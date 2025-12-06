Serie A di nuovo in campo dopo la Coppa Italia: al Mapei, a San Siro e al Bentegodi tre partite che possono cambiare classifica, ambizioni europee e lotta salvezza.

Serie A, 14esima giornata: Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta | Dove vederle in TV e in streaming

Sassuolo-Fiorentina, Inter-Como e Verona-Atalanta aprono oggi la 14esima giornata di Serie A: analisi, assenti, probabili formazioni e arbitri

Archiviato il turno infrasettimanale di Coppa Italia – con l’Inter che ha travolto il Venezia a San Siro e l’Atalanta che ha dilagato contro il Genoa – la Serie A torna protagonista con tre anticipi che toccano praticamente tutte le zone della classifica. In campo ci sono il Sassuolo che prova a risalire, la Fiorentina e il Verona disperatamente alla ricerca di punti in un match per la parte più bassa della classifica e l’Inter che rincorre la vetta e un’Atalanta in pieno rilancio, mentre il Como continua a sognare l’Europa.

Serie A, 14esima giornata: oggi in campo

Sassuolo-Fiorentina, Mapei Stadium – ore 15.00

Il sabato si apre a Reggio Emilia, dove il Sassuolo (decimo con 17 punti) cerca di riprendere la marcia dopo il ko di Como e un solo punto raccolto nelle ultime due giornate. La squadra di Grosso ha avuto un ottimo avvio, ma nelle ultime settimane ha alternato exploit e passaggi a vuoto, soprattutto in casa.

La Fiorentina arriva al Mapei con il peso di una classifica pesantissima: sei punti in tredici partite, nessuna vittoria in campionato, ultimo posto condiviso con il Verona e un morale segnato anche dalle difficoltà in Conference League. È, di fatto, un bivio della stagione: un altro passo falso potrebbe rendere ancora più complicata la corsa salvezza.

Dal punto di vista tattico il Sassuolo resta fedele al 4-3-3 offensivo, nonostante l’assenza pesantissima di Berardi. L’idea di Grosso è sfruttare la qualità tra le linee di Volpato e la velocità di Laurienté per mettere in crisi una difesa viola spesso in difficoltà sulle transizioni. In mezzo, la regia fisica di Matic e gli inserimenti di Thorstvedt restano armi centrali.

Vanoli, sull’altra panchina, sta pensando a una svolta: passaggio alla difesa a quattro per dare più equilibrio e liberare il talento di Gudmundsson alle spalle di Kean e Piccoli. Il problema, però, è psicologico prima ancora che tattico: la Fiorentina arriva da un filotto di otto partite senza vittorie tra campionato ed Europa, con tanti gol subiti nei momenti chiave.

Assenti e squalificati

Sassuolo: Berardi, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Turati, Vranckx. Nessuno squalificato

Fiorentina: Fazzini, Gosens, Lamptey. Squalificato Pongracic.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3) – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

FIORENTINA (4-3-1-2) – De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Sohm; Gudmundsson; Kean, Piccoli. All. Vanoli.

Arbitro

Dirige Luca Pairetto, assistenti Bindoni e Scarpa, quarto ufficiale Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Fourneau.

Dove vederla

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta alle 15.00 su DAZN, con visione in streaming tramite app e sito ufficiale su smart tv, smartphone, tablet, console e pc. Per gli abbonati che hanno attivato Zona DAZN su Sky, la partita sarà disponibile anche sul canale DAZN 1.

Inter-Como, Stadio San Siro – ore 18.00

A San Siro va in scena un derby lombardo che, numeri alla mano, è diventato uno dei big match di questo avvio di stagione. L’Inter è terza a 27 punti, a -1 da Milan e Napoli capolista, e vuole dare continuità al netto 2-0 di Pisa e soprattutto all’onda lunga del 5-1 rifilato al Venezia in Coppa Italia. Le due sconfitte recenti con Milan e Atletico Madrid hanno lasciato qualche segno, ma la sensazione è che la squadra di Chivu resti comunque ancora una delle grandi favorite per lo scudetto.

Dall’altra parte c’è un Como spettacolare e concreto: quinto a quota 24, tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque di campionato, una sola sconfitta in campionato dall’inizio di questa stagione e la sensazione di poter davvero lottare per l’Europa. Il 5-1 rifilato al Torino e il 2-0 interno sul Sassuolo hanno certificato la crescita della squadra di Fabregas, che arriva a San Siro con entusiasmo e senza complessi.

L’Inter dovrebbe riproporre il 3-5-2 base, con la coppia Lautaro-Thuram in avanti e Diouf possibile arma in più negli inserimenti da mezzala. In costruzione Chivu si affida alla qualità di Calhanoglu e Barella, mentre sugli esterni Dimarco resta intoccabile. In difesa il trio Akanji-Acerbi-Bastoni dà garanzie, anche se le assenze sulle fasce riducono un po’ le rotazioni.

Il Como si presenta con il solito 4-2-3-1 molto verticale: Douvikas sarà riferimento centrale, supportato dal terzetto di trequartisti più in forma del campionato, Addai, Nico Paz e Jesus Rodriguez, capaci di alzare il ritmo e di punire ogni distrazione. Fabregas sa di dover soffrire nella gestione del possesso, ma punta a far male nelle ripartenze e sulle seconde palle.

Assenti e squalificati

Inter: Dumfries, Palacios, Di Gennaro e Darmian, nessuno squalificato.

Como: Dossena, Goldaniga, Diao e Sergi Roberto, nessuno squalificato.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1) – Butez; Moreno, Ramon, Smolcic, Diego Carlos; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Arbitro

A San Siro fischia Marco Di Bello, con Imperiale e Bianchini come assistenti, Piccinini quarto uomo, Gariglio al VAR e un AVAR a supporto designato dall’AIA.

Dove vederla

Inter-Como sarà trasmessa in diretta alle 18.00 su DAZN. La partita sarà visibile tramite app e sito ufficiale su smart tv compatibili, console, dispositivi mobili e pc. Chi ha attivato Zona DAZN su Sky potrà seguirla anche sul canale DAZN 1.

Verona-Atalanta, Stadio Bentegodi – ore 20.45

Il sabato si chiude al Bentegodi con una sfida dal sapore opposto per le due squadre. Il Verona è ultimo con 6 punti, non ha ancora vinto una partita e viene da due sconfitte consecutive contro Parma e Genoa che hanno complicato ulteriormente la corsa salvezza. Gli scaligeri pagano qualche lacuna di organico, ma anche la fatica nel gestire i finali di gara, spesso fatali.

L’Atalanta, al contrario, è in piena rimonta: con l’arrivo di Palladino la squadra ha inanellato prestazioni convincenti e risultati ottimi. Ora è dodicesima a quota 16, ma reduce da tre vittorie consecutive tra Champions, campionato e Coppa Italia. Il 2-0 alla Fiorentina e il 4-0 al Genoa hanno restituito la versione più aggressiva e verticale della Dea, con Scamacca, Lookman e De Ketelaere di nuovo protagonisti.

Zanetti conferma il 3-5-2, provando a dare maggiore protezione alla sua difesa e a sfruttare il lavoro sporco di Giovane e Orban davanti. Al Musrati prende il posto dello squalificato Gagliardini in cabina di regia, mentre sulle fasce Belghali e Frese avranno il compito di coprire ma anche di accompagnare l’azione offensiva. L’obiettivo minimo è interrompere la serie negativa e dare un segnale di vita al proprio pubblico.

Palladino, dal canto suo, non stravolge l’Atalanta che sta volando: 3-4-2-1 con Scamacca terminale offensivo, supportato tra le linee da Lookman e De Ketelaere. Sulle corsie esterne Bellanova e Zappacosta possono diventare determinanti per mettere in inferiorità numerica la difesa scaligera. In mezzo al campo de Roon ed Ederson garantiscono corsa, fisicità e qualità nell’uscita palla al piede.

Assenti e squalificati

Verona: Akpa-Akpro, Bradaric, Kastanos, Serdar e Suslov. Squalificato Gagliardini.

Atalanta: Bakker e Sulemana, nessuno squalificato.

Probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Arbitro

Al Bentegodi designato Mariani, con Rossi L. e Biffi assistenti, Collu quarto ufficiale, Aureliano al VAR e Ghersini come AVAR.

Dove vederla

Verona-Atalanta sarà trasmessa in diretta alle 20.45 su DAZN, NOW e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW per gli abbonati.

Serie A, quattordicesima giornata

Sabato 6 dicembre

Sassuolo-Fiorentina – ore 15.00 (DAZN)

Inter-Como – ore 18.00 (DAZN)

Verona-Atalanta – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 7 dicembre

Cremonese-Lecce – ore 12.30 (DAZN)

Cagliari-Roma – ore 15.00 (DAZN)

Lazio-Bologna – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Napoli-Juventus – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 8 dicembre

Pisa-Parma – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Genoa – ore 18.00 (DAZN)

Torino-Milan – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica

Napoli e Milan 28, Inter e Roma 27, Como e Bologna 24, Juventus 23, Lazio e Udinese 18, Sassuolo e Cremonese 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari, Parma e Genoa 11, Pisa 10, Fiorentina e Verona 6

Prossimo turno, quindicesima giornata

Venerdì 12 dicembre

Lecce-Pisa – ore 20.45 (DAZN)

Sabato 13 dicembre

Torino-Cremonese – ore 15.00 (DAZN)

Parma-Lazio – ore 18.00 (DAZN)

Atalanta-Cagliari – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 14 dicembre

Milan-Sassuolo – ore 12.30 (DAZN)

Fiorentina-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Napoli – ore 15.00 (DAZN)

Genoa-Inter – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Bologna-Juventus – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 15 dicembre

Roma-Como – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)