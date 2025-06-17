Serena Iansiti: età, marito e figli, studi, Makari e Centovetrine, profilo Instagram

Oggi parte del cast di Makari 3, Serena Iansiti è tra i volti tv più apprezzati degli ultimi anni. Vanta una carriera di successi e ha partecipato a diverse fiction affermate. Nata a Napoli, è cresciuta a Latina dove i suoi genitori si sono trasferiti per motivi di lavoro. Ha avuto un’infanzia felice e considera la famiglia uno dei suoi punti di riferimento. Si è diplomata al liceo scientifico, ma sin da subito ha dimostrato di avere un’attitudine verso il set. A soli 19 anni si è trasferita a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. qui ha avuto l’occasione di testare il suo talento di attrice.

Ha debuttato nel 2001 nella La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, tuttavia la svolta nella sua carriera avviene nel 2007 quando interpreta il ruolo di Lavinia Grimani nella storica soap opera CentoVetrine. Un personaggio che la rende molto popolare al pubblico, e che le permette di essere notata dagli addetti ai lavori. In seguito approda in tv dove conquista alcuni ruoli in serie come Squadra antimafia – Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, ed è nel cast de Le tre rose di Eva.

Nel 2015 interpreta Stella Parenti nella seconda stagione de Il Commissario Montalbano, e poi appare ne I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e nel 2021 è parte del cast de l Il commissario Ricciardi. Recentemente ha lavorato in Makari 3, dove ha interpretato una giovane professoressa che corteggia Saverio Lamanna, alias Claudio Gioè. Serena ha preso parte anche ad alcuni episodi di Don Matteo ed è un personaggio consolidato dell’ultime stagioni di Un Passo dal cielo. E’ un’artista accreditata che ha ricevuto diverse attenzioni anche dagli addetti ai lavori, che non mancano di sottolineare la sua professionalità e talento. Ha in ballo diversi progetti futuri.

Serena Iansiti vita privata: compagno e figli

Serena Iansiti ha un profilo Instagram molto vivace, condivide spesso momenti del suo lavoro e il dietro le quinte del set. Non ama tuttavia parlare del suo privato di cui si conosce molto poco. Per circa sei anni l’attrice è stata legata a Paolo Pierobon conosciuto sul set di Squadra Antimafia, ma la storia non ha avuto il suo lieto fine. Dal 2018 è fidanzata con Ferran Paredes Rubio, direttore della fotografia spagnolo.

I due si sono incontrati mentre frequentavano il Centro Sperimentale, qui sono diventati subito amici. Solo in seguito hanno capito che fra loro c’era qualcosa di più di un semplice affetto: “Improvvisamente i nostri occhi hanno visto nell’altro qualcosa di diverso. Abbiamo trascorso il lockdown insieme, oggi continuiamo a convivere e sta funzionando bene”. Nel 2021 è nata la loro prima figlia, Viola, che ha portato un’immensa gioia nel loro rapporto.

Serena Iansiti: “Makari? Un set perfetto”

Dopo diverse esperienze in tv, Serena Iansiti è approdata sul set della terza stagione di Makari. L’attrice, che oggi vive a Roma con il compagno e la figlia, si è più volte detta entusiasta della neo esperienza. In diverse interviste ha ammesso di essere stata accolta dal cast di Makari con profondo affetto:

“Con il cast si è creata subito della sintonia. Io mi sono aggiunta al set dopo due stagioni, ma sono stati tutti fin da subito molto accoglienti e mi hanno fatto passare proprio un bel periodo.” Serena ha poi rivelato di aver amato molto un posto speciale come Makari, anche se il tempo durante le riprese non è stato sempre bello, la location era davvero incantevole.