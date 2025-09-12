Serena Bortone pronta a tornare in Rai? Trattative in corso: dove la vedremo

Serena Bortone potrebbe tornare in Rai. A rivelarlo è stato il portale del settimanale L’Espresso, che ha dedicato un articolo proprio dedicati alla conduttrice, sostenendo che tornerà presto su Radio Rai 2 alla conduzione di un nuovo programma intitolato Radio2 Stai Serena. “Dopo l’esperienza con 5 in condotta” – si legge sul giornale – “la giornalista inizierà la stagione con il suo nuovo Radio2 stai Serena…”. Pare però che le novità non sia affatto terminate per l’ex volto di Oggi è un altro giorno.

Le indiscrezioni sul suo ritorno in Rai

Al momento le voci dicono che la giornalista sia in procinto di tornare in tv, più precisamente in casa Rai, dopo il famoso “caso Scurati”. La conduttrice potrebbe infatti partecipare al programma Bar Centrale di Elisa Isoardi in veste di ospite fissa. Indiscrezioni che potrebbe essere concrete, anche se non sono ancora state confermate. La trattativa potrebbe infatti essere già in fase avanzata. “Sarebbero in corso delle trattative per un ritorno imminente in Tv, con un ruolo fisso su Rai Uno” – è stato scritto su L’Espresso – “Bortone potrebbe sedere nel salotto di Bar Centrale, il nuovo programma di Elisa Isoardi, in onda il sabato pomeriggio su Rai Uno“.

Prima della sua uscita di scena dagli studi Rai, Bortone è stata la protagonista del programma pomeridiano Oggi è un altro giorno, poi sostituito dall’attuale La Volta Buona capitanato da Caterina Balivo.

Elisa Isoardi e il nuovo programma Rai

Sempre sull’articolo scritto da L’Espresso, si legge inoltre che Isoardi non starebbe pensando solo a Serena Bortone per il suo nuovo programma Bar Centrale. Nell’ultimo periodo, Elisa Isoardi aveva confessato di essersi pentita di aver partecipato a L’Isola dei Famosi, e ora si sta concentrando molto su altre attività professionali. Sembra quindi che lei voglia nel cast del suo programma – in onda il sabato pomeriggio su Rai 1 – Rosanna Lambertucci, ma anche un altro giornalista che sarebbe però ancora da definire. Intanto la nuova trattativa con Bertone sarebbe in stato avanzato, anche se al momento non si sa se questa voce sia confermata o meno.

“Avrà il sapore del people show il sabato pomeriggio di Rai1 della prossima stagione televisiva” – ha detto Isoardi parlando del suo nuovo tv show – “Sarà un people show che avrà al suo centro i conflitti familiari”. Dopo la sua esperienza ne L’Isola dei Famosi, la conduttrice è stata anche al timone di Linea Verde.