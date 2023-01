Selvaggia Lucarelli contro Pierluigi Diaco. Nella giornata di ieri è circolato tantissimo sui social network un breve video risalente a mercoledì scorso nel quale a Bella Ma‘, talk show generazionale del primo pomeriggio di Rai 2, il conduttore rimprovera pesantemente una concorrente per un’espressione colorita.

Nel corso di un dibattito tra Boomer e generazione Z, alla concorrente Raffaella scappa un “che pa**e che siete!”. In men che non si dica il presentatore si infervora con la signora: “Raffaella, non si possono dire parolacce, te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico”.

Ma non è tutto: Pierluigi Diaco chiede alla malcapitata di scusarsi con il pubblico e di sua iniziativa le comunica che verrà messa in punizione per una settimana (non dovrebbe avere diritto di parola per sette giorni). La malcapitata viene costretta a dire che le parolacce nel suo programma non si dicono. Diaco tuttavia non ne ha abbastanza: “Le reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico. Che … non si può dire”.

In molti hanno criticato l’atteggiamento del conduttore, tacciandolo di moralismo, una scena che non poteva non rimandare a quando lo stesso Diaco a Io e Te rimproverò la collega Vira Carbone per il suo cellulare che suonò in diretta.

Tra i critici anche la giudice di Ballando con le Stelle e giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato Diaco parlando di ‘doppia morale’:

“Umiliare una signora perché ha detto “che p…e” e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv”.

Ma chi sarebbe colei che racconta barzellette contando qualcosa? Si tratta ovviamente di Iva Zanicchi, concorrente dell’ultima edizione del talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che al termine di ogni esibizione raccontava delle freddure infarcite di parolacce al pubblico ricevendo tuttavia consensi bulgari. Nell’intervista postata da Lucarelli la cantante non pronuncia parolacce, ma si parla di una moglie che viene fatta passare per una donna poco seria.