La sesta stagione de Il Paradiso delle signore si concluderà venerdì 29 aprile 2022 (tornerà, salvo sorprese, a settembre). Da lunedì 2 maggio su Rai1 al suo posto andrà in onda una nuova soap. Si tratta di Sei Sorelle, titolo italiano di Seis Hermanas, produzione spagnola andata in onda su La1 tra il 2015 e il 2017.

Sei sorelle occuperà lo slot dalle 16.15 (al termine di Oggi è un altro giorno) alle 16.45 facendo da traino al Tg1 e a La vita in diretta.

Seis Hermanas è una serie composta da 489 episodi (più una puntata pilota) ed è ambientata nella Madrid del 1913. Al centro della soap ci sono le vicende di sei sorelle, ossia Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Francisca (Maria Castro), Celia (Candelat Serrat) ed Elisa (Carla Diaz).

La svolta nelle loro esistenze arriva con la morte improvvisa del padre don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), che le donne inizialmente proveranno a tenere nascosta per evitare problemi nella fabbrica tessile da lui gestita.

Nel cast c’è anche un attore che il pubblico italiano conosce bene. Si tratta di Alex Gadea, l’indimenticato Tristan Castro della prima stagione de Il Segreto, che in Sei sorelle vestirà i panni del barone Cristóbal Manuel Loygorri del Amo.

La scelta della Rai di sostituire per il periodo estivo Il paradiso delle signore con un titolo inedito per l’Italia non è scontata, considerando che la scorsa estate la rete ammiraglia aveva optato per le repliche dello soap italiana ambientata in un grande magazzino. La nuova strategia funzionerà?