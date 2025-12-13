Serie A, 15esima giornata: punti pesanti tra salvezza ed Europa | Dove vedere Atalanta-Cagliari, Torino-Cremonese e Lazio-Parma

Il turno di dicembre entra nel vivo con tre partite tra scontri diretti per la parte bassa della classifica e incroci piuttosto delicati e squadre chiamate a dare risposte immediate in classifica.

La quindicesima giornata di Serie A si apre in un momento cruciale della stagione, quando il calendario inizia a pesare e ogni risultato può cambiare prospettive e umori. Tra anticipi e big match distribuiti su più giorni, il turno propone un mix di partite ad alta tensione, con diverse squadre impegnate a difendere posizioni fragili o a rilanciare ambizioni rimaste fin qui incompiute.

In basso, la lotta per la salvezza entra in una fase già decisiva, con scontri diretti che valgono doppio e possono spostare equilibri psicologici oltre che numerici. Più avanti in classifica, invece, c’è chi cerca continuità per agganciare la zona Europa e chi è chiamato a reagire dopo settimane complicate. Un turno che promette risposte chiare, in campo e in graduatoria. Ieri intanto il Lecce ha conquistato una vittoria pesantissima in chiave salvezza lasciando il Pisa in grande difficoltà di classifica.

Serie A, 15esima giornata

Lecce-Pisa 1-0

L’anticipo del venerdì al Via del Mare si chiude con una vittoria di misura del Lecce, che sblocca un match rimasto a lungo in equilibrio e porta a casa tre punti cruciali nella corsa salvezza. Nel primo tempo i giallorossi spingono di più e producono parecchie conclusioni, ma senza riuscire a trovare il varco giusto.

La gara si decide a metà ripresa: l’ingresso di Banda cambia ritmo sulla fascia, l’azione si sviluppa sull’esterno e l’assist diventa un invito perfetto per Stulic, che in tap-in firma l’1-0 e trova il suo primo gol in Serie A. Per la squadra di Di Francesco è un successo che consolida il momento positivo davanti al proprio pubblico; per il Pisa di Gilardino, invece, arriva un altro stop che complica la classifica e obbliga a una reazione immediata nelle prossime uscite.

Serie A, il programma

Torino-Cremonese, Olimpico Grande Torino – ore 15.00

Si riparte dal primo match del sabato e, per il Torino, l’incrocio con la Cremonese arriva in uno di quei momenti in cui il calendario pesa doppio. I granata sono chiamati a dare un segnale dopo un periodo complicato: tre sconfitte consecutive hanno frenato la corsa e riaperto i discorsi nella zona bassa, mentre dall’altra parte i grigiorossi stanno vivendo la loro fase migliore, con due vittorie di fila che hanno alzato fiducia e classifica. È la classica partita da “svolta”: per Baroni, per interrompere l’emorragia e rimettere punti in cascina; per Nicola, per provare a trasformare l’entusiasmo in continuità. Il pubblico contesta a voce alta, la società nel frattempo ha rimosso il DS Vagnati richiamando Petrachi. Ma quello che serve sono risultati dal campo.

Dal punto di vista tattico, la sensazione è che il match possa giocarsi sulle corsie e sui duelli fisici. Il Torino va verso il 3-5-2, con un centrocampo che deve alzare ritmo e qualità di palleggio e una coppia davanti costruita per attaccare l’area con peso e profondità. La Cremonese risponde con lo stesso sistema: due punte che lavorano tra linea e profondità, e una batteria di esterni pronta a produrre cross e a riempire la trequarti. Non a caso, le statistiche del campionato raccontano di una Cremonese molto efficace proprio sui palloni che arrivano dalle fasce: un dettaglio che il Torino, già messo in difficoltà da situazioni simili, deve curare con attenzione.

Assenti e squalificati

Torino: indisponibili Schuurs, Tameze, Simeone; nessuno squalificato.

Cremonese: indisponibili Collocolo, Faye; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

Torino (3-5-2) – Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

Cremonese (3-5-2) – Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Arbitro

Arbitra Livio Marinelli di Tivoli (Mastrodonato e Pistarelli), IV Turrini, VAR Meraviglia, AVAR Di Bello.

Dove vederla

Torino-Cremonese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva alle 15.00 su DAZN, con visione in streaming su app e sito. Per chi ha attivato Zona DAZN, la partita sarà visibile anche su DAZN 1 (canale 214) su Sky.

Parma-Lazio, Stadio Tardini – ore 18.00

Al Tardini il sabato di Serie A propone una sfida che vale tanto per entrambe, anche se con obiettivi diversi. Il Parma di Carlos Cuesta arriva con l’idea di dare continuità a un momento in cui anche per i Ducali i punti pesano doppio visto che serve un altro deciso passo avanti per tenersi lontani dalla zona calda. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, ha bisogno di una vittoria esterna per rimettere in ordine una classifica che la vede a ridosso della parte sinistra ma ancora troppo a corrente alternata, soprattutto lontano dall’Olimpico.

Il tema tattico è interessante perché mette di fronte due identità quasi opposte. Il Parma tende a costruire con aggressività e coraggio, alternando la difesa a tre e la linea a quattro a seconda dei momenti della partita: l’ampiezza degli esterni e la qualità di Bernabé sono chiavi per aprire la Lazio, mentre davanti Pellegrino è il riferimento per far salire la squadra, con Benedyczak e Ondrejka pronti a muoversi tra le linee. Sarri risponde con il suo 4-3-3, puntando sulla gestione del pallone e sugli strappi sugli esterni: Zaccagni è la scintilla a sinistra, Cancellieri può dare profondità a destra, Castellanos prova a legare il gioco e a portare pressione in prima linea.

Assenti e squalificati

Parma: indisponibili Circati, Frigan, Ndiaye, Suzuki; nessuno squalificato.

Lazio: squalificato Gila; indisponibili Gigot, Isaksen, Rovella.

Probabili formazioni

Parma (3-5-2) – Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ondrejka, Valeri; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta.

Lazio (4-3-3) – Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro

Arbitra Matteo Marchetti di Ostia Lido (Rossi C. e Trinchieri), IV Ayroldi, VAR Aureliano, AVAR Volpi.

Dove vederla

Parma-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva alle 18.00 su DAZN, con visione in streaming via app e sito su smart tv, console, dispositivi mobili e pc. Per chi ha attivato Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (214) di Sky.

Atalanta-Cagliari, New Balance Arena – ore 20.45

L’Atalanta torna a respirare aria europea, ma in campionato resta un cantiere aperto: dopo 14 giornate la Dea è a quota 16 e ha bisogno di punti per non restare incastrata nel limbo di metà classifica. La sfida con il Cagliari, fermo a 14, arriva in un momento delicato anche per l’equilibrio del torneo: due squadre vicine, due strade diverse, e la sensazione che a Bergamo conti più della semplice “partita del sabato sera”.

Palladino, reduce dalla bella vittoria che ha rilanciato le quotazioni della Dea in Champions League dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con esterni chiamati a dare ampiezza e ritmo e con Lookman (tra l’altro in partenza per la Coppa d’Africa) e De Ketelaere, più probabilmente di Samardzic, a seconda delle sceltea cucire tra le linee alle spalle della punta. Il Cagliari di Pisacane, invece, si affida spesso al 3-5-2: densità centrale, corsie per allungare la squadra e una coppia d’attacco che prova a tenere su il peso del match e a trasformare ogni ripartenza in un’occasione.

Assenti e squalificati

Atalanta: indisponibili Bakker, Bellanova, Sulemana; nessuno squalificato.

Cagliari: indisponibili Belotti, Felici, Mina, Zé Pedro (da valutare eventuali recuperi in extremis); nessuno squalificato.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac (Ahanor); Zappacosta, De Roon (Pasalic), Ederson, Zalewski; De Ketelaere (Samardzic), Lookman; Scamacca (Krstovic). All. Palladino.

Cagliari (3-5-2) – Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo (Deiola), Prati (Deiola), Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

Arbitro

Arbitra Davide Di Marco di Ciampino (Mondin e Miniutti), IV Mucera, VAR Marini, AVAR Fabbri.

Dove vederla

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta alle 20.45 su DAZN. La gara è visibile anche su Sky, per chi ha attivato Zona DAZN: in questo caso si segue su DAZN 1 (214). In streaming, oltre all’app e al sito DAZN, la partita è disponibile tramite Sky Go e NOW per gli abbonati.

Il programma della Serie A

15esima giornata

Lecce-Pisa 1-0

72’ Stulic

Sabato 13 dicembre

Torino-Cremonese – ore 15.00

Parma-Lazio – ore 18.00

Atalanta-Cagliari – ore 20.45

Domenica 14 dicembre

Milan-Sassuolo – ore 12.30

Fiorentina-Verona – ore 15.00

Udinese-Napoli – ore 15.00

Genoa-Inter – ore 18.00

Bologna-Juventus – ore 20.45

Classifica

Milan e Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo e Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Lecce 15, Cagliari, Genoa e Parma 14, Torino 14, Pisa 10, Hellas Verona 9, Fiorentina 6.

Prossimo Turno

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como – ore 20.45

Sabato 20 dicembre

Lazio-Cremonese – ore 18.00

Juventus-Roma – ore 20.45

Domenica 21 dicembre

Cagliari-Pisa – ore 12.30

Sassuolo-Torino – ore 15.00

Fiorentina-Udinese – ore 18.00

Genoa-Atalanta – ore 20.45

Mercoledì 14 gennaio

Napoli-Parma – ore 18.30

Inter-Lecce – ore 20.45

Giovedì 15 gennaio

Verona-Bologna – ore 18.30

Como-Milan – ore 20.45