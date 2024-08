Semplicemente Fiorella: su Rai 1 la festa per i 70 anni della Mannoia

Domenica 8 settembre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda “Semplicemente Fiorella”: un’imperdibile festa musicale per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia, ambientata nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma.

Uno straordinario concerto-evento per festeggiare Fiorella, nella dimensione per lei più naturale, quella del palco.

In un anno così speciale per festeggiare questo traguardo, l’artista sarà circondata dal calore del pubblico e di tanti ospiti, colleghi e amici che condivideranno la scena con lei, per uno show coinvolgente ed emozionante, sulle note dei grandi successi del suo repertorio e di tante sorprese, accompagnati da una super band e da un’orchestra sinfonica.

Semplicemente Fiorella: cast, scaletta ed ospiti

Carlo Conti, Francesco Gabbani, Ligabue, Claudio Baglioni, Giorgia, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Ron, Frankie Hi NRG MC, Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Amara, Natty Fred, Ermal Meta, Danilo Rea, Giorgio Panariello, Paola Turci, Elodie, Alessandra Amoroso, Noemi, Tosca sono gli ospiti delle due serate evento che si sono tenute lo scorso 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla a Roma.

La poliedrica artista ha cantato i suoi pezzi più famosi e duettato, con amici/he e colleghi/e sulle note dei brani che l’hanno fatta apprezzare dal grande pubblico.

Semplicemente Fiorella: dove vederlo in diretta tv e live streaming

L’evento musicale si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 1 e Raiplay domenica 8 settembre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.

Fiorella Mannoia su Rai 1: i precedenti show

La cantautrice è stata al timone di ‘Un, due, tre… Fiorella!’ nel 2017. Quattro anni dopo, invece, è stata alla guida di ‘La musica che gira intorno’. Un anno dopo ha preso parte a ‘DallArenaLucio’ per omaggiare il compianto Lucio Dalla. L’anno scorso, invece, ha parteciapto a ‘Notte della Taranta per concludere, poi, con ‘Una. Nessuna. Centomila – in Arena’ nel 2024.