“Sei superdotato?”, la risposta di Gabbani a Cattelan spiazza tutti

A far parlare è la domanda che Alessandro Cattelan ha posto a Francesco Gabbani in una puntata del podcast Supernova.

Alessandro Cattelan è un venerano dei social e, anche in questo caso, ha dimostrato di essere “sempre sul pezzo”. In occasione dell’ospitata di Francesco Gabbani nel suo podcast Supernova, il conduttore ha posto al cantante una domanda che era in realtà già circolata in passato, soprattutto sul web. Si tratta di una questione che riguarda una particolare caratteristica anatomica del suo corpo, che continua ad essere oggetto di chiacchiericcio nonostante il trascorrere degli anni.

La domanda curiosa di Alessandro Cattelan a Gabbani

Francesco Gabbani, oltre ad essere un famoso cantante, è da quest’anno anche giudice di X Factor e sta avendo modo di dimostrare il suo talento anche nell’insegnamento. Nei giorni scorsi è stato ospite del podcast Supernova, il famoso prodotto virtuale capitanato da Cattelan e in cui vengono invitati spesso personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di raccontare qualcosa in più su di sé. In questa occasione, non nascondendo l’imbarazzo, Alessandro Cattelan ha posto all’artista una famosa domanda, che gli era stata fatta in passato anche da un giornalista.

“È vero che sei superdotato?”, ha detto l’ex conduttore di Sanremo Giovani. Gabbani si è a quel punto mostrato divertito e ha scelto di non rispondere nel dettaglio, sorvolando su una questione già trattata in passato. “Le voci ormai girano, però non sta a me dirlo” – ha continuato il cantante – “L’origine di questa leggenda? Deriva da alcune immagini televisive con completi sartoriali che hanno creato quella zona un po’ ‘bombé’. Ma potrebbe anche essere, eh… lascio il mistero“.

La leggenda su Francesco Gabbani

Tutto è nato nel 2017, quando Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo con il brano inedito Occidentali’s Karma. In quella occasione si è infatti distinto per aver ballato sul palco insieme alla famosa scimmia: una scena che ha dato origine a diverse indiscrezioni sul suo conto. Il cantante ha raccontato ironicamente di aver utilizzato un piccolo espediente scenico sul palco. Oltre alla scimmia danzante, a catturare l’attenzione ci sarebbe stato anche un “canovaccio inserito strategicamente nei pantaloni”, come ha dichiarato lui. Una battuta che è stata pensata per sdrammatizzare l’imbarazzo.

Il cantante sta intanto continuando le sue attività professionali con la partecipazione al talent show X Factor, a cui ha prende parte in qualità di giudice insieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Chiara Iezzi. A condurre la manifestazione musicale è invece Giorgia, già al secondo anno di conduzione.