida che assume contorni particolari per Davide Nicola. Il tecnico della Cremonese ritrova da avversario il Cagliari, la squadra che ha guidato alla salvezza nella scorsa stagione, in un confronto che vale punti pesanti per entrambe nella corsa a metà classifica.

La Cremonese arriva all’appuntamento dopo la sconfitta bruciante maturata allo scadere sul campo della Fiorentina, risultato che ha interrotto una fase altalenante caratterizzata da tre sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime cinque giornate. I grigiorossi occupano la tredicesima posizione con 21 punti e mantengono un discreto margine sulla zona calda (+9 sul terzultimo posto), ma hanno visto avvicinarsi proprio il Cagliari nelle ultime settimane. La risposta dello Zini sarà importante per dare continuità a un progetto che sta sorprendendo.

Il Cagliari, dal canto suo, ha iniziato il 2026 con una sconfitta di misura in casa contro il Milan, ma i rossoblù guidati da Pisacane stanno vivendo una fase di rilancio dopo un periodo complicato. Due vittorie nelle ultime cinque partite, oltre a due sconfitte e un pareggio, hanno permesso alla squadra sarda di risalire a 18 punti, portandosi a soli tre punti dai padroni di casa. In perfetta media salvezza, con sei lunghezze di vantaggio sulla zona rossa, il Cagliari punta a dare altri segnali positivi. I precedenti recenti sorridono ai sardi, vittoriosi negli ultimi tre confronti diretti, compreso il pi√π recente 1-0 dello scorso settembre.

Assenti, diffidati e squalificati

Cremonese

Assenti: Collocolo (lesione al retto femorale, da valutare). Diffidati: Barbieri, Pezzella. Squalificati: nessuno.

Cagliari Assenti: Belotti (lesione del legamento crociato, rientro aprile), Deiola (problema muscolare, da valutare), Felici (rottura del legamento crociato, stagione finita), Folorunsho (operato al legamento collaterale mediale del ginocchio, rientro inizio febbraio), Pedro (intervento di meniscectomia, da valutare).

Diffidati: Prati, Esposito. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2) – Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Cagliari (3-5-2) – Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Arbitro

Kevin Bonacina (Bergamo); assistenti Giovanni Baccini (Conegliano) e Davide Bercigli (Carrara); quarto ufficiale Domenico Mucera (Barletta); VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo); AVAR Luigi Nasca (Bari).

Dove vedere Cremonese-Cagliari

Diretta su DAZN, visibile su smart tv compatibili tramite app, console PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match disponibile anche su Sky al canale 214 per gli abbonati Zona DAZN. Streaming su app DAZN per gli abbonati.

Serie A, Milan-Genoa, Stadio San Siro – ore 20.45

Chiude il girone d’andata della Serie A il posticipo di San Siro tra Milan e Genoa. Una sfida che mette di fronte due squadre in momenti opposti: i rossoneri lanciatissimi verso lo Scudetto, i rossoblù invischiati nella lotta salvezza e alla ricerca disperata di punti per risalire la classifica.

Il Milan arriva all’appuntamento con il morale altissimo. Due vittorie consecutive senza subire reti contro Cagliari e Verona hanno confermato il momento positivo della squadra di Allegri, che guida la classifica a quota 38 punti, a una sola lunghezza dall’Inter capolista. I rossoneri non perdono in campionato dalla prima giornata, quando la Cremonese espugnò San Siro, e puntano a consolidare la propria posizione in testa approfittando di ogni passo falso delle dirette concorrenti. Il ritorno dal primo minuto di Pulisic e Gabbia darà ulteriore spessore a una squadra che ha trovato solidità e continuità.

Il Genoa, al contrario, vive un momento complicatissimo. I rossoblù non vincono da un mese, dall’1-2 di Udine dell’8 dicembre, e da allora hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio, quest’ultimo arrivato nell’ultima uscita contro il Pisa. La classifica è preoccupante: diciassettesima posizione con 15 punti, appena due lunghezze di vantaggio sul Verona dopo il pareggio di ieri dell’Hellas. De Rossi sa che servono punti pesanti per risalire, ma contro il Milan sarà un’impresa ardua. I precedenti recenti non aiutano: il Genoa non batte i rossoneri dall’8 marzo 2020 (2-1 a San Siro), e da allora sono arrivate cinque vittorie del Milan e tre pareggi negli otto confronti successivi.

Assenti, diffidati e squalificati

Milan

Assenti: Gimenez (operato alla caviglia, rientro fine febbraio), Nkunku (non convocato).

Diffidati: Tomori. Squalificati: nessuno.

Genoa ‚ Assenti: Cornet (problema fisico, da valutare), Ekuban (lesione al bicipite femorale, rientro inizio febbraio), Gronbaek (problema fisico, da valutare), Messias (problema al polpaccio, da valutare), Siegrist (frattura del dito, da valutare).

Diffidati: Ostigard. Squalificati: nessuno.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Genoa (3-5-2) – Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Arbitro

Maurizio Mariani (Aprilia); assistenti Filippo Bindoni (Venezia) e Edoardo Moro (Schio); quarto ufficiale Luca Turrini (Forlì); VAR Aleandro Di Paolo (Avezzano); AVAR Daniele Paterna (Teramo).

Dove vedere Milan-Genoa

Diretta su DAZN, visibile su smart tv compatibili tramite app, console PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match disponibile anche su Sky al canale 214 per gli abbonati Zona DAZN. Streaming su app DAZN per gli abbonati.

Serie A, 19 giornata

Pisa-Como 0-3

68′ M. Perrone, 76′ T. Douvikas, 90’+6′ T. Douvikas (rig.)

Lecce-Roma 0-2

14′ E. Ferguson, 71′ A. Dovbyk

Sassuolo-Juventus 0-3

16′ T. Muharemovic (autogol), 62′ F. Miretti, 63′ J. David

Bologna-Atalanta 0-2

37′ N. Krstovic, 60′ N. Krstovic

Napoli-Hellas Verona 2-2

16′ M. Frese, 27′ G. Orban (rig.), 54′ S. McTominay, 82′ G. Di Lorenzo

Lazio-Fiorentina 2-2

52′ D. Cataldi, 56′ R. Gosens, 89′ A. Gudmundsson (rig.), 90’+5′ Pedro (rig.)

Parma-Inter 0-2

42′ F. Dimarco, 90’+8′ M. Thuram

Torino-Udinese 1-2

50′ N. Zaniolo, 82′ J. Ekkelenkamp, 87′ C. Casadei

Giovedì 8 gennaio

Cremonese-Cagliari, ore 18.30

Milan-Genoa, ore 20.45

Classifica

Inter 42 punti, Milan 38, Napoli 38, Juventus 36, Roma 36, Como 33, Atalanta 29, Bologna 26, Lazio 25, Udinese 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Hellas Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 12.

Prossimo turno

Sabato 10 gennaio

Como–Bologna, ore 15.00

Udinese–Pisa, ore 15.00

Roma–Sassuolo, ore 18.00

Atalanta–Torino, ore 20.45

Domenica 11 gennaio

Lecce–Parma, ore 12.30

Fiorentina–Milan, ore 15.00

Hellas Verona–Lazio, ore 18.00

Inter–Napoli, ore 20.45

Lunedì 12 gennaio

Genoa–Cagliari, ore 18.30

Juventus–Cremonese, ore 20.45