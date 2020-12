Oggi, giovedì 17 dicembre torna in campo la Serie A per l’epilogo della dodicesima giornata del campionato 2020/2021, dopo gli anticipi di martedì e le gare di ieri, mercoledì. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In particolare oggi è in programma la sfida tra la Roma di Paulo Fonseca e il Torino di Marco Giampaolo. Un duello che, sulla carta, in base alla classifica, sembra non avere storia. I giallorossi, infatti, sono sesti e in caso di vittoria raggiungerebbero al terzo posto la Juventus campione d’Italia in carica (che ieri non è andata oltre il pareggio contro l’Atalanta), mentre i granata sono penultimi, con zero vittorie nelle ultime cinque partite. Non a caso la panchina di Giampolo è più in bilico che mai.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita che completa la dodicesima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Per la cronaca, il pre e post match (dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.30 alle 24), dal titolo 23, vedrà protagonisti con Marco Cattaneo, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi.

Il campionato di Serie A riprenderà già sabato prossimo con i tre anticipi della 13esima giornata, ossia, nel pomeriggio Fiorentina-Verona e Sampdoria-Crotone e, in serata, Parma-Juventus.

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE

ore 20.45

Roma-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante